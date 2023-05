WhatsApp prueba los nombres de usuario

Cada vez resulta más evidente la importancia que Meta le concede a WhatsApp. Ojo, no digo que anteriormente le resultara irrelevante, pero de un tiempo a esta parte, y especialmente desde el cambio de rumbo de la empresa tras el fiasco del Metaverso, el decano de los servicios de mensajería instantánea para smartphone ha pasado a estar en el centro de los intereses de la compañía, dadas sus enormes posibilidades de convertirse en una herramienta que proporcione ingresos a la misma.

Esta misma semana te contábamos que el servicio ya ha empezado a desplegar la función de edición de mensajes, pero es que esa es solo la última de una enorme cantidad de novedades que, ya sea en modo de pruebas o en su versión definitiva, estamos viendo en WhatsApp en los últimos tiempos. Desde hace ya bastante tiempo, WhatsApp arrastra la fama de ser el más limitado de los servicios de este tipo, pero sin duda alguna se están sacudiendo dicha etiqueta a la velocidad de la luz.

Aún así, todavía hay algunas funciones que están presentes desde hace años en servicios rivales, de modo que el esfuerzo para ponerse al día todavía no ha terminado. No obstante, de mantenerse este ritmo de actualización, sí que podemos esperar que la convergencia en este sentido no tarde demasiado tiempo en convertirse en una realidad. Y esto resulta clave para un servicio como WhatsApp, que en la actualidad ocupa la primera posición en cuota de mercado, si es que no quiere verla amenazada por propuestas más competitivas.

El último ejemplo de avances en este sentido lo encontramos en una nueva función, de momento en pruebas, detectada de nuevo por WABetaInfo, WhatsApp está probando una función que permite a los usuarios emplear un nombre de usuario único, lo que permitirá añadir usuarios sin tener que compartir el número de teléfono. Esto, sin duda, puede incrementar el uso del servicio, pues facilitar un nombre de usuario es algo bastante menos comprometido que dar el número de teléfono.

Sí, lo sé y por eso lo aclaraba antes, esta función lleva presente ya muchos años en otros servicios, pero hasta ahora la vinculación al número de teléfono era una característica propia de la idiosincrasia de WhatsApp. La llegada del modo compañero empezó a suponer una cierta ruptura con ese paradigma, y que ahora una misma cuenta ya se pueda emplear en dos o más smartphones, aunque éstos no compartan el mismo número de teléfono, supone un nuevo avance en este sentido.