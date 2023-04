Samsung se pondrá al día en rendimiento con el Exynos 2400

El Exynos 2400 será el próximo SoC para dispositivos móviles de fabricación propia de Samsung. Destinado a la gama alta, los primeros datos filtrados que nos llegan de resultados son prometedores. Si se confirman, Samsung se podría poner al día en rendimiento frente a la competencia y también frente a los desarrollos de socios como Qualcomm.

Como sabes, Samsung diseña y fabrica sus propios chipsets móviles con la familia Exynos. Una estrategia que usan otros fabricantes con Apple como máximo exponente. Frente a ellos, un fabricante global como Qualcomm vende sus desarrollos a cualquiera que los licencie. Samsung es uno de ellos y los combina con los suyos propios incluso en la misma línea de producto como ha sucedido con su serie estrella, los Galaxy S. Comparados, los Exynos siempre han estado por debajo de los desarrollos de Qualcomm en rendimiento y muy lejos de los de Apple.

Los resultados que nos llegan del benchmark Geekbench 5, nos hablan de un promedio de 1530 puntos trabajando con un solo núcleo y picos máximos de 1711. Siendo un avance frente a los SoC anteriores de Samsung, siguen estando por debajo del Apple Bionic A16.

Mucho mejor en multinúcleo con los 10 núcleos que se cree tendrá el Exynos 2400, donde saca medias de 6210 puntos y picos de 6967. No está nada mal teniendo en cuenta que superaría en multinúcleo en un 31% los resultados obtenidos por el Snapdragon 8 Gen 2, lo más potente de Qualcomm en la actualidad, y también sobre el A16 de Apple.

Otro punto incluso más interesante sería la gráfica integrada, Xclipse 940, de más rendimiento que la Adreno 750 usada por Qualcomm. En este terreno Samsung puede destacar de la mano de su alianza con AMD y la base que proporcionaría una Radeon con cuatro unidades de computación, 256 shaders, 16 unidades de texturizado, 8 unidades de rasterizado y dos núcleos para acelerar trazado de rayos.

Resultados prometedores, pero poco más. No hay confirmación de la veracidad de la información e incluso aunque la tuviéramos, ya sabes que los test sintéticos no dicen todo del rendimiento en el mundo real. Además, se cree que Samsung no tendrá disponible este Exynos 2400 hasta 2024 y para entonces tanto Apple como Qualcomm ya habrán sacado otros desarrollos con más rendimiento que los actuales.

Se cree que Samsung quiere tener disponible su nuevo SoC para el lanzamiento de los Galaxy S24, pero no está claro si lo usará en todas las versiones del móvil. Qualcomm puede sacar un Snapdragon 8 Gen 3, volver a marcar terreno y obligar a Samsung a seguir usándolo. Esperar y ver.