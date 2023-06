Nuevas, y muy interesantes, imágenes del Nothing Phone (2)

Pese a su juventud, Nothing ha sabido convertirse en una referencia en el mercado de los smartphones, y el ya cercano Nothing Phone (2) apunta a mantener el nivel que ya hemos visto en anteriores dispositivos de la marca, que ya cuenta con una más que considerable cantidad de seguidores. Ha sido más que evidente, desde el nacimiento de Nothing, que Carl Pei (su fundador) ha sabido sacarle el máximo partido a su aprendizaje como cofundador de OnePlus, otra tecnológica que supo crecer muy rápidamente, tanto en números como en prestigio.

Debemos recordar que, incluso pese a algunos problemas con su primer smartphone, el Nothing Phone (1) fue un éxito, algo a lo que también contribuyó de forma más que significativa que Nothing recurriera a algunas técnicas de marketing y ventas especialmente diseñadas para generar más interés, como que su primer día en el mercado solo salieran 100 unidades a la venta. Vista la experiencia, la compañía ha decidido apostar por la renovación anual de su smartphone.

Así, esperamos el lanzamiento del Nothing Phone (2) para el mes de julio y, como ocurre siempre en estos casos, a medida que se acerca la fecha, se acelera el ritmo de aparición de rumores y filtraciones que nos adelantan qué es lo que podemos esperar. Hace ya unos meses ya acumulamos suficiente información como para poder adelantar mucho sobre el todavía inédito Phone (2), y hace alrededor de un mes se filtró la que apuntaba a ser la primera imagen, un render, del dispositivo.

Pues bien, hoy se han filtrado dos nuevas imágenes, también renders del Nothing Phone (2) que vendrían a confirmar el diseño que ya se daba a entender en la anterior, y que suman información interesante al mismo. Si recuerdas aquella primera imagen, se mostraba la parte posterior, pero el espacio destinado a la cámara estaba vacío. Sin embargo, en esta ocasión sí que se muestra la misma, y nos cuenta que Nothing ha optado por un diseño de cámara principal de dos elementos. Y en lo referido a la frontal, vemos que se ubica tras una perforación en la parte superior izquierda de la pantalla. Es decir, que pese a algunos rumores que apuntaban en otra dirección, finalmente se repite el diseño del Phone (1).

Por otra parte, el conjunto de cuatro renders que se muestran en las dos imágenes nos revelan un diseño más redondeado, con un contorno de aluminio que recuerda, en forma, al del iPhone 11. Este cambio puede deberse a que el crecimiento en el tamaño de su pantalla, que apunta a ser de 6,7 pulgadas, hace necesario que el diseño del dispositivo sea algo más ergonómico.

