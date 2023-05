Cómo saber si tengo una conexión a Internet rápida

Una de las preocupaciones más comunes, y más importantes, entre los usuarios de Internet es la velocidad de su conexión. No tengo ninguna duda, de hecho es algo que todavía hoy familiares y amigos me comentan con frecuencia, sobre todo porque no tienen claro si los valores de velocidad que registran son normales, y porque estos pueden variar mucho en función de diferentes factores.

Nuestros lectores más avanzados ya tendrán claro este tema, y sabrán que es normal que los valores de velocidad de una conexión a Internet cambien en función del tipo de conexión utilizada (cable o Wi-Fi), y de factores como la distancia, las interferencias, el estándar inalámbrico y otras cosas que incluyen también el estado del servicio.

Con todas esas variables, ¿cómo puedo saber si tengo una conexión a Internet rápida? Esa es una de las preguntas que más veces me han hecho a lo largo de los años, y entiendo que para un usuario normal puede ser complicado responderla. Por eso, me he animado a compartir con vosotros este artículo, donde os voy a dar una respuesta sencilla y fácil de entender.

Qué define a una conexión a Internet rápida

Podemos decir que una conexión a Internet es rápida cuando esta alcanza una velocidad de, al menos, 50 Mbps. Esto es el doble de lo que recomendaba hace más de cuatro años la FTC de Estados Unidos. Con ese nivel tendremos un rendimiento óptimo en cualquier tipo de tarea, y podremos disfrutar incluso de contenidos 4K en streaming sin parones. También podremos descargar archivos pesados con bastante rapidez.

Es importante que, además, esa conexión a Internet tenga una latencia reducida, ya que de lo contrario los tiempos de acceso serán muy lentos, y puede que incluso se produzcan bucles o cuelgues. De todo lo que acabamos de decir tenemos que sacar en claro que, al final, una conexión a Internet rápida es aquella que alcanza un mínimo de 50 Mbps y que tiene, además, una baja latencia.

Sé lo que estás pensando, ¿y qué pasa si me conecto por Wi-Fi y tanto la velocidad de conexión como la latencia empeoran? Tienes que saber que esto es algo totalmente normal, y que no cambia el hecho de que tu conexión a Internet sea rápida, es solo que esta se verá afectada por el salto a una conexión inalámbrica y también por la distancia, los obstáculos y las interferencias.

Para mejorar el rendimiento de una conexión Wi-Fi podemos seguir una serie de recomendaciones que ya hemos visto en artículos anteriores, y también tenemos la posibilidad de recurrir a repetidores de señal o dispositivos PLC con repetición si queremos ampliar el alcance de nuestra red y mantener una conexión a Internet rápida.

¿Y cómo puedo saber si tengo una conexión a Internet rápida?

Pues es muy sencillo, solo tienes que hacer una prueba de velocidad y ponerla en contexto con esa información que te acabamos de dar. Si obtienes un resultado de 50 Mbps o más y una baja latencia enhorabuena, tienes una conexión a Internet rápida. En caso contrario no te preocupes, ya que incluso con una velocidad de hasta 25 Mbps podrás disfrutar en gran medida de una buena experiencia de uso en la mayoría de los casos.

También puedes utilizar los resultados obtenidos para determinar si la velocidad que recibes se ajusta a la que tienes contratada, y por tanto si tu proveedor de Internet está cumpliendo con sus obligaciones. Ten en cuenta que, en este sentido, lo ideal es que realices la prueba de velocidad con un dispositivo conectado por cable al router, ya que en conexiones inalámbricas siempre habrá una cierta pérdida de velocidad, incluso aunque estés al lado del router.

