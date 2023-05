TP-Link refuerza su oferta para Wi-Fi 7: adiós definitivo a las redes cableadas

Quizá sigas todavía con Wi-Fi 5 y no hayas dado el salto a Wi-Fi 6. Pero la industria de la tecnología no para y la próxima versión del estándar inalámbrico, Wi-Fi 7, no solo está en camino, sino que algunos fabricantes ya tienen soluciones a la venta, incluso antes de que la organización responsable Wi-Fi Alliance haya publicado las especificaciones finales. TP-Link acaba de reforzar su oferta con dos nuevas soluciones de red, el router Archer BE800 y los adaptadores para red en maya, Deco BE85 Mesh.

TP-Link Archer BE800

El router Archer BE800 ofrece velocidades Wi-Fi de hasta 19 Gbps en tres bandas, un rendimiento inalámbrico estratosférico que puede remplazar con total garantía a las redes cableadas. Su diseño es espectacular, con una pantalla LED integrada que ofrece a los usuarios la posibilidad de mostrar la hora, información meteorológica o texto personalizado. Dispone de una selección de más de 3000 gráficos y emojis con los que cada usuario puede personalizar su red doméstica para reflejar su estilo y preferencias únicos.

El enrutador cuenta con ocho antenas internas de alto rendimiento, con lo que promete una gran cobertura. El Archer BE800 también está muy bien equipado para cables, con un puerto combinado WAN/LAN de fibra SFP+ de 10 Gbps, un puerto WAN/LAN de 10 Gbps y puertos adicionales de 2,5 Gbps. Muy bueno también en flexibilidad y capacidad de expansión para varios tipos de conexión.

TP-Link Deco BE85

El otro dispositivo presentado es el Deco BE85 Mesh Wi-Fi, para creación de redes en malla, que ofrece velocidades de hasta 22 Gbps en tres bandas. Este sistema es capaz de aprovechar las ventajas de Wi-Fi 7 frente a la norma actual, el ancho de banda de 320 MHz, la modulación de amplitud en cuadratura QAM de hasta 4094 frente a los 1024 anteriores, el doble de cantidad de flujos espaciales de 8 a 16 y mejoras en la función MIMO, OFDMA y en la tecnología de operación multienlace (MLO), que agrega múltiples canales en diferentes bandas de frecuencias al mismo tiempo para mejorar el tráfico de la red.

El sistema Deco BE85 Mesh cuenta con ocho antenas de alta ganancia y 12 FEM de alta potencia. Un paquete de tres unidades promete cubrir una superficie de hasta 900 metros cuadrados. Además de la capacidad inalámbrica, incluye un par de puertos de conexión LAN de 10 Gbps.

Precios

Toda la red se puede gestionar desde un móvil con la app dedicada de TP-LINK y ambos dispositivos están equipados con el HomeShield que ofrece protección avanzada de redes e IoT. Ya se pueden reservar en algunos mercados con disponibilidad a partir del 1 de junio. El Archer BE800 está disponible por 599 dólares, mientras que el Deco BE85 Mesh cuesta 999 dólares (dos unidades) y 1.499 dólares con tres unidades.

Precios muy elevados para estrenarse con Wi-Fi 7. Su destino son entusiastas que quieran adelantarse a las últimas tecnologías. Esperamos verlos pronto en el mercado internacional porque esta norma inalámbrica promete un rendimiento enorme y el adiós definitivo a los cables.