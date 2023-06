Cortana se despide de Windows, pero Microsoft tiene relevo

Microsoft eliminará Cortana como aplicación independiente en Windows 10 y Windows 11 a finales de este año, según el anuncio oficial en la página de soporte. Un capítulo más en la defunción de este asistente digital que nunca entusiasmó al grueso de clientes de Windows.

El asistente llegó en 2014 como respuesta al Siri de Apple y al Google Now, pero el fiasco de Windows Phone/Mobile marcó su destino desde el comienzo. Como otros componentes de Windows, incluyendo la doble interfaz Modern UI y sus apps, estaba más pensado para uso en dispositivos móviles con pantallas táctiles y no para un escritorio estándar donde muy pocos lo han utilizado.

Y es que Cortana nació muerta, aunque el entierro se esté produciendo con cuentagotas. Microsoft la separó del servicio de búsqueda como estaba originalmente en Windows 10 y la eliminó de la herramienta de instalación del sistema donde nadie entendía su presencia. Después fulminó las apps de iOS y Android y ha ido rebajando su presencia en Windows por su poco uso. Además, el que ha querido usar un asistente digital en su PC ha podido optar por Alexa, más extendido, con más habilidades y técnicamente superior al desarrollo de Microsoft.

Adiós a la aplicación de Cortana

El CEO de Microsoft, Satya Nadella, admitió hace unos meses que los asistentes virtuales como Cortana eran un callejón sin salida. Incluso declaró en una entrevista con el Financial Times que «todos eran tontos como una roca» y en particular fue demoledor con Cortana: «teníamos un producto que se suponía que era la nueva interfaz para manejar información que no funcionaba».

Es lógico soltar lastre. Microsoft dejará de soportar la aplicación Cortana en Windows, pero asegura que su tecnología seguirá estando disponible como asistente de productividad en aplicaciones como Outlook y Teams. En todo caso no creemos que sea por mucho tiempo porque la firma de Redmond tiene el reemplazo preparado con varias herramientas donde destacará el apoyo de la Inteligencia Artificial que está impulsando en todo su software.

La más importante es Windows Copilot, la nueva interfaz presentada en la conferencia BUILD, encargada de controlar el sistema operativo y las aplicaciones y que se supone ofrecerá más facilidades para utilizar todas las funciones del sistema, y para ajustar al máximo su configuración.

Copilot no estará solo y se sumará al acceso por voz de Windows 11 que permite controlar el PC a través de la voz y a la nueva experiencia impulsada por la IA de ChatGPT en el buscador Bing, que permite hacer preguntas y obtener respuestas usando un lenguaje natural. Y por último tenemos el Microsoft 365 Copilot, otra aplicación basada en IA para crear, editar y compartir contenido en aplicaciones y servicios de Microsoft, incluidas citas de calendario, documentos y mensajes de correo electrónico.

Veremos cómo integra Microsoft todas estas herramientas en Windows. En cuanto a Cortana… descanse en paz.