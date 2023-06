Hopper Next, señal de las GeForce RTX 50 para 2024

Hablar de las futuras GeForce RTX 50 puede parecer un tanto precipitado pues, en realidad, todavía estamos esperando la llegada al mercado de los modelos de entrada de la actual generación, las RTX 4060 (que debutará este mes) y la RTX 4050. Con ellas, a falta quizá de alguna revisión mejorada de los mismos, podremos dar por completada la familia que, recordemos, fue presentada inicialmente hace ya cerca de nueve meses, en septiembre de 2022.

Sin embargo, una referencia mostrada por Jensen Huang, CEO de NVIDIA, en el evento de inauguración de Computex 2023, ha hecho que se disparen los rumores y las especulaciones al respecto. Fue, en concreto, una referencia a la todavía inédita arquitectura Hopper Next. Recordemos, para tener un poco de contexto, que actualmente Hopper es la arquitectura de la compañía para centros de datos y otras plataformas de computación avanzada.

Sin embargo, si damos un salto atrás en el tiempo, recordarás que cuando Ampere ya apuntaba a ser la arquitectura de las (entonces futuras) RTX 30, se esperaba que la arquitectura llamada a sucederla fuera Hopper. Sin embargo, un tiempo después supimos que Seria Ada Lovelace quien sucedería a Ampere, ya que Hopper se retrasaría con respecto a los planes iniciales. Así, son muchos quienes piensan que Hopper será la arquitectura elegida para las futuras GeForce RTX 50.

Por norma general, los discursos dados por los CEO cuando se suben a un escenario tienen entre nada y absolutamente nada de improvisación en lo referido a los datos que comparten. Dicho de otra manera, si Huang mencionó Hopper Next, que podemos entender que no es sino una evolución de la actual Hopper, dirigida a grandes sistemas, es porque esa iteración de dicha tecnología jugará un papel muy importante a medio plazo para NVIDIA.

Así, varios analistas y expertos en la materia han decidido unir las líneas de puntos y la conclusión a la que han llegado, y que aunque todavía tendremos que esperar para confirmarla parece verosímil, es que Next Hopper no es sino Blackwell, el nombre en clave de la próxima línea de GPU de escritorio de la que, desde hace ya algún tiempo, se rumorea que dará el salto a los tres nanómetros y que se mantendrá con un diseño monolítico. Y, claro, podemos dar por seguro que buena parte de sus mejoras con respecto a la generación actual llegarán no tanto en términos de fuerza bruta (que algo habrá también, claro), como de aún más especialización en inteligencia artificial.

Así, cuando la propia compañía ya «adelanta» (aunque sea de manera apócrifa) sus planes con respecto a Hopper Next, es decir, Blackwell, podemos llegar a la conclusión de que NVIDIA ha decidido repetir el ciclo de vida de dos años por generación, lo que nos hace esperar que las futuras GeForce RTX 50 vean la luz en algún momento de 2024, probablemente a lo largo del cuarto cuatrimestre del año.

Más información