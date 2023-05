Western Digital ha ampliado su catálogo de tarjetas externas de memoria con una microSD de SanDisK que está certificada para uso con la consola Nintendo Switch y es la de mayor capacidad de la serie con 1 Tbyte.

El tamaño de los juegos sigue aumentando a niveles nunca vistos y en plataformas como el PC te puedes encontrar con juegos triple-A que superan con creces los 100 Gbytes. En consolas, más de lo mismo. De ahí que productos como las tarjetas microSD sean tan útiles para aumentar la capacidad de almacenamiento en dispositivos que las soportan como las consolas Switch.

Coincidiendo con el lanzamiento del exitoso ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ (10 millones de copias en los primeros tres días), Western Digital ha mejorado su oferta aumentando la capacidad de las tarjetas que vende bajo licencia de Nintendo.

«Tras 30 años siendo una de las preferidas, la serie The Legend of Zelda continúa capturando los corazones y las mentes de jugadores de todo el mundo… Estamos muy contentos de ofrecer la nueva tarjeta a los fans y, gracias al acuerdo con Nintendo, continuar presentando productos que ayuden a los jugadores a aprovechar al máximo su experiencia con la consola Switch», comenta Susan Park, vicepresidenta de Acuerdos Estratégicos Globales de Western Digital.

La tarjeta se vende bajo la marca SanDisk y en formato microSDXC, ofreciendo velocidades de lectura y escritura de hasta 100 / 90 Mbytes por segundo, respectivamente. Lo mejor llega de su capacidad de almacenamiento, ya que se ha duplicado frente a la mayor que hasta ahora se ofrecía para la consola de Nintendo hasta 1 Tbyte.

La nueva microSD de SanDisK para la Switch con 1 TB estará disponible de inmediato en el portal web de Western Digital y en minoristas seleccionados por 179,99 euros. Si no necesitas tanto, bajo la misma serie en colaboración con Nintendo se venden otras versiones con 512, 256, 128 y 64 Gbytes que tiene un precio de solo 29 euros. En todos los casos el fabricante ofrece una garantía de por vida para estas tarjetas de memoria.