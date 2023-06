Los Galaxy S23 y Galaxy S23+ provocan un desenfoque con forma de banana en las fotos

Algunos poseedores de los smartphones Galaxy S23 estándar y Galaxy S23+ se han quejado de que les aparece en las fotografías una área que ha sido llamada “desenfoque de banana”, la cual ya es bastante descriptiva de por sí.

Básicamente, el fallo descubierto en los móviles de la serie Galaxy S23 consiste en una o varias áreas con forma de banana (o plátano, que en este contexto la distinción tampoco es que importe mucho) en las que la imagen obtenida mediante la cámara de fotos aparece más borrosa que el resto. Si tenemos en cuenta que estamos hablando de la línea de smartphones que compite directamente con el iPhone de Apple, este descubrimiento habrá sido desagradable para los usuarios afectados.

El fallo ha podido conocerse a raíz del reporte de un usuario polaco llamado s9tralala que ha publicado en los foros de Samsung fotografías en las que se puede apreciar lo que ha sido llamado como “desenfoque de banana”. Ante dicho reporte, parece que el gigante surcoreano ha decidido tomar nota para trabajar en un parche que corrija el fallo, el cual afortunadamente puede ser resuelto con software. De no ser así y estar el origen en el hardware, la compañía podría enfrentarse a un problema bastante más complicado.

Mientras los usuarios de los smartphones Galaxy S23 y Galaxy S23+ esperan a que les llegue el parche, pueden aplicar un par de mitigaciones: tomar una foto desde al menos 30 centímetros de distancia e intentar mantener el smartphone verticalmente.

La cámara de fotos se ha convertido en una de las partes más importantes de los smartphones, y para muchos es incluso la más importante. Por lo que se sabe hasta el momento, el fallo del “desenfoque de banana” no ha afectado a una gran número de usuarios, o puede que no hayan sido muchos los que lo hayan percibido. No se tiene constancia de que el Samsung Galaxy S23 esté afectado.

Gracias a que puede ser corregido con software, al final el problema apunta a que se quedará en una anécdota, pero ya podría Samsung dedicar más esfuerzos en pulir al máximo la experiencia ofrecida a través de sus dispositivos en lugar de meter una cantidad de bloatware que sonrojaría hasta a muchos OEM de Microsoft.