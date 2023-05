¿Por qué está Spotify eliminando miles de canciones generadas con IA?

Durante las últimas horas, se está extendiendo la noticia de que Spotify ha eliminado de su catálogo unos cuantos miles de canciones que tienen, como denominador común, el haber sido compuestas por un modelo de inteligencia artificial generativa. En algunos, por no decir la mayoría, el planteamiento de dichas informaciones da a entender que la razón de la expulsión de dichas canciones es precisamente esa, la que mencionan en los titulares, ser obra de una inteligencia artificial. Un planteamiento que, claro, da lugar a una interesante conversación sobre qué justificación tiene una medida como ésta.

El problema es que, como en otras tantas ocasiones, tira más un titular tendencioso y engañoso que uno que informe sobre las circunstancias reales, aunque en realidad ese planteamiento no tenga ni pies ni cabeza. Y es que, como comentaba anteriormente, ¿qué razón podría esgrimir Spotify para eliminar canciones generadas por una inteligencia artificial, siempre y cuando éstas no contengan plagios al reproducir fragmentos de la música empleada para entrenarlos (y no es el caso)? Podemos opinar sobre su calidad artística, sobre lo que aportan o dejan de aportar, sobre cómo pueden influir en el futuro de la música y más, pero estos elementos no justifican la expulsión de la plataforma.

Entonces, ¿resulta que Spotify ha decidido iniciar una cruzada contra la inteligencia artificial? No parece muy probable, pues en realidad la compañía ya ha probado esta tecnología, con otros fines, en el pasado. La respuesta es que no, la verdadera razón por la que el servicio de streaming ha realizado esta operación de limpieza tiene una razón de ser mucho más sencilla, y que absolutamente cualquiera puede entender, y es que como a cualquier otra compañía, a Spotify no le gusta que la estafen.

La verdadera explicación de lo que está ocurriendo la encontramos en The Next Web, que ha dedicado un interesante artículo al asunto, y que aclara lo que ha ocurrido realmente, y que es algo que ya hemos visto en el pasado. Si eres buen conocedor de la plataforma, seguro que conoces el método de fraude de las granjas de bots de reproducciones. En caso contrario, te explico de manera esquemática en qué consiste:

Un «artista» se da de alta como tal en la plataforma y sube sus composiciones. Una granja de bots con cuentas premium reproduce en el servicio, 24/7, dichas composiciones. Llegado el momento de cobrar por las reproducciones de sus canciones, el «artista» percibe una cantidad económica muy superior a la del coste de la granja de bots y sus cuentas premium.

Como decía antes, Spotify ya ha sufrido este tipo de fraude en el pasado, pero aquí es donde la aparición de estos modelos de IA capaces de generar música en segundos suponen un gran cambio, ya que ahora crear no ya una canción, sino una gran cantidad de ellas, está al alcance de cualquiera. Dicho de otro modo, la cantidad de potenciales estafadores mediante esta técnica ha crecido en varios órdenes de magnitud y, por lo tanto, Spotify está obligada a mejorar sus sistemas de detección de este tipo de técnicas.

Entonces, por recapitular, lo que realmente ha ocurrido es que Spotify ha eliminado miles de canciones creadas por la IA y que eran empleadas en este esquema de fraude. Y sí, es cierto que en la respuesta de emergencia frente a lo ocurrido, la plataforma bloqueó la subida de música generada por servicios como Boomy, pero lo que no reseñan muchas de esas noticias «a medias» es que dicha función fue restituida poco después.

La reproducción masiva de estas composiciones por parte de las granjas de bots no solo afectan a las cuentas de Spotify, también pueden repercutir en las funciones de recomendación de música del servicio, pues los algoritmos del mismo pueden inferir, en base a su alto volumen de reproducciones, que esas canciones son mucho más recomendables de lo que realmente son. Así, que la compañía persiga estos contenidos, así como las granjas de bots que los reproducen, es una buena y muy comprensible noticia.