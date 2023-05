Así es el Razr 40 Ultra, el próximo plegable de Motorola

Motorola está preparando el lanzamiento del Razr 40 Ultra, su próxima solución para un segmento de móviles plegables que aunque solo represente una pequeña parte del total de smartphones, es el único que sigue creciendo.

El Motorola Razr 40 Ultra llegará al mercado para actualizar el Razr 2022, seguramente el mejor plegable compacto de ese año junto al Flip 5 de Samsung. Las imágenes del terminal han sido publicadas por el filtrador Evan Blass y nos pone sobre la pista de lo que podemos esperar.

Motorola sigue apostando por un formato tipo «concha» que ya empleó en su icónico Razr hace quince años. Un modelo compacto y elegante con chasis de acero inoxidable y cristal, resistente a derrames y salpicaduras, con bisagra reforzada y mejorado en diseño, pero manteniendo la estética principal de un modelo que gustará a los que apuesten por el bajo tamaño y la usabilidad con una sola mano.

Según las imágenes, la pantalla AMOLED principal flexible tendrá una resolución de 2640 x 1080 píxeles con 120 Hz de tasa de refresco. Su tamaño desplegado rondará las 7 pulgadas. La pantalla secundaria tendrá una resolución de 1056 x 1066 píxeles y mantendrá el tamaño de 2 pulgadas del modelo actual.

Se espera que Motorola monte un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 de ocho núcleos y configuraciones con hasta 12 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento interno. En cuanto a las capacidades de fotografía, montará doble sensor en la principal, incluyendo un sensor Sony IMX563 de 12 megapíxeles con estabilización óptica OIS y un sensor SK Hynix Hi1336 de 13 megapíxeles. Las imágenes lo muestran colocados en dos anillos circulares colocados horizontalmente junto a un flash LED.

Se espera que la cámara frontal tenga un sensor OmniVision OV32B40 de 32 megapíxeles, mientras que la capacidad de la batería rondará los 3.500 MAh con sistema de carga rápida. Motorola distribuirá su Razr 40 Ultra en tres opciones de color, azul, negro y magenta.

Con Android 13 preinstalado, no debe tardar demasiado en anunciarse oficialmente. No sabemos precios, pero teniendo en cuenta la apuesta de no mejorar hardware principal, esperemos que sea algo más contenido para animar a un mayor número de usuarios a saltar a los plegables.