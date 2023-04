Heroic Games Launcher, una vía para unificar Epic Games Store y GOG en una aplicación

Hoy voy a aprovechar la ocasión para presentar a Heroic Games Launcher, uno de los proyectos de lanzadores alternativos de videojuegos más interesantes que existen, sobre todo para los usuarios de Linux, aunque en realidad y de forma oficial es un desarrollo multiplataforma que también ofrece soporte para Windows y macOS.

Heroic Games Launcher nació en un principio como un intento de dar soporte de Epic Games Store a Linux. La compañía dirigida por Tim Sweeney, mientras de cara al público dice defender las plataformas abiertas, se niega a la hora de la verdad a dar soporte al único gran sistema operativo de escritorio que es abierto por diseño, y es que, si bien el Open Platform fue un intento de ponerle la etiqueta “Open” hasta a las piedras, al final a los propios creadores del concepto no les ha quedado otra que asumir la realidad: Windows y macOS no son abiertos por diseño, sino porque Microsoft y Apple abren la mano.

Dejando aparte las contradicciones del CEO de Epic Games y retomando el tema que realmente nos ocupa, Heroic Games Launcher ha tenido una evolución bastante interesante. En un principio y como ya he dicho, el objetivo era dar soporte, no oficial evidentemente, de Epic Games Store a Linux. Aquello, como no podía ser de otra forma, requiere del uso intensivo de Proton porque los juegos procedentes de esa tienda están todos compilados para Windows.

Debido a que solo Steam se ha tomado en serio los videojuegos para Linux, el sistema de código abierto no cuenta con soporte de casi ningún otro cliente, así que los responsables de Heroic Games Launcher decidieron expandir sus horizontes y abarcar también Good Old Games (GOG), cuyo cliente, GOG Galaxy, solo da soporte a Windows y macOS a nivel de escritorio.

Heroic Games Launcher ha ido evolucionando para convertirse no solo en el cliente de Epic Games Store de referencia para Linux, sino también en el mejor de GOG para dicho sistema. Frente a otros proyectos con una orientación similar, tiene un desarrollo más activo, lo que se traduce en la introducción más rápida de nuevas características y la mayor efectividad en la resolución de errores.

Es importante tener en cuenta que Heroic Games Launcher no es el único ni el primer proyecto de su estilo, ya que el propio GOG Galaxy tiene como objetivo unir a Steam, Epic Games, Origin y GOG en una misma aplicación. Pese a ello, Heroic Games Launcher puede ser una alternativa que posiblemente se ajuste mejor a según qué usuarios de Windows y macOS.

Aspectos básicos de Heroic Games Launcher

Heroic Games Launcher es una aplicación con una apariencia un poco caótica, pero que en el fondo no es difícil de usar. Su interfaz consiste en una columna a la izquierda que da acceso a la biblioteca del usuario, las tiendas de Epic Games Store y GOG a modo de navegador web, los ajustes de la aplicación, la visualización de las descargas en curso, la sección de cuentas, la configuración de accesibilidad, un enlace a la documentación y, solamente en Linux, un gestor para descargar compilaciones de Wine Glorious Eggroll y Proton Eggroll.

En la parte derecha el usuario tiene una visualización de la opción seleccionada en la parte izquierda. La aplicación permite establecer opciones y parámetros para cada juego, gestionar las cuentas y ajustar aspectos generales como el tema estético y el comportamiento en torno a la minimización y la bandeja del sistema.

Debido a que la situación de los tres sistemas que soporta es diferente, las posibilidades de configuración difieren, así que la experiencia ofrecida no es simétrica entre Windows, Linux y macOS.

Aspectos de la configuración de Heroic Games Launcher

A través de la sección Ajustes es posible configurar muchos aspectos de la configuración, empezando con el tema estético y continuando con la ruta de instalación predeterminada de los juegos, la ruta donde se ubica la instalación de Steam, el comportamiento de Heroic Games Launcher en torno a la minimización en la barra de tareas y la bandeja del sistema, la actualización automática de los juegos, la desactivación de la navegación a través de un controlador y la adición automática de juegos en Steam.

Otra característica es la capacidad de sincronizar con los juegos de Epic Games Store que el usuario haya adquirido, pero en Linux hay que indicar dónde se ubica su cliente oficial, el cual debe ser instalado con Wine o Proton. Por otro lado, hay una serie de ajustes básicos para el comportamiento de la biblioteca.

Diferencias entre las versiones Linux y Windows

La primera diferencia, y la más obvia, es el soporte para los juegos. En Linux, como ya he dicho, se emplea Proton de manera intensiva debido a que Epic Games Store no da soporte para el sistema de código abierto, así que no queda otra que emplear las compilaciones de los juegos para Windows y tirar de Proton. GOG sí ofrece juegos nativos para Linux, aunque de manera alternativa es posible forzar su ejecución a través de Proton y emplear la capa de compatibilidad para los títulos que no ofrecen soporte nativo para Linux.

En Windows la situación es más favorable gracias a que todos los videojuegos están compilados para ese sistema, así que el uso de una capa de compatibilidad no es necesaria, aunque no hay que descartar la necesidad de forzar la compatibilidad con alguna versión antigua de Windows o la aplicación de parches para mantener vivo algún juego con algunos años encima. Nada que no sea normal.

Sin embargo, en los ajustes de la compilación para el sistema de Microsoft, dentro del apartado “Valores predeterminado del juego”, también hay una configuración para establecer una compilación de Wine o CrossOver, la reimplementación comercial de Wine desarrollada por CodeWeavers.

Por otro lado, en la versión de Heroic Games Launcher para Linux uno se encuentra el apartado que permite gestionar las versiones de Wine, el cual permite obtener versiones de Wine Glorious Eggroll y Proton Glorious Eggroll (en un principio lo recomendable es tirar del segundo). En el mismo frente y a través de los Ajustes es posible indicar una ruta personalizada de una instalación de Wine o Proton.

Continuando con más cosas para Linux, en la configuración individual de los juegos se pone a disposición la opción para accionar MangoHud, la superposición de código abierto que muestra datos de rendimiento y que suele ser la empleada en la Steam Deck, y la posibilidad de ejecutar un juego sobre la gráfica integrada o la dedicada (el soporte de gráficas múltiples de Linux es todavía claramente inferior al de Windows, a pesar de haber mejorado con el paso de los años).

Cuando se configura una juego compilado para Windows desde la versión de Heroic Games Launcher para Linux uno ve opciones relacionadas con el desempeño de Wine/Proton, la herramienta GameMode, la activación de los soportes para Easy Anti-Cheat y BattlEye AntiCheat, además de acceso a la configuración de Wine y Winetricks. Es importante tener en cuenta que la sincronización de partidas de GOG en Linux solo funciona con las compilaciones para Windows de los juegos.

Una aplicación software libre y con un desarrollo muy vivo

Heroic Games Launcher no es un producto oficial, pero compensa esa carencia con el hecho de ser software libre. Es más, su código fuente está publicado bajo la licencia GPLv3, por lo que en ese frente ofrece la máxima transparencia y por ende puede ser considerado como software libre de línea dura. Eso sí, Wine, Proton y MangoHUD están publicados bajo licencias diferentes y los juegos, salvo excepciones, son privativos.

Un punto que el proyecto tiene a su favor es el hecho de que su desarrollo está vivo, por lo que la aplicación es actualizada con cierta frecuencia para corregir fallos y añadir nuevas características. Que un software cuente con un desarrollo activo es un buen indicador de que hay ojos encima, lo que refuerza la confianza que uno puede depositar en él. Esto impacta en aspectos como la seguridad, que en este caso, debido a que no se trata de un producto oficial, resulta todavía más importante.

Conclusión

Heroic Games Launcher no es ninguna panacea, pero puede ser una alternativa para reducir la desaforada cantidad de aplicaciones que uno llega a tener instaladas en el PC, sobre todo viendo que el sector de las plataformas distribución digital de videojuegos se ha fragmentado en los últimos tiempos. Los usuarios a los que no le convenza GOG Galaxy tienen aquí una alternativa a su disposición.