Game Ready, el conjunto de NVIDIA que empaqueta drivers y software de optimización para el rendimiento de los juegos, se actualiza de manera frecuente, para dicha de los usuarios de tarjetas de adaptadores gráficos de este fabricante. ¿Y por qué digo que con dicha, cuando normalmente la actualización de un controlador es algo rutinario? Pues porque dichas actualizaciones suelen traer, entre otras cosas, compatibilidad de más juegos con las tecnologías propias de la compañía, como DLSS, generación de fotogramas, trazado de rayos, etcétera. En algunas ocasiones este soporte llega para juegos que ya llevan un tiempo en el mercado, y en otras para lanzamientos recientes o futuros.

En esta ocasión nos encontramos frente al segundo caso, con dos títulos bastante esperados y que, al menos en el caso del que ya ha debutado, no se suma a la corriente imperante de lanzamientos-desastre, que están colmando la paciencia de muchos jugadores (entre los que me incluyo) y haciendo que lo de comprar un juego antes de su lanzamiento deje de ser una muestra de confianza para convertirse en un arriesgado juego de azar, al que cada vez más personas han decidido no volver a jugar, al menos en una larga temporada.

Pero bueno, como decía, NVIDIA ha publicado una actualización de los controladores Game Ready, la 535.98 que, además de resolver algunos errores identificados anteriormente (concretamente las identificadas con las referencias 4008945, 3592260, 4050712, 4067005, y 4056470), extiende el alcance de su tecnología de superescalado para llevarla tanto al recientemente lanzado System Shock Remake, como al ya muy cercano y largamente esperado Diablo IV.

El impacto de esta actualización de Game Ready sobre el Diablo IV, que puedes comprobar en el vídeo superior, puede ser considerado de aplastante. Gracias al uso de DLSS 3, el análisis del incremento de tasa de frames en toda la familia RTX 40 ya presente en el mercado (4090, 4080, 4070 TI y 4070), con diferentes configuraciones y resoluciones, muestra saltos que oscilan, de media, entre 2x y 2,5x, mejoras que no solo se aplican a las gráficas dedicadas de escritorio, sino también a las versiones Mobile para equipos portátiles.

Además, los usuarios de dispositivos compatibles con NVIDIA Reflex, también se verán beneficiados en este sentido por esta nueva versión de los controladores Game Ready, ya que las pruebas realizadas por la tecnológica han mostrado que la latencia del sistema al jugar a Diablo IV se puede llegar a reducir hasta en un 67%, lo que permitirá a los usuarios contar con una respuesta mucho más rápida de sus acciones, algo que puede marcar una gran diferencia en este tipo de títulos, y especialmente en los modos de juego más duros.

En el caso del ya disponible System Shock, con la actualización de Game Ready recibe compatibilidad con DLSS 2 que, según los datos de NVIDIA se traduce en que los usuarios podrán ver duplicarse su tasa de frames por segundo cuando jueguen en resolución 4K con los ajustes gráficos al máximo.

