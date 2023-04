HP Instant Ink, un servicio de impresión inteligente que te ayuda a ahorrar

HP Instant Ink es un servicio de impresión inteligente que ha cambiado por completo nuestra manera de imprimir, y que nos ha permitido liberarnos para siempre de los problemas clásicos que tenían las impresoras basadas en tinta. Vamos a detenernos, por un momento, a pensar qué suponía utiliza una impresora basada en tinta antes de la llegada de este servicio.

Para poder imprimir tenías que tener tinta, y para conseguir cartuchos de tinta tenías que ir a la tienda a comprarlos. Si dicha tienda no tenía cartuchos compatibles con tu impresora habías echado un viaje para nada, y cuando por fin dabas con ellos era normal que tuvieran un precio muy elevado. Esto hacía que, en muchas ocasiones, una gran cantidad de familias tuviera sus impresoras sin tinta, porque no podían, o no querían, pagar el alto precio de los cartuchos.

Cuando por fin teníamos tinta nos daba miedo imprimir porque, al final, estábamos gastando tinta, y sabíamos que esto representaba un gasto importante que íbamos a tener que afrontar en cuanto se agotaran los cartuchos de tinta y tuviéramos que comprar otros. Tener una impresora sin tinta, o con tinta pero no utilizarla por no gastarla, no representaba una experiencia nada buena, eso está claro.

HP Instant Ink democratizó la impresión basada en tinta

Yo mismo tuve una impresora de cartuchos de tinta en la década de los noventa y recuerdo perfectamente que aquellos problemas no me dajaban utilizarla como me habría gustado. Algo tan simple como imprimir un dibujo o una imagen era algo casi prohibitivo por el gasto de tinta. Con HP Instant Ink todo esto ha quedado superado para siempre, y gracias a este servicio podremos utilizar nuestra impresora con total libertad.

HP Instant Ink es un servicio de impresión inteligente que no tiene en cuenta la tinta que gastamos, sólo las páginas que imprimimos. Gracias a esto imprimir un dibujo, un diseño o una fotografía a todo color y en calidad alta nos costará lo mismo que imprimir una página de texto en blanco y negro. No pagaremos más por gastar más tinta, y podremos despreocuparnos para siempre de los cartuchos, porque:

La impresora pasará a controlar los niveles de tinta.

En el momento en el que detecte que están bajos realizará un pedido de nuevos cartuchos.

Recibiremos los nuevos cartuchos de tinta a domicilio y sin gastos de envío.

Nunca más volveremos a quedarnos sin tinta en el peor momento posible.

No tener que controlar los niveles de los cartuchos y liberarnos de tener que salir a comprar tinta nos permitirá ahorrar tiempo, y gracias a ese modelo de impresión basado en páginas imprimidas podremos reducir nuestros gastos en tinta hasta en un 70%. Comodidad y ahorro son dos valores importantes del servicio de impresión HP Instant Ink, pero este también nos permitirá cuidar del planeta gracias al programa de reciclaje de cartuchos incluido en nuestro plan de impresión, y disfrutaremos de todas las ventajas de un servicio flexible, versátil y sin compromisos.

Con HP Instant Ink podremos elegir entre cinco planes de impresión distintos, y alternar entre ellos en cualquier momento sin tener que dar explicaciones. Ahorra, y disfruta de verdad de tu impresora sin preocuparte por la tinta, con HP Instant Ink.

Contenido realizado en colaboración con HP