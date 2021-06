Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y ojo con Sweet Tooth: El niño ciervo, porque es de lo mejoro que se ha lanzado en lo que llevamos de año en materia de fantasía. Y, mira tú por donde, lo tienes en…

Netflix

… en Netflix, sí, aunque Sweet Tooth: El niño ciervo no es lo único que estrena la plataforma esta semana. De hecho, trae las novedades cual churros, literalmente (o sea, como siempre).

Sweet Tooth: El niño ciervo, sin embargo, no es la «serie original de Netflix» que venden, sino una de tantas adquisiciones postproducción de la gran N del VOD, en este caso a Warner Bros. Y da mal rollito, porque aciertan más con la repesca que con las producciones propias. Sea como fuere, Sweet Tooth: El niño ciervo es ya una serie de Netflix y está mucho mejor de lo que cabría esperar viendo alguna imagen promocional o el mismo tráiler… O así lo considero después de ver los primeros compases y la crítica es igualmente unánime.

Qué pensarán quienes leyeron el cómic de DC en el que se basa Sweet Tooth: El niño ciervo habrá que verlo, porque sí que parece que -al menos en un principio- han rebajado un poco el tono y las escenas explícitas no son muy comunes; pero sigue estando recomendada para mayores de 12 años. Dicho lo cual, la historia está bien llevada que es lo que importa y aun siendo más violenta y de trasfondo adulto -huele a movimiento animalista que tira para atrás-, Sweet Tooth: El niño ciervo guarda cierta similitud en el espíritu fantástico con franquicias como Harry Potter o Una saerie de catastróficas desdichas, sin que ello signifique semejanza alguna con estas.

Como apunte adicional en positivo, Sweet Tooth: El niño ciervo goza por lo general de una producción muy digna y para rematar, que cuente con Nonso Anozie (Zoo, Artemis Fowl) como segundo de abordo aunque sea en un papel más relamido que los que acostumbra a hacer, es un plus. Además, se le nota más serio que en roles pasados, lo que aporta su dosis de peso a una aventura que, no lo olvidemos, aun con reparto diverso -en todos los sentidos-, está protagonizada por un niño de 11 años.

A todo esto, el arranque Sweet Tooth: El niño ciervo no tiene desperdicio: un virus asola el mundo -las imágenes de gente con mascarilla o lavándose las manos con alcohol antes de entrar en un establecimiento son tan evocadoras…- pero a lo bestia y se lleva por delante a media humanidad, trayendo consigo como extra un nuevo paso en la evolución humana, que no solo de Sweet Tooth: El niño ciervo bebe la trama.

Ya que me he enrollado bastante con Sweet Tooth: El niño ciervo, voy a recortar con lo que sigue, comenzando por Xtremo, una películas de acción y artes marciales que rezuma aroma de clásico ochentero por los cuatro costados excepto poro el hecho de que es una película española. ¡Ahí es nada! La crítica la está poniendo de malilla, pero solo por el esfuerzo de salirse de lo de siempre merece su mención.

Y qué decir de Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: La película, una exclusiva de Netflix basada en el popular manga y anime, que como nunca vi, no puedo ni me interesa juzgar. A lo máximo que llego es a agradecer, aunque n lo vaya a ver, que no hayan cometido la atrocidad de Caballeros de Zodíaco con ese horroroso dibujo; y lo completo con la habitual mención a la crítica, que la está recibiendo muy bien.

Más contenidos exclusivos:

Alan Saldaña: Encarcelado . «Vuelve el humorista mexicano Alan Saldaña para reírse de sí mismo, analizar el comportamiento de la gente y dar consejos sobre cómo mantener un matrimonio.»

. «Vuelve el humorista mexicano Alan Saldaña para reírse de sí mismo, analizar el comportamiento de la gente y dar consejos sobre cómo mantener un matrimonio.» Carnaval . «Tras una ruptura amorosa, una influencer se lleva a sus amigas de viaje al alegre Carnaval de Bahía. Allí se da cuenta de que la vida es mucho más que tener seguidores.»

. «Tras una ruptura amorosa, una influencer se lleva a sus amigas de viaje al alegre Carnaval de Bahía. Allí se da cuenta de que la vida es mucho más que tener seguidores.» Dentro del cuerpo humano (T1). «La ciencia más avanzada y unas historias personales fascinantes confluyen en esta docuserie sobre el increíble funcionamiento del cuerpo humano.»

(T1). «La ciencia más avanzada y unas historias personales fascinantes confluyen en esta docuserie sobre el increíble funcionamiento del cuerpo humano.» Dulce y amargo . «Una pareja afronta las oportunidades y retos del mundo real mientras lidia con los problemas que conlleva mantener a flote una relación a distancia.»

. «Una pareja afronta las oportunidades y retos del mundo real mientras lidia con los problemas que conlleva mantener a flote una relación a distancia.» Feel Good (T2). «La humorista Mae Martin lidia con los dos frentes que tiene abiertos: una nueva y caótica relación con George, su chica, y las dificultades de mantenerse sobria.»

(T2). «La humorista Mae Martin lidia con los dos frentes que tiene abiertos: una nueva y caótica relación con George, su chica, y las dificultades de mantenerse sobria.» Lo mejorcito de los creadores japoneses (T1). «El cómico Ryuji Akiyama satiriza a destacados «creadores» japoneses con su talento infalible para el humor socarrón y la ayuda de sorprendentes invitados estelares.»

(T1). «El cómico Ryuji Akiyama satiriza a destacados «creadores» japoneses con su talento infalible para el humor socarrón y la ayuda de sorprendentes invitados estelares.» Los Kandasamy: El viaje . «Shanthi y Jennifer, grandes amigas y consuegras, montan un fin de semana romántico para reavivar sus matrimonios. O al menos eso creían ellas…»

. «Shanthi y Jennifer, grandes amigas y consuegras, montan un fin de semana romántico para reavivar sus matrimonios. O al menos eso creían ellas…» Los límites de nuestro planeta: Una mirada científica . «David Attenborough y el científico Johan Rockström analizan el colapso de la biodiversidad de la Tierra y explican que no es demasiado tarde para evitar la catástrofe.»

. «David Attenborough y el científico Johan Rockström analizan el colapso de la biodiversidad de la Tierra y explican que no es demasiado tarde para evitar la catástrofe.» Por qué adoramos a los gatos . «El famoso felino Abatutu presenta este entrañable homenaje a los gatos con una colección de vídeos caseros que recoge sus mejores (y más traviesos) momentos.»

. «El famoso felino Abatutu presenta este entrañable homenaje a los gatos con una colección de vídeos caseros que recoge sus mejores (y más traviesos) momentos.» Supermonstruos: Érase una vez un cuento. «Desde Ricitos de Oro hasta Hansel y Gretel, los supermonstruos consiguen darle un toque mágico y musical a los cuentos de hadas clásicos y otras historias populares.»

Entra en catálogo:

Agujeros negros: La frontera del conocimiento humano

Almas guerreras: La estación de la luna creciente

Almas guerreras: La estación de la luna menguante

Alvin y las ardillas (T2)

Baywatch: Los vigilantes de la playa

Be Somebody

Circo del Sol: Mundos lejanos

CoComelon (T2)

Con las estrellas no se juega

El cónsul italiano

El gato

El jugador

El Lago Azul

Elvis Presley: The Searcher (T1)

Everest

First Sunday

Honey

Immortals

La quinta ola

Las últimas supervivientes

Line of Duty (T5)

Los Octonautas (T1)

Pitch Black

Pompeya

Rosa, piedra y estrella

Rumbo a lo desconocido

Sinister

Spiper: El legado

StartUp (T3)

Supersalidos

The Lady in the Van

Total Drama (T1)

Una proposición indecente

United 93

Disney+

Seguimos con Disney+, ya que estrena en abierto (ergo, para todos sus suscriptores sin costes adicionales) su último gran largometraje animado…

Hace tres meses que Disney estrenó Raya y el último dragón al unísono en cines y Disney+, aunque para verla por streaming era necesario, además de pagara la suscripción mensual del servicio, desembolsar 21,99 euros. Pues bien, ya no hace falta hacerlo.

Más contenidos exclusivos:

Nosotros de nuevo. Corto ambientado en una vibrante ciudad llena de ritmo y movimiento, un anciano y su esposa, joven de corazón, recuperan la pasión que sienten uno por el otro y por la vida durante una noche mágica.

Nuevos capítulos:

El Míster (T1)

La Remesa Mala (T1)

Los Simpson (T32)

Marvel’s M.O.D.O.K (T1)

Entra en catálogo:

El increíble Hulk

Genius (T3)

Kingsman: Servicio secreto

Mentes poderosas

Padre de Familia (T19)

Phineas y Ferb: Misión Marvel

Yo, robot

HBO

HBO por su parte sigue emitiendo los nuevos capítulos de sus series en emisión, al tiemp oque añade un buen montón de películas a su catálogo y estrena una original.

Oslo es la nueva película original de HBO, una producción británica sobre una historia de protagonistas británicos basada en hechos reales, cuya trascendencia está bastante de actualidad, porque trata del enquistado conflicto entre Israel y Palestina.

Más contenidos exclusivos:

The Shop: Uninterrupted (T4). «HBO Deportes estrena en colaboración con LeBron James y Maverick Carter este innovador programa sin guion en el que participan grandes estrellas del mundo del deporte y del espectáculo.»

Nuevos capítulos:

All American (T3)

DC’s Legends of Tomorrow (T6)

El cuento de la criada (T4)

El padrino de Harlem (T2)

En terapia (T4)

Manifest (T3)

Mare of Easttown (T1)

Mr Inbetween (T3)

Superman y Lois (T1)

Entra en catálogo:

Boca a boca

Cerca de tu casa

El jilguero

El señor de los anillos: la comunidad del anillo

El señor de los anillos: las dos torres

El señor de los anillos: el retorno del rey

El viento que agita la cebada

En un mundo libre

Kickboxer: Contrataque

Kung Fu Panda 3

La corona partida

La niebla y la doncella

Magic Mike XXL

Nunca apagues la luz

Perdiendo el norte

San Andrés

Solo un beso

Somos osos (T4)

The Lookout

The Walking Dead (T10)

Time Trap

Tomb Raider: La cuna de la vida

Una noche para sobrevivir

Venganza bajo cero

Zoolander

Zoolander 2

Apple TV+

También hay novedades en Apple TV+, o mejor dicho, novedad.

La historia de Lisey es una nueva serie original de Apple TV+ basada en una novela del maestro del terror Stephen King, quien también ejerce de guionista. Y por lo poco que se ha visto, aunque algunos críticos han tenido la oportunidad de ver más, el resultado es… Me sabe mal decirlo porque si de lo poco que estrena la plataforma, la mitad es malo… ¡Ups!

Más contenidos exclusivos:

Nuevos capítulos:

Ciclos (T2)

La costa de los mosquitos (T1)

Mythic Quest (T2)

Entra en catálogo:

Amazon Prime Video

Terminamos con Amazon Prime Video, que sí, estrena un par de cosas, pero…

Más contenidos exclusivos:

Abismo . «Mientras una tormenta tropical se aproxima, un grupo de amigos decide explorar un remoto sistema de cuevas en las profundidades de los bosques del norte de Australia convencidos de que allí abajo estarán a salvo.»

. «Mientras una tormenta tropical se aproxima, un grupo de amigos decide explorar un remoto sistema de cuevas en las profundidades de los bosques del norte de Australia convencidos de que allí abajo estarán a salvo.» Dom (T1). «Un padre que nunca dejó de luchar contra las drogas. Un hijo que nunca dejó de consumirlas. Dos caras de la misma moneda.»

(T1). «Un padre que nunca dejó de luchar contra las drogas. Un hijo que nunca dejó de consumirlas. Dos caras de la misma moneda.» Seve. «La vida de quien fue mejor golfista del mundo, vencedor en cinco “majors” e ídolo de masas. Comenzó colándose de niño en el campo de golf de su pequeño pueblo y desde ahí, llegó a lo más alto.»

Nuevos capítulos:

Cuéntame cómo pasó (T21)

Entra en catálogo: