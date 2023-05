Lord of the Rings: Gollum, el juego de acción y aventuras en tercera persona de Daedalic Entertainment, acumula críticas a diestro y siniestro y es la última muestra de lanzamiento fallido. Y llevamos demasiados en los últimos tiempos.

Todo videojuego localizado en el gran universo de Tolkien se espera con expectación. Y más en este caso por la novedad del protagonismo de Gollum, el ser deformado y corrompido en cuerpo y alma por el poder del Anillo, de gran importancia en este mundo y que en este título se sitúa entre los eventos de El Hobbit y El Señor de los Anillos. Pero cómo lamentablemente ha sucedido otras veces, se ha desperdiciado una licencia valiosa con el lanzamiento de algo que no se puede jugar.

Las críticas en grandes portales como Metacritic han sido feroces. A la hora de escribir este artículo las puntuaciones de medios profesionales son de 3,6 sobre 10 y las de los usuarios son aún peores, 1,9 sobre 10. El juego se bloquea aleatoriamente entre los 5 y 10 minutos de juego. Como Gollum usa un sistema de puntos de control tendrás que volver a jugar el mismo segmento una y otra vez cuando el juego falla. Solo es el comienzo, porque además de los numerosos problemas técnicos, incluyendo una transición entre escenas incorrecta que a menudo deja caer al personaje en un lío de polígonos.

La caída en la velocidad de fotogramas durante las cinemáticas es notoria, además de notarse que los personajes del fondo son en realidad 2D y no 3D. También se ha criticado la misma estructura de juego y su falta de originalidad. De hecho, la jugabilidad y la estructura de la historia traiciona el juego por completo, ofreciendo una experiencia olvidable. Incluso después de cambiar el paisaje, la jugabilidad y el escenario siguen los mismos patrones, pero con diferentes actores, en los mismos espacios vacíos.

Hay que decir que el juego tenía previsto inicialmente lanzarse en 2021 por lo que tiempo de desarrollo ha habido y, además, no se trata de un port y falla en todas las plataformas. Y si se necesita más tiempo, pues utilícelo y no lance algo injugable. Es difícilmente creíble que el desarrollador no conociera su problemática… Daedalic Entertainment ha tenido que salir a escena con una disculpa y reconocimiento de situación:

A few words from the » The Lord of the Rings: Gollum™ » team pic.twitter.com/adPamy5EjO

— The Lord of the Rings: Gollum (@GollumGame) May 26, 2023