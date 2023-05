Apple Music Classical ya está disponible en Android

Apple Music Classical, la versión de Apple Music dedicada en exclusiva a la música clásica (en su acepción más extensa) debutaba a finales de marzo, dando así cumplimiento al compromiso adquirido por Apple cuando adquirió Primephonic, allá por el verano de 2021. Es cierto que esta app llegó algo más tarde de lo previsto inicialmente, pues dichos planes apuntaban a que su lanzamiento se produciría en algún momento de 2022 pero, como dice el refranero, nunca es tarde si la dicha es buena.

Si te preguntas, claro, si la dicha fue buena o no, te puedo asegurar que sí. Me encuentro entre los usuarios que habían configurado la App Store para que descargara automáticamente la app de Apple Music Classical tan pronto como estuviera disponible, el 28 de marzo, en parte por poder evaluarla para publicar una review del servicio, que puedes encontrar aquí, pero también por genuino interés personal, pues pese a que me considero un iletrado absoluto en la materia, disfruto escuchando música clásica e intentando aprender sobre la misma, como creo que quedó acreditado tanto en dicho análisis como en la review de Entiende la Música Clásica. Y desde el primer momento tuve claro que Apple había acertado en pleno centro de la diana.

En dicho análisis, en el que expresaba mi completa satisfacción con la nueva app, me lamentaba eso sí de que su lanzamiento se hubiera producido en exclusiva para iOS, sin que Apple informara sobre planes para llevarlo a otras plataformas, como a Android, a iTunes para Windows o a la interfaz web de Apple Music. En aquel momento invité a cruzar los dedos a todas las personas interesadas en dicha expansión, confiando en que dicha exclusividad fuera algo provisional.

Pues bien, afortunadamente parece que los de Cupertino no han querido privar a los usuarios del sistema operativo de Google de este excelente servicio. Así, como puedes comprobar en Google Play, la app de Apple Music Classical ya está disponible para Android. Apple no ha informado públicamente al respecto y, es más, si buscamos el enlace a Apple Music Classical en la interfaz web de Apple Music, los enlaces nos siguen dirigiendo de manera exclusiva a la app en App Store para iOS.

Algo que resulta llamativo, al menos en primera instancia, es que Android recibe esta app antes de que ipadOS cuente con una versión propia para las tablets de Apple. No obstante, podemos entender que esto se encuadra en el compromiso de Apple con los usuarios de Primephonic en Android, ya que la app del ya extinto servicio fue eliminada de Google Play, haciendo que dichos usuarios solo pudieran acceder al catálogo de clásica de Apple a través de la app de Apple Music, que proporciona una experiencia muy inferior a la que ofrece Apple Music Classical.