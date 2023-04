Rufus le retira el soporte a Windows 7

Rufus 4.0 es la nueva versión de esta potente utilidad para la creación de medios de instalación de sistemas operativos o, como reza la propia descripción de la aplicación «una utilidad que le ayuda a formatear y crear soportes USB de arranque, como «pendrives», tarjetas de memoria, etcétera».

Rufus es, en definitiva, la herramienta que usas cuando quieres ccrear un instalador en un USB, ya sea con Windows o con alguna de las muchas distribuciones Linux disponibles ahí fuera. Rufus, eso sí, es una aplicación para Windows, pero no una cualquier, sino una de las mejores, de las que te llevamos recomendando desde hace años porque lo que hace, lo hace muy bien.

No solo eso: Rufus es una aplicación de código abierto, software libre, aunque no esté disponible más allá de Windows, algo que tampoco importa porque alternativas para Linux las hay a patadas, incluyendo Ventoy, la actual referencia por el particular modelo en el que se basa, el cual la convierte en una opción ideal para los usuarios más intensivos en esta clase de tareas, pero también para los más vagos.

Sin embargo, no vamos a entrar en ello ahora. Ahora hablamos de Rufus, cuyo comedido final es el mismo que el de Ventoy: ayudarte a «grabar» tus unidades USB con la ISO de turno. ¿En qué más se parecen Ventoy y Rufus? En que ambas permiten saltarse tanto los requisitos de Windows 11 como el bloqueo de Microsoft a su descarga. O es una, o es la otra, no necesitas buscar más.

Sea como fuere, si Rufus y Ventoy se parecen en unas cosas y se diferencian en otras, ya puedes sumarle a estas últimas el soporte de Windows 7, que la nueva versión de Rufus se ha quitado de encima. A partir de Rufus 4.0 tendrás que usar Windows 8 o superior para poder ejecutar la aplicación y no solo eso: se advierte que la actualización desde versiones previas puede ocasionar problemas si no se cumplen con los nuevos requisitos.

El primero de esos requisitos es el relativo a la versión del sistema operativo soportada y el segundo se refiere a la arquitectura de la aplicación, que deja atrás el soporte de 32-bit para convertirse en una aplicación de 64-bit, algo que también se deberá tener en cuenta para evitar los problemas, o al menos para saber de dónde surgen.

Estas son las dos grandes novedades de Rufus 4.0. El resto, según se detalla en las notas de lanzamiento, se reduce a la corrección de errores, algunos relacionados con el almacenamiento persistente en Ubuntu y, en especial, con la nueva versión de la distribución, Ubuntu 23.04, otros relacionados con fallos en la Windows Store. En el mismo enlace encontrarás los instaladores de Rufus 4 para x86 y ARM, en formatos corriente y portable.

¿No satisfacen tus necesidades los nuevos requisitos de Rufus? Ventoy es la respuesta.