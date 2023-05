Android 14 Beta 2, más funciones y más teléfonos compatibles

Es cierto que Android 14 no tuvo, en el evento de inauguración del Google I/O 2023, la presencia que hemos visto en años anteriores. Esto es comprensible, ya que Google decidió poner el foco en la inteligencia artificial, dedicándole más de una hora y media de un evento de poco más de dos horas y, claro, con unos pocos minutos dedicados a repasar las novedades relacionadas con dispositivos, el Google Pixel 7a, el esperado Google Pixel Fold y la muy interesante Pixel Tablet. Fue, como ya habíamos adelantado, uno de los Google I/O más interesantes de los últimos años, pero tantas novedades desplazaron un poco a Android 14 del centro de atención.

Ahora bien, que no apareciera bajo los focos, no significa que no haya estado presente. Al fin y al cabo, aunque su interés mediático tiene un enorme alcance, Google I/O es un evento para desarrolladores, y buena parte de los desarrolladores interesados en el ecosistema de Google desarrollan, claro, para Android, por lo que esperábamos, y no nos hemos equivocado, novedades relacionadas con el mismo. Novedades que se resumen diciendo lo siguiente: Android 14 Beta 2.

Recordemos que las previews para desarrolladores de Android 14 empezaron a ver la luz en febrero, mientras que la Beta 1 debutó el pasado mes de abril, de modo que ya hemos tenido posibilidad de ver las primeras novedades que llegarán de la mano de este sistema operativo. Y ahora, con esta nueva revisión, que ya está disponible para todos los usuarios interesados y que cuenten con un dispositivo compatible, vemos crecer sustancialmente la lista de nuevas funciones.

Pero antes de entrar en esto, en las nuevas funciones, un aspecto muy interesante es que, como ya hemos visto anteriormente en otras versiones, Android 14 Beta 2 no va a ser exclusivo para los smartphones Pixel. Muy al contrario, tal y como podemos ver en esta página, la Beta 2 también está disponible para dispositivos de iQOO, Lenovo, Nothing, OnePlus, OPPO, realme, TECNO, vivo y Xiaomi, además de los propios Google Pixel, claro. Sin duda, Google ha expandido sustancialmente el alcance de esta fase del proceso de pruebas.

Android 14 Beta 2: novedades

El apartado fotográfico es uno de los puntos fuertes de Android, especialmente para Google en el caso de los Pixel, pero también para otros muchos fabricantes, que optan por montar cámaras increíblemente avanzadas. Así, en esta nueva versión beta de Android 14 nos encontramos con una función muy interesante, que es el soporte de HDR de 10 bits y de Ultra HDR. Además, también mejora las extensiones de la cámara, con el fin de permitir que las aplicaciones manejen tiempos de procesamiento más prolongados, lo que se traduce imágenes mejoradas utilizando algoritmos intensivos en computación, como fotografías con poca luz en dispositivos compatibles, y también se mejora el soporte de la función de zoom basada directamente en el sensor.

Android 14 Beta 2 también mejora la experiencia de reproducción de audio a través de auriculares cableados, ya que por primera vez ofrecerá sonido sin pérdida a través de USB. La adopción de los formatos sin pérdida ya está bastante extendida en los servicios de música en streaming, así como en las tiendas digitales de música, de modo que esta novedad será, sin duda, muy bien acogida por todos los usuarios que valoran esta calidad de sonido y prefieren los auriculares cableados ya que, según podemos leer en el blog de desarrolladores de Android, Google ya está trabajando con nuestros socios OEM para habilitar esta función en los dispositivos a finales de este año.

Health Connect, el repositorio de información de salud, pasa ahora a formar parte del propio sistema operativo. Así, su instalación se llevará a cabo directamente con el sistema operativo, y sus actualizaciones ya no se gestionarán de manera independiente vía Google Play, sino en las de Android. Esto se traduce, en primera instancia, en una novedad muy interesante, y es que sus controles de privacidad pasan a integrarse con los del sistema, proporcionando de este modo un control más uniforme y centralizado, algo clave si tenemos en cuenta el tipo de información que gestiona esta app.

Además, Health Connect empieza a probar, en esta beta, el soporte para rutas de entrenamiento, lo que permite a los usuarios visualizar, revisar y compartir la visualización de las mismas en un mapa. Una ruta se define como una lista de ubicaciones guardadas dentro de un período de tiempo, y su aplicación puede insertar rutas en sesiones de ejercicio, uniéndolas. Para garantizar que los usuarios tengan un control completo sobre estos datos confidenciales, solo se podrán compartir rutas individuales y será a través de otras aplicaciones.

Esto es solo el principio para la app de salud de Android. De la mano de Android 14 y de Wear OS 4, que llegará a finales de año, Google ha expandido las funciones de la API de Health Connect, con el fin de hacer crecer el ecosistema de desarrolladores que quieran que los datos recopilados y gestionados por sus apps, servicios y dispositivos, se puedan integrar en la app de Google. Esto es algo que Apple ha pulido bastante bien en iOS con Salud, y que afortunadamente encuentra réplica en Android.

Otra novedad que debuta en Android 14 Beta 2 será especialmente bienvenida por los usuarios que ponen en valor su privacidad y, por extensión, la gestión de la misma que les ofrece su dispositivo. Ahora, los usuarios verán un nuevo apartado en el cuadro de diálogo que se muestra cuando una app está accediendo a la geolocalización del dispositivo, en el que se mostrará información sobre si ésta va a compartir dicha información con terceros. Porque, claro, no es lo mismo que una app utilice dichos datos de manera local, que los vaya a subir a la nube, o que los vaya a compartir con terceros. Con esta ampliación de la información proporcionada, los usuarios podrán tomar decisiones más informadas.

Adicionalmente, Android también emitirá una notificación si, en cualquier momento, alguna de sus apps modifica el uso que hace de los datos para empezar a compartirlos con terceros, evitando de este modo que un cambio de política a este respecto nos pase desapercibido (algo bastante común en la actualidad), permitiéndonos revertir los permisos concedidos a la misma si no deseamos que se compartan nuestros datos.

Otra medida de usabilidad-seguridad, que en primera instancia puede parecer baladí, pero que tiene más importancia de la que parece, es que desde Android 14 Beta 2, el sistema operativo de Google pasa a imponer muy férreas limitaciones al modo de pantalla completa. Como recuerda la compañía, en Android 11 se habilitó la posibilidad de que cualquier app pudiera emplear el modo de pantalla completa cuando el teléfono está bloqueado.

Sin embargo, la experiencia ha demostrado que son muy pocos, y fáciles de acotar, los casos en los que tiene sentido el uso de este modo, al tiempo que puede ser empleado con aviesas intenciones en multitud de casos. Para evitar este problema, Google ha decido que, a partir de ahora, el modo de pantalla completa con el teléfono bloqueado, ya solo estará disponible para aplicaciones que ofrecen funciones de llamadas y videollamadas, así como alarmas configuradas por el usuario. Es importante aclarar, eso sí, que esta limitación se impondrá a las apps instaladas en el sistema una vez que éste haya sido actualizado a Android 14, pero que las aplicaciones que ya estaban instaladas previamente, mantendrán la posibilidad de emplear este modo de notificación.

Por último, dentro de las novedades más reseñables que llegan con esta beta, nos encontramos con una significativa mejora en lo referido a la navegación por gestos predictiva. En concreto, nos encontramos con que el gesto para retroceder pasa a ser más suave, en lo referido a su efecto en pantalla, así como más intuitivo, lo que reduce la curva de aprendizaje para emplear este sistema de navegación.

Por lo demás, y como ya podíamos esperar, Android 14 Beta 2 corrige una buena colección de errores, principalmente menores, presentes en la beta lanzada el mes pasado. Esto, y eso es importante, nos debe recordar una vez más que todavía nos encontramos en la fase de desarrollo en la que Google añade nuevas funciones sin poner el foco en el rendimiento y la estabilidad del sistema. Será a partir de principios de junio cuando se concentren más esfuerzos en esos puntos. Así, nuestra recomendación es que, si deseas probar Android 14 Beta 2, lo hagas en un dispositivo del que no dependas en tu día a día, ya que las posibilidades de que se produzcan fallos son muy superiores a lo recomendable para nuestro dispositivo de uso común.