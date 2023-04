Intel Meteor Lake e Intel Arrow Lake podrían llegar juntos en la serie Core Gen14

Llevamos tiempo viendo rumores contradictorios sobre los procesadores Intel Meteor Lake e Intel Arrow Lake, y para ponernos las cosas un poco más difíciles hoy tenemos una nueva información que apunta en una dirección totalmente contraria a las anteriores, aunque la verdad es que tiene sentido y resulta muy interesante.

Según esta nueva información al final Intel utilizará ambas en una misma generación de procesadores, los Core Gen14. Tranquilo, que es muy fácil de entender, en teoría los Intel Meteor Lake serán los que darán vida a los Core i3 y Core i5 Gen14, mientras que los Intel Arrow Lake se utilizarán en los Core i7 y Core i9 Gen14.

Si esto se confirma, Intel utilizaría dos arquitecturas distintas en una misma generación de procesadores, algo que no es nada común, desde luego. No obstante, y por razones evidentes, esas dos arquitecturas vendrán bajo el mismo socket, el Intel LGA 1851. Como podemos ver en el cuadro adjunto, los Core i5 y los Core i9 tendrán TDPs distintos, y necesidades de alimentación diferentes, aunque se mantendrán los valores de 65 vatios y de 125 vatios.

Los Core Gen14 serán compatibles con memoria DDR5 y vendrán acompañados de los nuevos chipsets serie 800, pero todavía no tenemos información concreta sobre las configuraciones exactas de núcleos e hilos que tendrán. Con todo, sabemos que según los últimos rumores Intel Meteor Lake iba a contar con 6 núcleos de alto rendimiento basados en la arquitectura Redwood Cove y 16 núcleos de alta eficiencia basados en la arquitectura Crestmont.

Por su parte, los modelos basados en Intel Arrow Lake tendrían una configuración de hasta 8 núcleos de alto rendimiento basados en la arquitectura Lion Cove y hasta 16 núcleos de alta eficiencia basados en la arquitectura Crestmont. Si esto se llega a confirmar, ambas líneas de procesadores deberían marcar una mejora importante en términos de IPC frente a la generación actual, y un Core i5 basado en Meteor Lake ya sería más que suficiente para cualquier perfil de usuario medio.

Seguiremos de cerca las nuevas informaciones que vayan surgiendo sobre este tema, pero la verdad es que me sorprende bastante todo el lío y las contradicciones que hay alrededor de los Core Gen14. Intel tiene al final la última palabra, así que veremos qué ocurre exactamente y qué camino acaba tomando el gigante del chip. Visto lo visto, no me atrevo a dejar una predicción, porque creo que hay muchas puertas abiertas, aunque debo reconocer que me resultaría raro ver mezcladas dos generaciones diferentes (Meteor Lake y Arrow Lake) en una misma línea de productos.