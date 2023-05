Microsoft y NVIDIA colaboran para avanzar en el alcance de la IA

Si hay dos grandes tecnológicas cuyos nombres vinculamos en la actualidad con la inteligencia artificial, sin duda esas son Microsoft y NVIDIA. La primera por la velocidad a la que está adoptando esta tecnología para incluirla en sus productos y servicios, y la segunda tanto por la gran cantidad de experimentos que salen de sus laboratorios, como por la importancia que han adquirido sus GPU en lo referido a la computación de modelos de IA.

Como recordarás, ayer mismo te contábamos que Intel y Microsoft han iniciado una importante colaboración que permitirá aproximar la computación de inteligencia artificial al PC. Para quien no termine de entender el concepto, hay que aclarar que no es lo mismo hacer uso de servicios basados en inteligencia artificial desde el PC, algo para lo que las funciones de cómputo recaen sobre la infraestructura IT que presta el servicio a través de la red, que hacer que un PC doméstico sea capaz de llevar a cabo, de manera autónoma, operaciones basadas en IA. El primer fruto de esta colaboración será la integración de una una VPU (Unidad de procesamiento de visión por sus siglas en inglés) neuronal en los futuros integrados Meteor Lake.

Reconozco que al conocer (y luego escribir) esa noticia, el nombre de NVIDIA estuvo rondando mi cabeza de manera persistente. Que los integrados de Intel sumen funciones y componentes (gracias a su arquitectura de tipo chiplet) para acercar la computación de IA al escritorio me parece un gran avance, pero para un plan en esa dirección, si es lo suficientemente ambicioso, las GPU de NVIDIA con su enorme nivel de especialización en inteligencia artificial, también deberían ser tenidas muy en cuenta.

Pues bien, después de todo parece que mi reflexión al respecto tenía bastante sentido (que uno también puede equivocarse y por lo tanto se equivoca, claro). Así, según podemos leer en The Montley Fool, Microsoft y NVIDIA han anunciado un acuerdo para colaborar en la evolución de la inteligencia artificial. Esta no es, eso sí, la primera colaboración entre ambos gigantes, de hecho hace un par de años anunciaron sus planes para crear una plataforma de supercomputación dedicada a la IA.

Esta nueva colaboración se establece en varios frentes, pero el que más nos interesa aquí es, sin duda, el relacionado con el mercado de la informática de usuario, es decir, con el mundo del PC. A este sentido, Microsoft ha anunciado la incorporación de nuevas funciones en Windows 11 (y entendemos que también en futuras versiones del sistema operativo), que permitirán a los desarrolladores crear algoritmos de IA que podrán ejecutarse de manera autónoma en sistemas de escritorio, acercando de este modo todavía más la computación de IA al PC.

Dichas funciones, eso sí, se apoyan en el hardware de NVIDIA y, dado que ambas colaboraciones han sido anunciadas solo con horas de diferencia, podemos entender que el planteamiento es que procesador, GPU y sistema operativo puedan funcionar de manera combinada gracias a estas nuevas funciones de Windows. Esto, claro, explica que se hable de una nueva generación de aplicaciones de inteligencia artificial, y es que ese salto quedaría plenamente justificado si su sello distintivo es que eliminan la dependencia de servicios externos, al hacer que se puedan ejecutar de manera autónoma en un PC.