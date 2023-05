ASUS ha presentado el ROG Swift OLED PG49WCD en el Computex para ampliar su línea de monitores. Y se nos acaban los calificativos porque es impresionante en tamaño, diseño y prestaciones.

No puedo ser objetivo porque me encantan los ultra panorámicos. Hace tiempo que aposté por este formato para renovar el sistema multimonitor que estaba usando y fue todo un acierto. Trabajo (y juego) con uno del mismo tamaño que el ASUS que nos ocupa y la verdad es que no lo cambio. Me gustaría que hubieran más juegos soportados nativamente y eso es lo único que echo en falta. Por lo demás, y siempre que tengas espacio en el escritorio, múltiples ventajas. Eso sí, este formato tan extremo no gusta a todos. Procura verlos en acción o mejor probarlos antes de la compra.

ASUS ROG Swift OLED PG49WCD, espectacular

La serie ROG OLED es la élite del catálogo de monitores informáticos de ASUS, pero el modelo presentado va un paso más allá comenzando por su tamaño de 49 pulgadas. Por supuesto, su panel es curvado con radio 1800R para facilitar la visión en los extremos y ayudar a la inmersión en una diagonal tan gigantesca.

El panel usado es un QD-OLED, de lo mejor del mercado en calidad de imagen y se suma su relación de aspecto 32:9 para una resolución nativa de 5120 x 1440 píxeles. Ofrece colores reales de 10 bits y cubre el 99% de la gama de color DCI-P3.

Está certificado para el estándar VESA DisplayHDR True Black 400, soporta la tecnología de sincronización AMD FreeSync Premium Pro y ofrece una frecuencia de actualización de 144 Hz, lo que no está nada mal para la tecnología OLED y su resolución. Su tiempo de respuesta es sorprendentemente bajo, 0,03 ms, ideal para minimizar el desenfoque. El monitor cuenta con un sistema de refrigeración especial (pasivo sin ventiladores) para evitar que el panel OLED alcance temperaturas elevadas y así aumentar su vida útil.

Sirve para juegos, pero también para cualquier otro uso informático. Y es que incluye un Smart KVM que le permite controlar dos PC con un teclado y un ratón. Incluye puertos de entrada DisplayPort 1.4 y HDMI 2.1, puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A para conectar periféricos y dispositivos de almacenamiento y un puerto USB tipo C con suministro de energía de 90W para carga de dispositivos móviles.

El monitor incluye un joystick de fácil acceso para cambiar su configuración, pero también se pueden personalizar todos los parámetros mediante la aplicación de control ASUS DisplayWidget Center. Además, incluye otras funciones como Game Visual que añade un punto de mira o contador de FPS, y cambio rápido entre géneros de juegos con perfiles predeterminados.

ASUS no ha mencionado precio y nos tememos que no será económico. A cambio, el ROG Swift OLED PG49WCD será uno de los mejores monitores que se pueden comprar para el que apuesta por un ultrapanorámico con pantalla OLED.