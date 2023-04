Novedades VOD 16/23: ‘Operación Fortune: El gran engaño’, acción de receta clásica

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix… Y, tras un breve parón, retomamos la sección con un montonazo de cosas entre las que destacamos Operación Fortune: El gran engaño no solo porque algo hay que destacar, sino porque lo vale. Dicho lo cual, cabe repetir que hay mucho más a lo que echarle el ojo.

Amazon Prime Video

Así las cosas, comenzamos el repaso semanal por Amazon Prime Vídeo, que es donde se estrena Operación Fortune: El gran engaño, entre otras cosas. Por ejemplo, la semana pasada llegaron las temporadas finales de dos de las series más populares de la plataforma: La maravillosa Sra. Maisel y El pueblo; pero no te pierdas tampoco Hasta los huesos (Bones and All) si te van las historias de amor intensitas o Islas Salvajes si eres más de disfrutar de la naturaleza en formato documental.

Estrenada en cines a finales del pasado enero, Operación Fortune: El gran engaño es lo nuevo de Guy Ritchie (Snatch. Cerdos y diamantes, Sherlock Holmes), para lo cual ha vuelto a contar con su actor fetiche, Jason Statham (Transporter, Fast & Furious) en el papel protagonista. También con Josh Hartnet (Pearl Harbor, Black Hawk derribado), aunque en este caso la historia es más del estilo clásico del realizador británico que la previa Despierta la furia, sin alcanzar su nivel. Otros nombres conocidos que participan en esta nueva aventura de acción de altos vuelos y esencia bondiana con una pizca de humor son Hugh Grant (Notting Hill, Cuatro bodas y un funeral) o Cary Elwes (La princesa prometida, Stranger Things). Operación Fortune: El gran engaño no es la mejor película de ninguno de ellos, pero es una digna propuesta para amenizar una buena sesión de cine.

Si una peli te sabe a poco o simplemente eres más de series, Inseparables es lo segundo a lo que tienes que prestar atención en Prime Video, y es que estamos hablando del remake en formato miniserie del clásico de David Cronenberg. ¿Ya te has situado? Ahora pon a Rachel Weisz (La momia, Constantine) en el papel protagonista por partida doble, rebájale un poco el tono demacre propio del cineasta canadiense y lo tienes. Una adaptacion que, con alguna excepción, está siendo aplaudida.

Más contenidos exclusivos.

Alex Borstein: corsés y disfraces de payaso (T1). «Corsés y trajes de payaso es un relato profundamente personal y salvajemente ficticio del intento de una mujer de engañar a la percepción. Una noche de comedia, música y excesivas alabanzas.»

(T1). «Corsés y trajes de payaso es un relato profundamente personal y salvajemente ficticio del intento de una mujer de engañar a la percepción. Una noche de comedia, música y excesivas alabanzas.» Caravana de las drags (T1). «Xuxa Meneghel e Ikaro Kadoshi conducen una competencia de drag queens inigualable.»

(T1). «Xuxa Meneghel e Ikaro Kadoshi conducen una competencia de drag queens inigualable.» El pueblo (T4). «Un grupo de urbanitas huyen de la ciudad por diferentes motivos: crisis existencial, económica, necesidad de aire fresco, búsqueda de la paz, inspiración para componer… La intención de estos extraños es asentarse en un pueblo abandonado y comenzar desde cero sus vidas, pero cuando llegan descubren que todavía hay algunos vecinos: gente rural con una forma muy diferente de ver la vida.»

(T4). «Un grupo de urbanitas huyen de la ciudad por diferentes motivos: crisis existencial, económica, necesidad de aire fresco, búsqueda de la paz, inspiración para componer… La intención de estos extraños es asentarse en un pueblo abandonado y comenzar desde cero sus vidas, pero cuando llegan descubren que todavía hay algunos vecinos: gente rural con una forma muy diferente de ver la vida.» Ensalada griega (T1). «El abuelo de Tom y Mia acaba de morir. Les ha dejado como herencia un edificio en Atenas, ciudad en la que se supone que estudia Mia.»

(T1). «El abuelo de Tom y Mia acaba de morir. Les ha dejado como herencia un edificio en Atenas, ciudad en la que se supone que estudia Mia.» Hasta los huesos (Bones and All) . «En un mundo que no los acepta, una joven que está aprendiendo a sobrevivir al margen de la sociedad y un vagabundo empedernido emprenden un viaje por carretera para encontrar su identidad y buscar la belleza en un mundo lleno de peligros.»

. «En un mundo que no los acepta, una joven que está aprendiendo a sobrevivir al margen de la sociedad y un vagabundo empedernido emprenden un viaje por carretera para encontrar su identidad y buscar la belleza en un mundo lleno de peligros.» Islas Salvajes (T1). «En esta docuserie de cinco episodios, David Attenborough nos muestra la flora y la fauna británicas, tan impresionantes como cualesquiera otras que ha visto por el mundo.»

(T1). «En esta docuserie de cinco episodios, David Attenborough nos muestra la flora y la fauna británicas, tan impresionantes como cualesquiera otras que ha visto por el mundo.» Judy Blume: Para Siempre . «Documental sobre la vida y el legado de la pionera autora Judy Blume.»

. «Documental sobre la vida y el legado de la pionera autora Judy Blume.» La maravillosa Sra. Maisel (T5). «En la Nueva York de 1958, Midge Maisel vive feliz con su marido, sus hijos y sus cenas de Yom Kipur en su piso del Upper West Side. Pero cuando su vida da un giro inesperado, debe decidir rápidamente qué se le da bien, y pasar de ama de casa a humorista es un disparate para todos menos para ella.»

Entra en catálogo:

A la diestra del cielo

Aflicción

Benny Loves You

Bola de fuego

Borg McEnroe. La película

Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho … ahora?

Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?

El Protector

El Superviviente

El asesinato de la familia Borden (Lizzie)

El escándalo Ted Kennedy

El hombre que mató a Hitler y después a Bigfoot

El oficial y el espía

El salario del miedo

El tren de las 3:10

El truco del manco

Jamón, Jamón

Juegos perversos

Katmandú, un espejo en el cielo

La diligencia

La dinamita está servida

La mujer del infierno (Impetigore)

Las chicas de Manson

Las que tienen que servir

Los misteriosos asesinatos de Limehouse

Los niños de San Judas

Los subdesarrollados

Los tramposos

Mamá y papá

Mission: Possible

Más allá de los dos minutos infinitos

Parecía un hombre tranquilo

Percy

Saint Maud

Se nos ha ido de las manos

Senderos de Honor

Shirley

The Bad Guys

To Be Someone

Truco o trato

Un amor salvaje

Un hada llamada Liza

Una boda de muerte

Una nueva vida

Una relación abierta

Valkiria

Apple TV+

Continuamos con Apple TV+, que a pesar de estrenar poco y malo., hay que destacar lo que hay que destacar… Con la excepción de Las gotas de Dios, excelentemente valorada por la crítica. Tenlo en cuenta si eres suscriptor del servicio, aunque en un primer instante te veas deslumbrado por…

Así es: que te hagan Ghostin, que pasen de ti, no sienta nada bien, mucho menos cuando eres Chris Evans y quien te lo haga sea Ana de Armas, a quien no veías desde aquellos Puñales por la espalda. En resumen, esto es una comedia romántica de acción, pero con los papeles habituales al revés. Para más datos, el tráiler. La crítica, por supuesto, la está machacando.

Más contenidos exclusivos:

Animales a lo grande (T1). «Un viaje desde los gélidos polos hasta las selvas tropicales para conocer a los gigantes más cautivadores de la naturaleza y comprobar que, ser grande, a veces conlleva enormes retos.»

(T1). «Un viaje desde los gélidos polos hasta las selvas tropicales para conocer a los gigantes más cautivadores de la naturaleza y comprobar que, ser grande, a veces conlleva enormes retos.» Las gotas de Dios (T1). «Mientras el mundo del vino llora la muerte de Alexandre Léger, su hija Camille, muy distanciada de él, descubre la extraordinaria colección que puede ser suya. Pero, para reclamar su herencia, Camille debe superar a Issei, el protegido de Alexandre, en una prueba para sus sentidos.»

(T1). «Mientras el mundo del vino llora la muerte de Alexandre Léger, su hija Camille, muy distanciada de él, descubre la extraordinaria colección que puede ser suya. Pero, para reclamar su herencia, Camille debe superar a Issei, el protegido de Alexandre, en una prueba para sus sentidos.» Lo último que me dijo (T1). «Una mujer debe forjar una relación con su hijastra adolescente para encontrar a su marido, que ha desaparecido misteriosamente.»

Netflix

Con Netflix hay lo de siempre y si en una semana se suelen acumular cosas, en dos ya te imaginarás. Y pese a ello, lo que abunda es el relleno más burdo… según gustos. Pero ahí van dos pistas: El imperio de los chimpancés es un documental que está gustando y Fenómenas una peli española que te hará gracia ver si te van los sucesos paranormales… O no. Pero tiene su cosa la cosa, valga la redundancia.

Contenidos exclusivos:

A la intemperie . «Tras perder a su bebé durante el parto, una periodista se ve atormentada por visiones y ataques aterradores mientras hace frente a sus demonios en la soledad de su hogar.»

. «Tras perder a su bebé durante el parto, una periodista se ve atormentada por visiones y ataques aterradores mientras hace frente a sus demonios en la soledad de su hogar.» Ada Magnífica, científica (T3). «La pequeña científica Ada Magnífica y sus dos mejores amigos plantean preguntas de gran envergadura y colaboran para descubrir la verdad sobre absolutamente todo.»

(T3). «La pequeña científica Ada Magnífica y sus dos mejores amigos plantean preguntas de gran envergadura y colaboran para descubrir la verdad sobre absolutamente todo.» Bienvenidos a Edén (T2). «Unos jóvenes asisten a una fiesta exclusiva en una isla remota. Pero el tentador paraíso con el que se encuentran oculta secretos y trampas muy peligrosos.»

(T2). «Unos jóvenes asisten a una fiesta exclusiva en una isla remota. Pero el tentador paraíso con el que se encuentran oculta secretos y trampas muy peligrosos.» Con la soga al cuello . «Una pareja de Estambul empieza de cero en un pueblo de la costa egea para huir de un escándalo. Pero pronto descubre que los lugareños se han propuesto librarse de ellos.»

. «Una pareja de Estambul empieza de cero en un pueblo de la costa egea para huir de un escándalo. Pero pronto descubre que los lugareños se han propuesto librarse de ellos.» Cómo amasar una fortuna (T1). «El dinero tiene un gran poder sobre las personas, pero no tiene por qué ser así. El experto en finanzas Ramit Sethi ayuda a gente de todo Estados Unidos a vivir de lujo.»

(T1). «El dinero tiene un gran poder sobre las personas, pero no tiene por qué ser así. El experto en finanzas Ramit Sethi ayuda a gente de todo Estados Unidos a vivir de lujo.» Diamantes turbio (T1). «Cuando un hijo pródigo sume el emporio de su familia en una deuda asfixiante, su hermano vuelve al barrio de los diamantes de Amberes para lidiar con las consecuencias.»

(T1). «Cuando un hijo pródigo sume el emporio de su familia en una deuda asfixiante, su hermano vuelve al barrio de los diamantes de Amberes para lidiar con las consecuencias.» Dieciocho otra vez . «Amelia hace un fatídico deseo en su 40 cumpleaños: volver a cumplir 18 como en 2002. Pero no tarda en arrepentirse tras empezar a revivir ese día… en bucle.»

. «Amelia hace un fatídico deseo en su 40 cumpleaños: volver a cumplir 18 como en 2002. Pero no tarda en arrepentirse tras empezar a revivir ese día… en bucle.» El club de los corazones partidos (T1). «Los cinco peculiares desconocidos que forman un grupo de apoyo tratan de seguir adelante tras romper con sus respectivas parejas.»

(T1). «Los cinco peculiares desconocidos que forman un grupo de apoyo tratan de seguir adelante tras romper con sus respectivas parejas.» El imperio de los chimpancés (T1). «Una extensa comunidad de chimpancés que vive en un bosque de Uganda se enfrenta a políticas sociales complejas, dinámicas familiares y peligrosas disputas territoriales.»

(T1). «Una extensa comunidad de chimpancés que vive en un bosque de Uganda se enfrenta a políticas sociales complejas, dinámicas familiares y peligrosas disputas territoriales.» Fenómenas . «Cuando desaparece su líder, el padre Pilón, tres expertas en fenómenos paranormales afrontan su caso más difícil. Inspirada en el Grupo Hepta, fundado en España en 1987.»

. «Cuando desaparece su líder, el padre Pilón, tres expertas en fenómenos paranormales afrontan su caso más difícil. Inspirada en el Grupo Hepta, fundado en España en 1987.» Fuga de reinas . «Cuando cuatro mujeres deciden emprender el viaje que habían planeado juntas en el instituto, no pueden imaginarse lo que se les viene encima… literalmente.»

. «Cuando cuatro mujeres deciden emprender el viaje que habían planeado juntas en el instituto, no pueden imaginarse lo que se les viene encima… literalmente.» Guía de viaje hacia el amor . «El trabajo de una ejecutiva de viajes estadounidense la lleva a Vietnam, donde un guía encantador le descubre un estilo de vida que la transformará para siempre.»

. «El trabajo de una ejecutiva de viajes estadounidense la lleva a Vietnam, donde un guía encantador le descubre un estilo de vida que la transformará para siempre.» Indian Matchmaking (T3). «La casamentera Sima Taparia ayuda a clientes de todo el mundo a concertar su matrimonio y comparte su punto de vista sobre esta costumbre hoy en día.»

(T3). «La casamentera Sima Taparia ayuda a clientes de todo el mundo a concertar su matrimonio y comparte su punto de vista sobre esta costumbre hoy en día.» La diplomática (T1). «En medio de una crisis internacional, una diplomática compagina su nuevo trabajo como embajadora en el Reino Unido con su turbulento matrimonio con un célebre político.»

(T1). «En medio de una crisis internacional, una diplomática compagina su nuevo trabajo como embajadora en el Reino Unido con su turbulento matrimonio con un célebre político.» La tercera cita más larga . «Cuando Khani y Matt se conocieron en una app de citas, no tenían ni idea de que el COVID-19 iba a convertir un viaje corto a Costa Rica en una aventura que duraría meses.»

. «Cuando Khani y Matt se conocieron en una app de citas, no tenían ni idea de que el COVID-19 iba a convertir un viaje corto a Costa Rica en una aventura que duraría meses.» Leanne Morgan: I’m Every Woman . «Le encanta la ensalada de gelatina, sus tres hijos y su nieto fornido. Leanne Morgan comparte historias sobre su vida como esposa, madre y portadora de grandes bragas.»

. «Le encanta la ensalada de gelatina, sus tres hijos y su nieto fornido. Leanne Morgan comparte historias sobre su vida como esposa, madre y portadora de grandes bragas.» Mighty Morphin Power Rangers: Ayer, hoy y siempre . «Cuando la tragedia golpea a los Power Rangers, una joven heroína se une a ellos para enfrentarse a su archienemiga más antigua.»

. «Cuando la tragedia golpea a los Power Rangers, una joven heroína se une a ellos para enfrentarse a su archienemiga más antigua.» Mordiscos de amor (T1). «En Calcuta, una vampira rebelde con un diente roto se enamora de un tímido dentista. ¿Serán separados por las fuerzas humanas y místicas que los amenazan?»

(T1). «En Calcuta, una vampira rebelde con un diente roto se enamora de un tímido dentista. ¿Serán separados por las fuerzas humanas y místicas que los amenazan?» Obsesión (T1). «La aventura entre un prestigioso cirujano londinense y la prometida de su hijo da paso a una obsesión erótica que amenaza con trastocar sus vidas para siempre.»

(T1). «La aventura entre un prestigioso cirujano londinense y la prometida de su hijo da paso a una obsesión erótica que amenaza con trastocar sus vidas para siempre.» Pálpito (T2). «Él quiere vengarse de los traficantes de órganos que mataron a su esposa. Ella fue la que recibió su corazón. Cuando se enamoran, ninguno sabe lo que los une.»

(T2). «Él quiere vengarse de los traficantes de órganos que mataron a su esposa. Ella fue la que recibió su corazón. Cuando se enamoran, ninguno sabe lo que los une.» Queenmaker (T1). «Tras un trágico accidente, una asesora de imagen usa su talento para transformar a una abogada en la futura alcaldesa de la ciudad… y acabar con sus antiguos jefes.»

(T1). «Tras un trágico accidente, una asesora de imagen usa su talento para transformar a una abogada en la futura alcaldesa de la ciudad… y acabar con sus antiguos jefes.» Shin, abogado de divorcios (T1). «Movido por una tragedia personal, un pianista convertido en abogado de divorcios está dispuesto a todo con tal de ganar los complicados casos de sus clientes.»

(T1). «Movido por una tragedia personal, un pianista convertido en abogado de divorcios está dispuesto a todo con tal de ganar los complicados casos de sus clientes.» Siete reyes deben morir . «Tras la muerte del rey Eduardo, Uhtred de Bebbanburg y sus compañeros recorren un territorio fracturado con la esperanza de unificar Inglaterra de una vez por todas.»

. «Tras la muerte del rey Eduardo, Uhtred de Bebbanburg y sus compañeros recorren un territorio fracturado con la esperanza de unificar Inglaterra de una vez por todas.» Un hombre de Florida (T1). «Un expolicía endeudado tiene que volver a su Florida natal para encargarse de un trabajito bastante turbio. Y acaba envuelto en una búsqueda del tesoro delirante y letal.»

Entra en catálogo:

A dos metros de ti

After the Ball

Algo sucede en mi corazón

Downton Abbey

El suplente

Faraaz

Garú-Garú (El atraviesa-muros)

Kuttey

L’odore del sangue

Le plus joli péché du monde

Les Filles de Grenoble

Margot y la boda

Poussière d’empire

Príncipe

Rattle of a Simple Man

Sin apelación

Sin tetas no hay paraíso (Serie completa)

Strangers

Tenet

The Way Back

Un si joli village

Una cuerda, un colt

Disney+

Disney+, por su parte, he pisado un poco el freno en este último par de meses, aunque como novedades llamativas cuando menos tiene la nueva temporada del fracaso anunciado de Cómo conocí a tu padre y Tengoku Daimakyo, una nuevo anime postapocalíptico que está encganchando a muchos, pero que Disney+ ha estrenado sin doblar al castellano…

Contenidos exclusivos:

Cómo conocí a tu padre (T2). «En un futuro no muy lejano, Sophie le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre.»

(T2). «En un futuro no muy lejano, Sophie le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre.» El secreto de los elefantes (T1). «Desde los secretos de su comunicación hasta la profundidad de sus emociones, esta serie cambiará para siempre todo lo que creías saber sobre los elefantes.»

(T1). «Desde los secretos de su comunicación hasta la profundidad de sus emociones, esta serie cambiará para siempre todo lo que creías saber sobre los elefantes.» Lo que perdemos por amor (T1). «Mientras prepara su boda, Dara desaparece de repente. Satria, enamorado de ella desde la infancia, es el único que puede verla, tocarla o hablar con ella.»

(T1). «Mientras prepara su boda, Dara desaparece de repente. Satria, enamorado de ella desde la infancia, es el único que puede verla, tocarla o hablar con ella.» Máscara contra caballero (T1). «Un cantante famoso tiene la oportunidad de vivir en el anonimato cuando sustituye a un luchador de lucha libre. Sin embargo, le pisa los talones una periodista dispuesta a acabar con sus carrera… y robarle el corazón.»

(T1). «Un cantante famoso tiene la oportunidad de vivir en el anonimato cuando sustituye a un luchador de lucha libre. Sin embargo, le pisa los talones una periodista dispuesta a acabar con sus carrera… y robarle el corazón.» Tengoku Daimakyo (T1). «Japón está en ruinas tras el Gran Desastre. Kiruko acepta un encargo: llevar a un chaval llamado Maru al Edén. Mientras tanto, unos niños viven su vida en una institución rodeada por muros y llena de vegetación. Uno de ellos, Tokio, lee un misterioso mensaje que le hace dudar del mundo que lo rodea.»

Entra en catálogo:

Arranged (T1)

Broke-Ass Bride (T1)

Carmina y amén

Copycat

Doctor y abogado (T1)

El Bola

El embrujo de Shanghai

El jurado

El sueño del mono loco

Goya en Burdeos

Juana la loca

La dama de oro

La educación de las hadas

La fuente de la vida

La huella del silencio

Las palabras correctas

Legend

Lellobee City Farm

Lo que perdemos por amor (T1)

Quasi, un jorobado

Suga: Road to D Day

Te doy mis ojos

Tres días

HBO Max

Por último, en HBO Max encontrarás aún menos cosas que en el resto, pero los compensan con la nueva, cuarta y última temporada de Barry, una de esas series que no lo petan, pero que arrastran a todo el que les da la oportunidad.

Contenidos exclusivos:

#BringBackAlice (T1). «La influencer Alicja vuelve tras un año desaparecida en extrañas circunstancias. El regreso de la joven cambiará las vidas de sus amigos para siempre.»

(T1). «La influencer Alicja vuelve tras un año desaparecida en extrañas circunstancias. El regreso de la joven cambiará las vidas de sus amigos para siempre.» Barry (T4). «Un asesino a sueldo deprimido tiene una epifanía profesional cuando descubre el mundo del teatro en Los Ángeles, pero sus lazos criminales no le dejarán marcharse fácilmente.»

(T4). «Un asesino a sueldo deprimido tiene una epifanía profesional cuando descubre el mundo del teatro en Los Ángeles, pero sus lazos criminales no le dejarán marcharse fácilmente.» Dinero: Reinas de la calle (T1). «A veces hay una fina línea entre el desastre y la maravilla: Para – We are King, sigue a cuatro mujeres jóvenes en Berlín-Wedding que buscan la felicidad en un mundo en el que la luz y la oscuridad se tocan.»

(T1). «A veces hay una fina línea entre el desastre y la maravilla: Para – We are King, sigue a cuatro mujeres jóvenes en Berlín-Wedding que buscan la felicidad en un mundo en el que la luz y la oscuridad se tocan.» El crítico. «Un recorrido por la trayectoria del controvertido crítico Carlos Boyero y una mirada a los cambios que está experimentando la crítica cinematográfica.»

Entra en catálogo: