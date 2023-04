Blizzard confirma los requisitos de Diablo IV en su versión final

Los requisitos de Diablo IV son muy asequibles, aunque la verdad es totalmente normal porque al final estamos ante un juego de transición generacional que ha sido desarrollado sobre la base de Xbox One y PS4, y que por tanto no puede ser demasiado exigente en este sentido. No obstante, esos requisitos que vimos no eran definitivos y podían que dar sujetos a cambios después de la beta.

Tras un arduo proceso de recopilación de datos y de análisis de la información obtenida tras la beta pública, Blizzard ha confirmado los requisitos finales de Diablo IV y ha compartido nuevos listados que incluyen, además, los requisitos recomendados para jugar con calidad alta y también para jugar en 4K con calidad máxima y tasas estables de 60 FPS. Vamos a verlos y a analizarlos para encontrar posibles errores de equivalencia.

Requisitos mínimos de Diablo IV

Windows 10 de 64 bits como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-2500K o AMD FX 8100 (cuatro núcleos).

8 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 660 o Radeon R9 280. Mantienen el error de equivalencia, lo más cercano a la GTX 660 es una Radeon R7 265.

DirectX 12.

SSD con 90 GB de espacio libre.

Conexión a Internet de banda ancha.

Este será el mínimo para jugar a Diablo IV con resolución 1080p, calidad baja y 30 FPS.

Requisitos recomendados de Diablo IV

Windows 10 de 64 bits como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-4670K o AMD Ryzen 3 1300X (cuatro núcleos).

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 970 o Radeon RX 470. Tenemos otro error de equivalencia, lo más parecido a una GTX 970 es una Radeon RX 570.

DirectX 12.

SSD con 90 GB de espacio libre.

Conexión a Internet de banda ancha.

Con esta configuración será posible jugar en 1080p con calidad media y 60 FPS.

Requisitos recomendados «alto rendimiento» de Diablo IV

Windows 10 de 64 bits como sistema operativo.

Procesador Intel Core i7-8700K o Ryzen 7 2700X (seis núcleos y doce hilos). La equivalencia está mal, porque el Ryzen 7 2700X tiene ocho núcleos y dieciséis hilos. Lo más cercano al Intel Core i7-8700K es un Ryzen 5 3600X.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2060 o Radeon RX 5700 XT. Tenemos otro error de equivalencia, lo más cercano a la GeForce RTX 2060 es una Radeon RX 5700.

DirectX 12.

SSD con 90 GB de espacio libre.

Conexión a Internet de banda ancha.

Si cumplimos estas especificaciones podremos jugar en 1080p con calidad alta y 60 FPS. Os puedo confirmar que incluso será posible jugar en 1440p sin problemas.

Requisitos recomendados de Diablo IV para 4K en ultra

Windows 10 de 64 bits como sistema operativo.

Procesador Intel Core i7-8700K o Ryzen 7 2700X (seis núcleos y doce hilos). La equivalencia está mal, porque el Ryzen 7 2700X tiene ocho núcleos y dieciséis hilos. Lo más cercano al Intel Core i7-8700K es un Ryzen 5 3600X.

32 GB de memoria RAM. No tiene sentido pedir más memoria RAM, así que funcionará sin problemas con 16 GB.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3080, GeForce RTX 40 o Radeon RX 6800 XT.

DirectX 12.

SSD con 90 GB de espacio libre.

Conexión a Internet de banda ancha.

Con este hardware podremos jugarlo en 4K con calidad máxima y 60 FPS. Las GeForce RTX 40 podrán activar DLSS Super Resolution y la generación de fotogramas.

El lanzamiento de Diablo IV tendrá lugar el 6 de junio. Si estás pensando en aprovechar su lanzamiento para montar un nuevo PC, o para actualizar el tuyo, y necesitas ayuda no te pierdas esta guía que publicamos el pasado mes de marzo.