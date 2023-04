Google mejora la usabilidad de sus apps de productividad

Las aplicaciones de productividad de Google, ya las llames Google Workspace, Google Docs o el Office online de los del buscador, son una de las opciones más empleadas en lo que se refiere a las soluciones de ofimática y productividad en la nube. No faltan razones para ello, desde luego, pues ofrecen una enorme cantidad de funciones, un manejo bastante sencillo y, algo muy importante, una excelente integración con otros de los muchos servicios online ofrecidos por la compañía. Así, aunque quizá no hayan cobrado tanta visibilidad como otros de sus servicios, sí que se han convertido en una herramienta imprescindible en el día a día de muchas personas.

Como decía, una de las claves de su éxito es la integración de una gran cantidad de funciones, algo presente en todas las aplicaciones pero, probablemente, sobre todo en las hojas de cálculo. Sin embargo, y es algo que llama la atención en una compañía que suele ser tan mirada en lo referido a la usabilidad, dicho crecimiento se ha traducido, con el paso de los años, en que en ocasiones encontrar una función en concreto puede resultar bastante más complejo de lo que debería.

Esto no ocurre, claro, con funciones que empleamos de manera habitual, pero sí que es tremendamente frecuente con aquellas que solo necesitamos de manera ocasional y que, por lo tanto, no recordamos en qué menú o barra de herramientas se encuentran. Y esto, aunque no sea un problema mayor, sí que puede no solo robar un tiempo que en otras circunstancias dedicaríamos a aquello que deseamos hacer, también puede tener el efecto de «cortar el ritmo» en aquello que estamos haciendo.

Como respuesta a este problema, y según podemos leer en el blog de Workspace, Google ha añadido una nueva herramienta de búsqueda basada en IA. Su función no es otra que interpretar lenguaje natural para que, de este modo, podamos expresar «en humano» qué es lo que queremos hacer, y que el sistema sea capaz de identificar la función o herramienta que necesitamos para ponerla al alcance de nuestras manos.

Hasta ahora, con la función de búsqueda integrada en la interfaz de las ventanas de edición de documentos, es necesario emplear el nombre concreto de la herramienta que queremos utilizar, algo que no siempre es posible, pues en muchas ocasiones recordamos su función, pero no su nombre. Sin embargo, con esta nueva búsqueda que Google ya ha empezado a desplegar, podremos dar una descripción de su función.

Google ofrece el ejemplo de escribir «quién vio este documento por última vez», lo que abre automáticamente el panel de actividad que contiene los detalles de las personas que vieron el documento, pero también funciona para búsquedas más simples como «eliminar la columna a» o «cambiar el color de fondo del texto».