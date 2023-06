El nuevo ASUS Vivobook 16 OLED implementa todo el poder de Ryzen 7000H

ASUS ha anunciado la renovación de su portátil Vivobook 16 OLED (M1605) con la tecnología a AMD Ryzen 7000H, soporte de inteligencia artificial habilitado y que ha sido diseñado por expertos de la productividad y el entretenimiento del gigante taiwanés del hardware.

Profundizando un poco en los aspectos de la nueva generación del ASUS Vivobook 16 OLED, la serie de procesadores Ryzen 7000H de AMD está acompañada de hasta 16GB de RAM DDR5 a 4.800MHz y de una capacidad de almacenamiento mediante SSD que puede alcanzar 1TB. Por otro lado, el sistema de refrigeración, con dos tubos de calor y un ventilador IceBlade de propia ASUS, es silencioso, eficiente y se encarga de proporcionar una experiencia silenciosa.

La serie de procesadores Ryzen 7000H de AMD se basa en la arquitectura Zen 4 y cuenta con un motor de inteligencia artificial procedente del gigante rojo. El uso de la inteligencia artificial permite que la experiencia de usuario proporcionada por el sistema operativo Windows presente en el Vivobook 16 OLED 2023 sea mejorada con procesamiento de vídeo en tiempo real, multitarea ininterrumpida y una mayor autonomía de la batería.

Un portátil de última generación no solo debe ofrecer la potencia que se espera de él, sino también una autonomía a la altura de las circunstancias. Aquí entra en juego la batería de 70Wh de larga duración, que brinda a los usuarios la libertad que necesitan y con la posibilidad de poder usar hasta Wi-Fi 6E para tener a disposición una conexión a la red inalámbrica de altas velocidades.

Uno de los puntos más importantes de los portátiles es la pantalla, la cual llega a jugar un rol crítico si se piensa usar el equipo la mayor parte del tiempo de manera directa y no conectada a algún monitor. La última generación del Vivobook 16 OLED implementa una pantalla OLED NanoEdge validada por Pantone que funciona a una resolución de 3,2K, una tasa de refresco de 120Hz, un tiempo de respuesta de 0,2 milisegundos, un ratio de aspecto de 16:10 y un ratio de contraste de 1.000.000:1, además de soportar el 100% del espectro de color DCI-P3.

Otras características de la pantalla son que ocupa hasta 86,5% del espacio disponible en el dispositivo, cuenta con certificado TÜV Rheinland de luz azul baja para ofrecer una experiencia cómoda durante largas sesiones de visualización, certificado DisplayHDR True Black 600 de Vesa para asegurarse que los negros se muestran profundos y la bisagra permite ser girada hasta 180 grados, por lo que el portátil puede ser colocado totalmente en horizontal.

El equipo está bien servido a nivel de conectividad al contar, junto a la mencionada interfaz Wi-Fi 6E, con un puerto USB 3.2 Gen 1 Type-C para el suministro de energía, dos USB 3.2 Gen 1 Type-A, un USB 2.0 Type-A, un puerto HDMI y un conector jack de 3,5mm para auriculares y micrófono.

No podemos dejar atrás el teclado, el cual es un ErgoSense de tamaño completo de ASUS con una separación de las teclas de 19,05mm y un recorrido de las teclas de 1,4mm para ofrecer una experiencia cómoda y satisfactoria. Por su parte, el touchpad de gran tamaño proporciona espacio de sobra para los dedos, está protegida con la tecnología antibacterias Antimicrobial Guard Plus de ASUS e implementa un sensor de huellas dactilares para un inicio de sesión rápido y sin contraseña con Windows Hello.

La webcam, como ya es de imaginar, cuenta con soporte para autenticar a través de Windows Hello, cosa que viene acompañada de un protector físico para mejorar la privacidad, el soporte de la resolución HD y la tecnología de procesamiento de vídeo 3DNR de ASUS para hacer que las transmisiones sean más claras. Otra característica interesante se la cancelación de ruido apoyada en inteligencia artificial de ASUS, que se encarga de proporcionar cancelación de ruido mediante aprendizaje automático para aislar el ruido ambiente de lo que está diciendo el usuario.

ASUS está comprometida con reducir el impacto en el medio ambiente, así que el Vivobook 16 OLED (M1605) contiene un 30% de resina reciclada (PCR) y el embalaje es ahora 100% reciclable. El consumo energético reducido es otra faceta que contribuye en la misma dirección al superar el portátil el estándar de eficiencia energética de ENERGY STAR.

ASUS quiere que el portátil tenga una dilatada vida útil que contribuya a la reducción de la generación de desperdicios, así que la durabilidad del Vivobook 16 OLED 2023 ha sido probada empleando MIL-STD-810H, el último estándar de grado militar de EE. UU, que está compuesto con hasta doce métodos de prueba y 26 pruebas individuales. El equipo está disponible en colores negro y plata fría.