Instagram también tendrá su propio chatbot

La fiebre de la inteligencia artificial y de los chatbots está en pleno auge, e Instagram es, de momento, el último servicio online en sumarse a la misma. Llevo un tiempo pensando, y seguro que no soy el único, que de la mano de esta popularización extrema de esta tecnología, durante los próximos meses veremos más de un caso de incorporación de chatbots a servicios en los que, siendo francos, aportan poco o nada, pero permiten a sus empresas sacar pecho presumiendo de estar a la última.

Así, por ejemplo, pensar en la integración de un chatbot en una red social, que por definición es un tipo de servicio especialmente diseñado para interactuar con otras personas, puede parecer un tanto extraño. No obstante, también es cierto que un chatbot puede ser un complemento muy interesante en una conversación entre dos o más personas. Y es cierto que se ha popularizado mucho, especialmente entre los más jóvenes, emplear las funciones de mensajes privados de este tipo de servicios para comunicarse de manera habitual, al punto de que en determinados grupos demográficos estas funciones le están robando cada vez más cuota de mercado a servicios destinados específicamente a tal fin, como los de mensajería instantánea.

Por lo tanto, en realidad sí que puede tener más sentido de lo que parecía inicialmente la integración de un chatbot en la función de mensajes privados de Instagram. Además, no debemos olvidar que estamos hablando de un servicio que pertenece a Meta, y que esta tecnológica parece haber puesto el foco (o, al menos, uno de ellos) en la inteligencia artificial, un campo en el que cuenta con grandes expertos, como Yann LeCun, y que en los últimos meses ya han realizado algunos anuncios y lanzamientos muy interesantes, como LlaMa (Large Language Model Meta AI) y SAM, por poner solo un par de ejemplos.

#Instagram is working on bringing AI Agents (Bots 🤖) to your chats for a more fun and engaging experience 👀

ℹ️ AI Agents will be able to answer questions and give advice.

You’ll be able to choose from 30 different personalities. pic.twitter.com/4eWLBbvs8w

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 5, 2023