Star Wars Jedi: Survivor, cuatro parches y todo sigue igual

El lanzamiento de Star Wars Jedi: Survivor fue, ya te lo contamos en su momento, un fiasco absoluto. Una vez más nos hemos encontrado con un juego que ha llegado al mercado cuando su estado de desarrollo distaba mucho de ser, no ya el ideal, ni siquiera el adecuado, por los mínimos, para salir a la venta. Desarrolladoras y distribuidoras han decidido que no es necesario hacer bien su trabajo para, a continuación, cobrar por él, y han convertido la precompra de los futuros lanzamientos en una especie de juego de azar, solo que en el mejor de los casos obtienes aquello por lo que has pagado, sin más.

También es cierto, no obstante, que la tolerancia de algunos jugadores parece estar dando cancha a dicha manera de proceder por parte de desarrolladoras y distribuidoras. Basta con dar un rápido vistazo a las críticas que acumula Star Wars Jedi: Survivor para comprobar la enorme cantidad de las mismas que critican la terrible optimización pero, pese a ello, lo recomiendan. A principios de abril, a consecuencia del nefasto lanzamiento de The Last of Us parte 1 para PC, os preguntábamos qué opinabais sobre estos lanzamientos fallidos y, claro, pensamos igual. Sin embargo, un rápido vistazo a las opiniones en Steam os sorprenderá.

También nos hemos acostumbrado a que, tras el lanzamiento fallido, lleguen las disculpas y las promesas, y es cierto que ya hemos visto casos en el pasado en los que la redención ha sido posible. El ejemplo más claro y cercano es Cyberpunk 2077, pero también podemos recordar otros casos anteriores, como el del (ahora) fantástico No Man’s Sky. El problema es, claro, el modo en el que la confianza de los jugadores que exigen un mínimo ha terminado por caer a bajos históricos.

Una de las promesas más habituales es, claro, que los problemas se resolverán con futuras actualizaciones. Sin embargo, y especialmente durante las primeras semanas, éstas no suelen solucionar los problemas más graves. Y tal es el caso, como podemos leer en Wccftech, el parche 4 de Star Wars Jedi: Survivor no parece solucionar los problemas de rendimiento, al menos en consolas. Y es que, si revisamos las notas completas de esta actualización, podemos ver que lo más interesante no se encuentra en lo que resuelve, sino en lo que sigue en la lista de tareas pendientes.

Recordemos que el lanzamiento de Star Wars Jedi: Survivor fue pospuesto desde su fecha inicial, el 15 de marzo, hasta el 28 de abril, en teoría para solventar problemas técnicos. Ahora, algo más de una semana después de su lanzamiento, ya se ha resuelto una pequeña parte de los problemas, y debemos confiar en que la solución al resto está en camino. Entonces, si su capacidad de trabajo es ésta, ¿por qué no optaron por retrasarlo dos meses, o tres, para que el juego llegara en mejores condiciones? No sabemos la respuesta, claro, pero nos la podemos imaginar, ¿verdad?