Microsoft introduce publicidad de Teams en la aplicación de ayuda de Windows

Desde la aparición de Windows 10, Microsoft ha ido girando su modelo de negocio para centrarlo más en los servicios y algo menos en los que fueron sus productos estrella durante décadas: su sistema operativo y la suite ofimática Office. Este cambio ha derivado en cosas como la introducción de publicidad en el sistema y la presencia por defecto de cosas como un instalador de Candy Crash. La compañía, lejos de rectificar, parece estar dispuesta a ir más allá, así que ha introducido un anuncio de Teams, su plataforma de comunicación y colaboración, en la aplicación Obtener Ayuda de Windows 10 y 11.

Muchos servicios y sitios web viven al menos parcialmente de la publicidad y es algo que se tiene asumido, mientras que Android ha acostumbrado a muchos a verla también en las aplicaciones. Sin embargo, cuando se trata del sistema operativo o una parte de este, muchos siguen arqueando una ceja cuando ven publicidad ahí. Al menos Teams es un producto de la propia Microsoft, pero eso no ha impedido que más de uno se haya llevado un disgusto.

La aplicación de Obtener Ayuda (Get Help en inglés) está diseñada con el propósito de ayudar a los usuarios a solucionar problemas que están experimentado en Windows. Los usuarios del sistema escriben el problema al que se enfrentan, que puede ir desde la imposibilidad de configurar un escáner a no poder instalar aplicaciones concretas de las desarrolladas por Microsoft, para obtener posibles soluciones, las cuales pueden ser instrucciones paso a paso, ejecutar herramientas concretas o sugerencias. Dependiendo del problema, se proporciona una solución específica, una sugerencia o directamente nada.

Hasta aquí nada que no sea normal y lógico, pero la cosa se enturbia cuando se descubre que es posible que la aplicación de Obtener Ayuda termine mostrando publicidad de Teams, una plataforma que sin duda tiene su utilidad y que es popular dentro de su segmento, pero que pinta fuera de lugar en esa situación. El anuncio parece mostrarse con retraso, posiblemente debido a que antes debe ser obtenido de los servidores de Microsoft, y puede que requiera o hay más probabilidades de que aparezca en caso de que se haya iniciado sesión a nivel del sistema operativo.

Afortunadamente, el anuncio no es que sea especialmente invasivo, ni siquiera es llamativo, pero es un indicativo de que Microsoft está decidida impulsar sus servicios como sea, aunque para ello tenga llevar a cabo maniobras un tanto cuestionables. Si el usuario decide hacer caso al a publicidad y clica sobre el enlace, será dirigido al plan Essentials de Microsoft Teams, que desde España cuesta 3,70 euros mensuales. La cuestión aquí es: ¿para qué quiere un usuario individual suscribirse a Teams? Por otro lado, no podemos olvidarnos de la reciente polémica de abrir forzoamente los enlaces presentes en Microsoft Teams y Outlook en el navegador Microsoft Edge.