Microsoft actualiza las máquinas virtuales para Windows 11

Las máquinas virtuales para Windows 11 que publica cada cierto tiempo Microsoft, son una buena opción para que desarrolladores, estudiantes y entusiastas de la programación de software puedan acceder de manera gratuita al «Entorno de desarrollo de Windows 11» o WDE.

Este entorno está disponible en cuatro variantes para cubrir los principales hipervisores en virtualización: VMWare, Hyper-V Gen2, Parallels y VirtualBox. Las máquinas virtuales están preconstruidas y no requieren ninguna configuración adicional. Después de encender la máquina virtual, tendrás disponible:

Windows 11 Enterprise SKU. (Última compilación 22621.1702 que incluye la actualización de mayo de 2023)

Visual Studio 2022 Community Edition, con UWP, .NET Desktop, Azure y SDK de Aplicaciones para Windows para cargas de trabajo de C# habilitadas.

Subsistema de Windows para Linux con Ubuntu pre-instalado.

Windows Terminal instalado.

Modo desarrollador habilitado.

La licencia de uso de Windows 11 es gratuita por un tiempo determinado, en concreto, las últimas publicadas hasta el 9 de agosto de 2023. Si expira el período de evaluación y no lo has activado con una licencia válida, el fondo del escritorio se volverá negro, verás una notificación de escritorio persistente que indica que el sistema no es original y el equipo se apagará cada hora.

En todo caso, sirven para valorar a fondo (o conocerlo si tienes inquietud) este entorno de desarrollo de Windows teniendo en cuenta que puedes personalizar el sistema y usar todas sus capacidades durante el periodo especificado. Además, todas las herramientas para desarrolladores citadas están disponibles sin necesidad de instalaciones adicionales. Y si simplemente, como muchos de nosotros sigues en Windows 10 y quieres ver el estado de Windows 11 aquí tienes una opción para ver el sistema con una licencia gratuita.

Puede descargar las máquinas virtuales de Windows 11 de Microsoft desde el Centro de desarrolladores de Windows.