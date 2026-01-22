Cómo mejorar el rendimiento al usar las redes BitTorrent

Las redes BitTorrent están viviendo una nueva juventud después de unos años de bajada de tráfico. Mucho tiene que ver la estrategia de los grandes servicios en streaming, subiendo precios, rebajando calidad de visionado, añadiendo anuncios y restringiendo el uso de las cuentas compartidas. Todo ello se suma a la gran fragmentación de contenido por el aumento de los servicios de suscripción.

El resultado de todo ello y de la precaria situación económica global, es conocido. Los consumidores no tienen presupuesto para abarcar tantos servicios. Y no hablamos solo de pagar entretenimiento multimedia por Netflix, HBO y Disney, ya que los gastos se disparan cuando sumamos los de videojuegos (GeForce Now, Xbox…); los de productividad (Microsoft 365, Google Cloud…); los de servicios de almacenamiento en la nube, los de edición tipo Adobe, y un larguísimo etc. De ahí que algunos estén apostando por la vuelta al contenido concreto. Y porqué no decirlo, a la actividad pirata, si bien en este escenario dominan las que funcionan por IPTV.

Claro qué, las redes BitTorrent, las más activas por número de usuarios entre las redes de pares o P2P, pueden usarse para distribuir contenido legal como alternativa a las descargas directas. Especializadas en los archivos de gran tamaño, se pueden descargar películas enteras disponibles bajo dominio público, sistemas operativos como distros Linux y otros. Puede sorprenderte la enorme cantidad de contenido gratuito y legal que libre de derechos de autor corren por estas redes. Además, también se pueden usar para otro tipo de aplicaciones, como son las comunicaciones mediante VoIP.

Mejora el rendimiento con las redes BitTorrent

Hay unas cuantas medidas que podemos (debemos) adoptar para mejorar el rendimiento y la experiencia de uso. El propio y el ajeno, porque como en toda red de intercambio de archivos es una obligación moral y práctica ser todo lo «generoso» que nos sea posible a la hora de compartir el contenido.

Hemos publicado varios especiales generales con todo lo que hay que saber de BitTorrent. Te recomendamos su lectura como acercamiento a este tipo de redes, pero hoy te vamos a proponer algo más práctico, una serie de técnicas, trucos o consejos a adoptar para mejorar el rendimiento a la hora de subir/bajar archivos.

Revisa tu conexión a Internet

Tu proveedor de servicios de Internet (ISP) y la tarifa que tienes contratada determina el rendimiento de tu conexión. Y no hay milagros. Tampoco en las descargas de torrent. La mayoría de las operadoras tienen anchos de banda específicos para cargas y descargas, con límites máximos establecidos para permitir la solidez de su red o para obligar al usuario a contratar un servicio mejor y más caro. Como tal, la velocidad de descarga de torrent no excederá -obviamente- el límite que tengas contratado. Para averiguar el límite real y poder configurar el cliente que uses, puedes realizar una comprobación previa de las velocidades con algunos de los servicios de prueba. Uno de los mejores es el de speedtest.net.

Mejora tu PC

Si bien la velocidad de Internet es el apartado más importante a la hora de mejorar el rendimiento con las redes BitTorrent y casi cualquier PC podrá conectar a ellas, el rendimiento general también influye y como en cualquier tarea informática a mayor nivel mejor experiencia. Principalmente un procesador eficiente, más memoria RAM o una SSD como unidad de almacenamiento que debe mover mejor los trozos de archivos que vayas recibiendo.

Usa el mejor software para Torrent

Hay muchas aplicaciones que pueden trabajar con estos archivos en las plataformas principales, Windows, macOS, Linux, Android o iOS. Pero no todas obtienen el mismo rendimiento, incluso sobre el mismo equipo y conexión. El que más nos gusta para Windows es qBittorrent, gratuito, sin adware y de código abierto basado en libtorrent. Otro de los que nos gustan es Deluge (de código abierto, gratuito y sin publicidad) y el Transmissión-Qt Win, que para algunos es el mejor cliente BitTorrent para OS X y Linux.

Mantén actualizado tu cliente BitTorrent

Como cualquier aplicación, los clientes para esta red P2P mejoran con cada actualización y solucionan fallos que pueden estar penalizando la velocidad de las descargas en BitTorrent. Procura actualizarlo cada vez que una nueva versión esté disponible. Además, es habitual que incluyan parches de seguridad contra vulnerabilidades conocidas.

Selecciona Torrent populares

En esta red, las «Semillas» (Seeds) son clave para obtener el mejor rendimiento y una distribución efectiva del archivo, ya que se refiere a los usuarios que poseen el archivo completo y están «sembrando». También son importantes los «Puntos» (Peers), los usuarios que están conectados a la red en ese momento. Unos y otros son clave en el rendimiento por lo que te recomendamos que selecciones los torrentes más populares, que suelen ser las que cuentan con el mayor número de seeds y peers. Puedes verlo en cualquier aplicación. Descarta los que no tengan el archivo completo, porque es probable que nunca llegues a completarlo tú.

Equilibra las velocidades de carga/descarga

Como en toda red de intercambio de archivos P2P, conviene ser todo lo «generoso» que nos sea posible a la hora de ofrecer nuestros archivos al resto de usuarios. Como decíamos arriba, el objetivo también es práctico. Lo ideal sería acercarse a una relación 1:1 en cuanto a descarga/subida pero en la práctica es imposible porque la mayoría de usuarios no cuenta con servicios de acceso a Internet simétricos. Como norma general, fija la capacidad de subida en el máximo que permita tu conexión sin penalizar el funcionamiento de tu equipo u otros conectados a la red. Una norma no escrita, pero que hay que cumplir es continuar compartiendo los archivos más solicitados aunque tú lo hayas descargado para contribuir en su distribución.

Configura las conexiones

Además de los valores de subida/bajada hay otro grupo importante de apartados a gestionar y son los límites de conexión: máximo de conexiones totales, máximo por torrent y puestos de subida. Establecer un número demasiado alto no significa que vayas a conseguir mayor velocidad de descarga en BitTorrent, porque consumirás un ancho de banda inútil y puedes bloquear tu conexión. Sin embargo, establecerlos demasiado bajos puede conllevar pérdida de semillas y pares, y con ello reducir el rendimiento. En el equilibrio está la virtud. Haz las pruebas pertinentes y quédate con las que mejor se adapten a tu conexión de Internet y tu PC.

Gestiona el cortafuegos

Cualquier firewall moderno debe permitir las conexiones BitTorrent. Si hay algún problema verás alguna ventana emergente o notificación a la que debes reaccionar. Puedes configurar el cliente BitTorrent como una excepción de bloqueo en tu cortafuego. Para algunas operadoras, puede ser necesario configurar el router para permitir el acceso a estas redes. Generalmente se configura a través de una función denominada «reenvío de puertos». La documentación del cortafuegos y del router debe ofrecer información específica sobre ello.

Usa Ethernet y no Wi-Fi

Una red local cableada es ideal para mejorar la velocidad de descarga en BitTorrent, junto a tu mejor PC que tengas en casa. Una red Ethernet no solo es más rápida que Wi-Fi, sino que tiene mucha menos latencia y es menos susceptible a las interferencias, lo que ofrece una conexión más confiable, estable y siempre activa. En P2P, mejore cable siempre que puedas y no conexiones inalámbricas.

Mayor velocidad con VPN

Los ISP utilizan una técnica llamada «modelado del tráfico» para priorizarlo en su red. Esto significa que las operadoras pueden detectar qué datos se están enviando y enrutarlos a su destino en función de la importancia que considere que tienen los datos. Normalmente, los datos de archivos torrent tienen una prioridad muy baja. Por lo general, los clientes de BitTorrent tienen herramientas para administrar si los datos están cifrados o no. Sin embargo, esto es inadecuado frente a la detección de paquetes del ISP. En este caso, se recomienda usar alguna VPN. Con ella, te aseguras que la configuración del tráfico no limite la velocidad. Hay que comentar que no todas las VPN admiten torrent.