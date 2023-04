Novedades VOD 17/23: ‘Citadel’, un refrito de altos vuelos con licencia imposible

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix… Y, ojo al dato, porque llegan lanzamientos muy interesantes a la mayoría de plataformas, comenzando por Citadel, sí, pero siguiendo por otros tantos.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video, una semana más, es la plataforma destacada, en esta ocasión no por una película exclusiva, sino por una serie original, Citadel, a la postre el único contenido propio que estrena… pero ya se sabe lo que se dice: más vale poco y bueno, que mucho y malo…

La cuestión es: ¿Citadel es buena? Deja que te cuente, aunque voy a ser breve: Citadel es, después de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, la serie más cara de la historia hasta el momento. También es de Amazon, sí. En Este caso, se trata de una serie de acción de altos vuelos de la que apenas se acaban de publicar un par de capítulos y… Digamos que al igual que la seria basada en la obra de Tolkien, destaca más por en nivel de producción que por lo demás.

Para más datos, Citadel es la nueva serie de los guionistas de Alias y Life on Mars, aunque por lo que está siendo reconocida es por estar dirigida por los hermanos Russo (Vengadores: Infinity War, Endgame, Tyler Rake), así como por estar protagonizada por Richard Madden (Juego de tronos, Eternals), con la actriz india Priyanka Chopra (Matrix Resurrections) en el papel coprotagonista. Otros rostros conocidos andan por ahí, así como lugares que nos pillan cercanos (Valencia en Fallas es uno de los primeros escenarios).

Pero ¿de qué va Citadel? Y ¿merece la pena? Esto ya… En pocas palabras, Citadel es un refrito total de las grandes producciones de superespías, léase James Bond como referencia absoluta, aunque también valdría Misión imposible, la saga de Jason Bourne, etc. Pero refrito absoluto. Originalidad cero. Algo que la serie compensa con, cabe repetir, un nivel de producción de primera y, al menos de momento, un ritmo ágil sin relleno. Así que valora tú si te interesa darle una oportunidad, o no (si es que no, en Prime Video tienes todas las franquicias de las que bebe).

Entra en catálogo:

Contagio

Doctor Sueño

El Informe Auschwitz

Escenas en el mar

Gomorra

Haikyu!(T4)

Halloween 3: El día de la bruja

La gran batalla

Los profesionales del oro

Mientras ellas duermen

Mr. Holmes

Más allá de la ley

Ocean’s Eleven

Operación E

Rey Arturo: La leyenda de Excalibur

Suburbicon

Tenet

Un monstruo en mi puerta

HBO Max

Continuamos con la oferta de HBO Max, que esta semana resurge de su agujero para estrenar varias cosas cuando menos llamativas, de la novedad que destacamos a la nueva comedia española Pollos in cabeza o la segunda temporada de una de las sorpresas del año pasado para los amantes de los misterios más misteriosos, From.

Love & Death es una miniserie de uno de los gurús de la televisión estadounidense, David E. Kelley (Ally McBeal, Big Little Lies, El abogado del Lincoln), un true crime basado en hechos reales y protagonizado por Elizabeth Olsen (Wanda, la Bruja Escarlata) que está generando opiniones encontradas, pero solo por la historia que recrea merece la pena darle la oportunidad, no en vano hablamos de una traición resuelta a hachazos…

Más contenidos exclusivos:

From (T2). «Serie sobre un misterioso y terrorífico pueblo que atrapa a todas aquellas personas que lo visitan y sobre los habitantes que se ven obligados a vivir allí mientras buscan una salida.»

(T2). «Serie sobre un misterioso y terrorífico pueblo que atrapa a todas aquellas personas que lo visitan y sobre los habitantes que se ven obligados a vivir allí mientras buscan una salida.» Mrs. David (T1). «Una exploración de la fe frente a la tecnología y una batalla épica de proporciones bíblicas y binarias.»

(T1). «Una exploración de la fe frente a la tecnología y una batalla épica de proporciones bíblicas y binarias.» Pollos sin cabeza (T1). «Beto Martín es un exfutbolista que no supo gestionar el poco éxito que tuvo. Tras estabilizar su vida, se da una segunda oportunidad en la industria del fútbol, ahora como representante. ¿Será capaz de sobrevivir en un mundo tan salvaje?»

(T1). «Beto Martín es un exfutbolista que no supo gestionar el poco éxito que tuvo. Tras estabilizar su vida, se da una segunda oportunidad en la industria del fútbol, ahora como representante. ¿Será capaz de sobrevivir en un mundo tan salvaje?» The Dog House – UK (T4). «Este documental está rodado en un albergue para animales de Godmanchester. Sus empleados trabajan para que los perros sin hogar sean adoptados por los mejores dueños posibles.»

Entra en catálogo:

Los últimos 10 años

Ninjago (T4)

Te doy mis ojos

Disney+

Vamos ya con Disney+, donde se estrenan unas cuantas cosas, también, aunque cuesta destacar alguna en particular porque ninguna está siendo bien recibida del todo por crítica y público, aunque de destacar algo, sería…

Peter Pan & Wendy es, en efecto, lo que te esperabas: una nueva adaptación del clásico con sobredosis de la hipocresía actual. Así, una película de imagen real escrita y dirigida por David Lowery (Peter y el dragón, El caballero verde) y protagonizada por Jude Law (Animales fantásticos, Sherlock Holmes) en el papel del Capitán Garfio, con un Peter Pan indio, una Campanilla negra y referencias identitarias, no se estrena en cines porque una cosa es que Disney sea hipócrita, pero otra muy diferente es que sea estúpida. Ergo, es cobarde. Dicho lo cual, si te interesa verla…



Más contenidos exclusivos:

Clock . «Ella es una prometedora estrella del diseño de interiores, vive en una casa de revista y está casada con un hombre encantador. Pero Ella es una paria social porque… no quiere tener hijos.»

. «Ella es una prometedora estrella del diseño de interiores, vive en una casa de revista y está casada con un hombre encantador. Pero Ella es una paria social porque… no quiere tener hijos.» La loca historia del mundo: Parte 2 (T2). «Tras 40 años de espera, por fin tenemos secuela de la trascendental película de Mel Brooks, La loca historia del mundo, primera parte, en la que cada episodio cuenta con varias escenas que nos transportan a diferentes épocas en la historia de la humanidad.*

(T2). «Tras 40 años de espera, por fin tenemos secuela de la trascendental película de Mel Brooks, La loca historia del mundo, primera parte, en la que cada episodio cuenta con varias escenas que nos transportan a diferentes épocas en la historia de la humanidad.* Matildas: El fútbol a nuestros pies (T1). «Esta es la inspiradora, íntima y auténtica historia de las Matildas, la selección nacional de fútbol femenino de Australia que se prepara para jugar el mundial en su tierra natal.»

(T1). «Esta es la inspiradora, íntima y auténtica historia de las Matildas, la selección nacional de fútbol femenino de Australia que se prepara para jugar el mundial en su tierra natal.» Pandora: bajo el paraíso (T1). «Hong Taera queda atrapada por un destino similar al de Pandora en la mitología griega. Tiene una vida envidiada por todos, un marido perfecto y una hija encantadora, pero sus recuerdos reprimidos salen a la superficie…»

(T1). «Hong Taera queda atrapada por un destino similar al de Pandora en la mitología griega. Tiene una vida envidiada por todos, un marido perfecto y una hija encantadora, pero sus recuerdos reprimidos salen a la superficie…» Sam Meffire: caída de un símbolo sajón (T1). «Esta miniserie sigue la desesperada búsqueda de Sam de un lugar al que llamar hogar mientras lucha por la justicia. Sam pasa de ser el primer policía negro de la RDA a convertirse en una estrella mediática y, finalmente, en un delincuente en los convulsos años posteriores a la reunificación.

(T1). «Esta miniserie sigue la desesperada búsqueda de Sam de un lugar al que llamar hogar mientras lucha por la justicia. Sam pasa de ser el primer policía negro de la RDA a convertirse en una estrella mediática y, finalmente, en un delincuente en los convulsos años posteriores a la reunificación. Star Wars: Las aventuras de los jóvenes Jedi (T1). «Conoce a los jóvenes Jedi mientras emprenden aventuras en Tenoo.»

Jedi (T1). «Conoce a los jóvenes Jedi mientras emprenden aventuras en Tenoo.» Tú también lo harías (T1). «El trágico desenlace de un atraco abre una brecha a la que todos deben mirar y preguntarse hasta dónde llegan los límites del bien dónde está la mentira y qué nos define en situaciones cruciales de vida o muerte.»

Entra en catálogo:

Mayans M.C. (T4)

Queen Elizabeth II: A Royal Life

Netflix

¿Qué hay de nuevo en Netflix, te preguntas? Lo de casi siempre, se podría decir: mucho, aunque prácticamente todo es relleno. Qué no lo es dependerá de tus gustos y apetencias, pero por apuntarte hacia algo concreto que sí vale la pena, esta semana se ha estrenado la segunda temporada de Sweet Tooth: El niño ciervo.

Más contenidos exclusivos:

Alias . «Un agente de operaciones especiales se enfrenta a un dilema moral cuando se infiltra en una organización criminal y se hace amigo del hijo del jefe.»

. «Un agente de operaciones especiales se enfrenta a un dilema moral cuando se infiltra en una organización criminal y se hace amigo del hijo del jefe.» Con luz propia: Michelle Obama y Oprah Winfrey . «Michelle Obama habla de los retos y las lecciones vitales que inspiraron su segundo libro superventas en una esclarecedora conversación con Oprah Winfrey.»

. «Michelle Obama habla de los retos y las lecciones vitales que inspiraron su segundo libro superventas en una esclarecedora conversación con Oprah Winfrey.» El amor después del amor (T1). «Nadie puede y nadie debe vivir sin amor. Esta serie biográfica repasa la intensa vida y carrera de Fito Páez, un icono del rock argentino.»

(T1). «Nadie puede y nadie debe vivir sin amor. Esta serie biográfica repasa la intensa vida y carrera de Fito Páez, un icono del rock argentino.» El baile de las luciérnagas (T2). «Entre Tully y Kate, amigas íntimas desde la adolescencia, existen un vínculo inquebrantable y un apoyo incondicional que entrados los cuarenta siguen ahí.»

(T2). «Entre Tully y Kate, amigas íntimas desde la adolescencia, existen un vínculo inquebrantable y un apoyo incondicional que entrados los cuarenta siguen ahí.» El rey de los coleccionistas: Goldin Auctions (T1). «Ken Goldin y su experimentado equipo protagonizan este programa trepidante sobre una importante casa de subastas especializada en piezas raras de coleccionista.»

(T1). «Ken Goldin y su experimentado equipo protagonizan este programa trepidante sobre una importante casa de subastas especializada en piezas raras de coleccionista.» John Mulaney: Baby J . «Una reunión caótica con sus amigos a cuenta de su adicción. Una desintoxicación movidita. Después de un par de años bastante raros, John Mulaney vuelve en plena forma.»

. «Una reunión caótica con sus amigos a cuenta de su adicción. Una desintoxicación movidita. Después de un par de años bastante raros, John Mulaney vuelve en plena forma.» La buena mala madre (T1). «Un trágico accidente deja a un ambicioso fiscal con las facultades mentales de un niño. A partir de entonces, él y su madre se ven obligados a reconstruir su relación.»

(T1). «Un trágico accidente deja a un ambicioso fiscal con las facultades mentales de un niño. A partir de entonces, él y su madre se ven obligados a reconstruir su relación.» La casamentera . «Un oficinista se enamora locamente de una guapa becaria y la sigue hasta un complejo turístico en el desierto que está dominado por fuerzas extrañas.»

. «Un oficinista se enamora locamente de una guapa becaria y la sigue hasta un complejo turístico en el desierto que está dominado por fuerzas extrañas.» La enfermera (T1). «Una enfermera recién llegada a un hospital empieza a sospechar que su compañera podría estar implicada en las muertes de varios pacientes. Basada en una historia real.»

(T1). «Una enfermera recién llegada a un hospital empieza a sospechar que su compañera podría estar implicada en las muertes de varios pacientes. Basada en una historia real.» Las olas del poder (T1). «Mientras preparan unas elecciones muy reñidas, los miembros de un equipo de campaña deben afrontar decisiones difíciles en un clima político despiadado.»

(T1). «Mientras preparan unas elecciones muy reñidas, los miembros de un equipo de campaña deben afrontar decisiones difíciles en un clima político despiadado.» Madres trabajadoras (T7). «La baja maternal ya ha acabado. Es hora de que estas cuatro madres vuelvan al trabajo mientras lidian con los hijos, los jefes, el amor y la vida en el Toronto actual.»

(T7). «La baja maternal ya ha acabado. Es hora de que estas cuatro madres vuelvan al trabajo mientras lidian con los hijos, los jefes, el amor y la vida en el Toronto actual.» ¡Que se besen! «Un ligón empedernido, convencido de que puede seducir a cualquier mujer, intenta conquistar a la resuelta prometida del hijo de un ambicioso político.»

«Un ligón empedernido, convencido de que puede seducir a cualquier mujer, intenta conquistar a la resuelta prometida del hijo de un ambicioso político.» Solo para adultos: Japón (T1). «Shin Dong-youp y Sung Si-kyung se sumergen en la industria del entretenimiento para adultos de Japón y charlan con personas muy diversas para desmitificar tabúes.»

(T1). «Shin Dong-youp y Sung Si-kyung se sumergen en la industria del entretenimiento para adultos de Japón y charlan con personas muy diversas para desmitificar tabúes.» Sweet Tooth: El niño ciervo (T2). «Un niño adorable, mitad humano y mitad ciervo, sale en busca de su familia y un hogar con un arisco protector como compañía en un mundo posapocalíptico.»

(T2). «Un niño adorable, mitad humano y mitad ciervo, sale en busca de su familia y un hogar con un arisco protector como compañía en un mundo posapocalíptico.» Tibucán (T3). «Es mitad tiburón, mitad perro… ¡y le encantan los palitos de pescado! Juntos, el buenazo de Tibucán y su amigo humano Max se meten en todo tipo de líos y aventuras.»

Entra en catálogo:

Carry On Teacher

George Lopez: Why You Crying?

Los pacientes del doctor García

Maixabel

Tenet

Un fin de semana inesperado

SkyShowtime

Por último, en SkyShowtime estrenan una nueva serie eclusiva y poco más, la verdad.

Contenidos exclusivos:

Drift – Partners in Crime (T1). «Los hermanos Ali y Leo Zeller son policías alemanes, pero viven distanciados por una tragedia del pasado. Cuando culpan a Ali de un accidente de coche, los hermanos se reúnen para demostrar su inocencia y descubrir una conspiración aún más compleja.»

Entra en catálogo: