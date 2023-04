el iPhone sin botones tendrá que esperar

En octubre del año pasado supimos, por primera vez, de los planes de Apple para sustituir los botones físicos por controles hápticos en los iPhone 15, un rumor que se vio reforzado a finales de febrero por una nueva filtración que apuntaba en este sentido. Así, hace un mes al recopilar todas las novedades que pueden llegar de la mano de la nueva generación, incluímos este radical cambio en la misma, aunque planteando precisamente eso, que es un cambio muy acusado, y que por lo tanto podría no gustar a todo el mundo.

En Apple, sin embargo y a la luz de las filtraciones, parecían estar bastante satisfechos con la idea. No es la primera vez que sacan la tijera a pasear. Ya lo hemos visto, solo hablando del iPhone, con la eliminación del botón home y el conector minijack para los auriculares. Y lo cierto es que ambos cambios marcaron tendencia, pues a día de hoy es cada vez más difícil encontrar un smartphone de cualquier fabricante que cuente con alguno de ambos elementos (para desconsuelo de los usuarios que preferimos los auriculares con cable para determinadas circunstancias).

Así pues, ya estábamos hechos prácticamente a la idea de que los iPhone 15 Pro marcarían el principio del fin de los botones físicos para controlar el volumen, pues podemos imaginar que lo ocurrido en los dos casos que he mencionado anteriormente se repetiría en esta ocasión. No de un día para otro, claro, pero sí que se convertiría en una tendencia que más pronto que tarde adoptarían otros fabricantes en sus dispositivos tope de gama. Así es como funciona este mercado, ¿verdad?

Parece, sin embargo, que los planes de Apple se han torcido. Sustituir los botones físicos por controles hápticos no parece algo sencillo y, según afirma el reputado y generalmente acertado analista Ming-Chi Kuo en su página de Medium, Apple ha renunciado a los controles hápticos en los iPhone 15 por problemas técnicos. En concreto, esto es lo que podemos leer (traducido) en dicha publicación:

«Mi último sondeo indica que, debido a problemas técnicos no resueltos antes de la producción a gran escala, los dos modelos de gama alta del iPhone 15 (Pro y Pro Max) abandonarán el diseño del botón de estado sólido que tanto se ha comentado, y volverán al diseño tradicional de botón físico».

A partir de ese punto, entra a analizar el impacto de este cambio en los principales proveedores de los componentes necesarios para estos controles, Cirrus Logic (proveedor exclusivo de controlador IC) y AAC Technologies, y también afirma que este cambio no debería influir negativamente en el calendario previsto para la producción y distribución de los iPhone 15 Pro, pues la vuelta a los botones físicos simplifica el diseño y la producción, llevándolos a un escenario mucho más conocido y cómodo para la compañía.

No obstante, podemos entender que se trata de un retraso en la implantación de esta tecnología, no una cancelación. Al desconocer la profundidad del problema técnico no podemos especular al respecto, pero cabe esperar que no tardemos demasiado (en lo referido a generaciones, ya me entiendes) en ver como finalmente Apple se sale con las suyas con un iPhone sin botones.