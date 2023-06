El lanzamiento de Street Fighter 6 ha sido, sin duda, uno de los momentos más importantes del año para los amantes de los videojuegos, y también para Capcom, no en vano se trata de una nueva entrega de la saga que popularizó el género de la lucha uno contra uno, y que se acabó convirtiendo en una de las franquicias más queridas y más relevantes dentro de la historia de los videojuegos.

La verdad es que he sido fan de esta franquicia desde que probé Street Fighter II en los salones recreativos hace ya muchos, muchos años. Recuerdo perfectamente que, en mis primeras partidas, esas monedas de 25 pesetas no me duraban casi nada porque no sabía jugar. Poco a poco fui aprendiendo, empecé a hacer los movimientos especiales y al final llegué al punto de ser capaz de terminar el juego con «cinco duros».

Qué puedo decir, la nostalgia que genera recordar mi primer «hadōken» siempre está ahí, y también la satisfacción de aprender a controlar a diferentes personajes dedicándoles tiempo y esfuerzo. Esa es precisamente la «magia» que siempre ha tenido la saga Street Fighter, que ha sido desafiante y asequible al mismo tiempo, que cada personaje se jugaba de una manera distinta y que, a pesar de todas las diferencias que tenían, eran competitivos y podían dar mucho de sí en las manos correctas.

Con el paso de los años Capcom ha tenido que afrontar siempre la difícil tarea de modernizar la franquicia no solo a nivel técnico, también a nivel jugable. Esto nos ha dejado cambios muy diversos, aunque sin duda entre los más recordados se encuentran la incorporación de la barra de «súper», que debutó en Super Street Fighter II Turbo, los ataques potenciados y los movimientos de cancelación de ataques y de rechazo.

Street Fighter 6 tenía una tarea muy difícil. Por un lado, debía demostrar que Capcom aprendió de los errores que cometió con Street Fighter V, y por otro lado tenía que innovar en tres niveles clave: apartado técnico, jugabilidad y contenido. ¿Habrá cumplido la compañía japonesa o se habrá quedado a medias? Estoy convencido de que el título de este análisis os habrá dado una pista, pero seguid leyendo si queréis descubrir por qué esta es una de las mejores entregas de la saga.

Street Fighter 6: análisis técnico

En Street Fighter V el equipo de desarrollo de Capcom utilizó el motor gráfico Unreal Engine 4, y el enfoque a nivel artístico y de diseño estuvo claramente orientado a una estética más informal e irreal, y cercana al mundo del cómic. Con Street Fighter 6 el estudio japonés ha cambiado totalmente de tercio, tanto en lo que respecta al motor gráfico, ya que dio el salto al RE Engine, como en la estética y el diseño.

Street Fighter 6 tiene un acabado gráfico mucho más «realista», entre comillas porque al final tenemos detalles que le dan también un toque claramente caricaturesco a los personajes, como por ejemplo las proporciones exageradas o el tamaño de los pies de algunos luchadores, algo de lo que curiosamente se salva Chun-Li.

Con todo, ese mayor realismo se deja notar para bien en muchos aspectos, entre los que podemos destacar el modelado y el texturizado de los personajes y de los escenarios, la geometría en general y el grado de detalle que encontramos también en los escenarios. La diferencia es clara, y la mejora a nivel gráfico que nos encontramos en Street Fighter 6 es tan evidente que incluso el ojo más inexperto puede apreciarla.

Siendo totalmente justos, el salto que ha dado Street Fighter 6 frente a Street Fighter 5 en su apartado gráfico es tan grande que, en algunos casos, casi parece que estamos ante títulos de dos generaciones diferentes, sobre todo por la calidad del modelado de los personajes y el nivel de detalle de los escenarios. Es para quitarse el sombrero.

Esas mejoras a nivel gráfico, y el cambio de motor, han acabado afectando a los requisitos a nivel de hardware, y han hecho que Street Fighter 6 sea más exigente que Street Fighter V, aunque no tenéis nada de lo que preocuparos, ya que a partir de los requisitos mínimos el juego funciona muy bien en 1080p, y si tenéis una GPU inferior, como por ejemplo una GeForce GTX 970, también podréis jugarlo si ajustáis un poco el nivel de calidad gráfica.

Requisitos mínimos de Street Fighter 6

Windows 10 de 64 bits.

CPU Intel Core i5-7500 o Ryzen 3 1200.

8 GB de RAM.

4 GB de memoria gráfica.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1060 o Radeon RX 580.

DirectX 12.

60 GB de espacio libre.

Requisitos recomendados de Street Fighter 6

Windows 10 de 64 bits.

CPU Intel Core i7-8700 o Ryzen 5 3600.

16 GB de RAM.

6 GB de memoria gráfica.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2070 o Radeon RX 5700 XT.

DirectX 12.

60 GB de espacio libre.

Para el análisis de Street Fighter 6 he utilizado mi PC personal, un equipo que supera ampliamente los requisitos recomendados y que se puede considerar como gama alta a día de hoy. Os dejo las especificaciones justo debajo de estas líneas para que tengáis claros todos los componentes utilizados.

Equipo de pruebas

Sistema operativo Windows 10 Pro de 64 bits.

Procesador Ryzen 7 5800X con ocho núcleos y dieciséis hilos a 3,8 GHz-4,7 GHz.

Placa base GIGABYTE X570 Aorus Ultra.

32 GB de memoria RAM Corsair Vengeance RGB Pro SL a 3.200 MHz CL16 (cuatro módulos).

Sistema de refrigeración Corsair iCUE H150i Elite Capellix White con tres ventiladores Corsair ML RGB de 120 mm.

Tarjeta gráfica RTX 3090 Ti Founders Edition con 24 GB de GDDR6X.

Juego instalado en un SSD PCIe Gen3 x4 NVMe con velocidades de 3.500 MB/s y 3.000 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Mando de control Razer Wolverine V2 Pro.

He ejecutado Street Fighter 6 en 1440p y he activado el nivel de calidad al máximo, y como esperaba la experiencia ha sido simplemente fantástica. La fluidez del juego fue absoluta, no he experimentado ningún fallo gráfico importante, y puedo decir con total convicción que es el juego de lucha con mejor calidad gráfica que he jugado hasta el momento.

No obstante, esto no quiere decir que el juego sea perfecto a nivel gráfico. He notado popping ocasional en el modo World Tour, y bajo dicho modo el nivel de detalle de algunas zonas del escenario no termina de estar a la altura. También es fácil encontrarse zonas simples y vacías que contrastan con otras que están muy cuidadas y detalladas. Esto son cosas que podemos achacar a su desarrollo como un juego de transición intergeneracional.

También merece una mención especial el pelo de los personajes en general. Comparado con los bloques que veíamos en Street Fighter V está claro que el salto es muy grande, pero el aumento de detalle en este sentido ha venido acompañado de problemas de flickering (parpadeo) y de falta de detalle en las secciones más finas del cabello y el vello corporal, que tienden a presentar un acabado borroso y pixelado. No es grave, pero debemos tenerlo en cuenta.

En cuanto al consumo de recursos, mi PC fue totalmente sobrado. Durante mis pruebas registré un uso medio de la CPU de entre un 8% y un 20% en combates uno contra uno, y la GPU se mantuvo con un uso medio de entre un 35% y un 42% con 60 FPS clavados. Los combates están bloqueados a 60 FPS, así que no necesita consumir más recursos para llegar a ese nivel de fluidez en 1440p con todo al máximo.

En el Battle Hub el consumo de CPU aumenta y se sitúa entre un 30% y un 45% de media, y el uso de GPU también sube ligeramente. Esto es debido a la gran concurrencia de avatares, algo que podemos ajustar (yo lo tenía al máximo, y esto afecta notablemente al rendimiento, como es evidente).

Capcom no se ha olvidado de la banda sonora ni de los efectos de sonido. Ambas categorías se han resuelto con maestría en Street Fighter 6, aunque debo decir que los temas de algunos personajes no han terminado de gustarme. Esto no quiere decir que no rayen a un buen nivel, sino simplemente que no terminan de encajarme con el trasfondo del personaje. Por ejemplo, los temas de Ken y de Juri casan a la perfección, pero los temas de Cammy y Guile me chirrían un poco.

Las voces y los efectos de sonido son simplemente perfectos, y ponen la guinda a un apartado técnico sobresaliente que coloca a Street Fighter 6 en lo más alto del género. ¿Estará a la altura en el plano jugable? Sigue leyendo, que vamos con ello ahora mismo.

Jugabilidad, contenido y modos disponibles

Que Capcom sabe hacer juegos de lucha es algo que nadie puede poner en duda, pero la verdad es que con Street Fighter 6 ha logrado superar todas mis expectativas. Este juego representa un avance importante a nivel técnico y de dirección artística, como ya os he comentado en el apartado anterior, pero en todo momento me he sentido «como en casa».

Esto quiere decir que Capcom ha sabido mantener intacta la esencia de la franquicia, pero al mismo tiempo ha sabido introducir ajustes y pequeñas innovaciones que aportan un soplo de aire fresco al juego, y que hacen que tengamos que afrontar nuevos desafíos. Obviamente esto es positivo porque al final no puedes estar relanzando el mismo juego una y otra vez.

Una de las novedades más importantes que ha introducido Capcom en este sentido es el medidor de «Drive», una segunda barra que está identificada con un total de cinco pequeños cuadrados y situada debajo de la barra de vida, y que podemos cargar más rápido realizando diversos movimientos y atacando.

Podemos utilizar las cargas de dicha barra para ejecutar movimientos especiales que nos serán de gran ayuda, y que al final tendremos que dominar sí o sí si queremos tener una oportunidad para competir a un nivel más alto. Entre los movimientos de «Drive» que podemos hacer destaca un ataque potente que puede absorber por completo un golpe de nuestro rival, un bloqueo para repeler cualquier ataque y un contrataque ofensivo.

Es importante tener en cuenta que cada uno de los cinco movimientos de «Drive» que podemos hacer consume una cantidad de cuadrados concreta, y que si los agotamos todos nos quedaremos «vendidos» durante unos instantes. Obvia decir que esto añade un importante componente estratégico a cada combate, y que al final tendremos que valorar si queremos arriesgar o jugar más sobre seguro.

El sistema de control clásico se mantiene, en su base, totalmente fiel a lo que estamos acostumbrados, y esto hace que podamos empezar a disfrutar de Street Fighter 6 desde el primer momento. Este será el sistema de control que gustará a los puristas y a los jugadores más avanzados, pero Capcom también ha pensado en aquellos que empiezan y que necesitan que les pongan las cosas un poco más fáciles.

Para ellos ha introducido dos nuevos modos de control, el modo moderno, que simplifica la ejecución de combos y movimientos especiales al integrarlos en botones específicos, y un tercer modo llamado dinámico, que se apoya en algoritmos de inteligencia artificial para decidir el mejor ataque posible en función de nuestra posición y de la de nuestro enemigo. Con este modo podemos «machacar» botones y ser bastante competentes, aunque por razones evidentes solo está disponible en local.

No importa el modo que elijas ni la experiencia que tengas, Capcom ha pulido la jugabilidad de Street Fighter 6 para que sea disfrutable incluso por aquellos que no han tocado un juego de lucha en su vida. Puedo dar fe de ello, y es que mi pareja se lo ha pasado como una enana utilizando el modo dinámico, y me dicho entre risas en más de una ocasión que todos los juegos de lucha deberían ser así.

Poniéndome un poco más serio, y como amante de la franquicia, os puedo decir que la experiencia con Street Fighter 6 a nivel jugable me ha parecido prácticamente perfecta. Es desafiante y asequible al mismo tiempo, tiene todo lo que ha hecho grande a la saga, se atreve a innovar y logra un equilibrio perfecto en el sistema de control para poder llegar a todo el mundo.

En lo que respecta al contenido tengo claro que Capcom aprendió de sus errores con Street Fighter V, y que no los ha repetido con Street Fighter 6. La entrega anterior llegó con una cantidad de contenido muy floja, tanto que ese apartado acabó penalizando la nota final. Con Street Fighter 6 ocurre todo lo contrario, la compañía japonesa ha introducido muchos modos de juego, entre los que podemos encontrar el clásico modo arcade, el modo versus, el modo práctica y el tutorial que nos ayudará a conseguir algo de experiencia.

Dentro de los nuevos modos de juego que trae Street Fighter 6 destacan, sin duda, el «World Tour», una especie de modo historia donde podemos crear nuestro propio luchador y recorrer un mundo abierto donde deberemos completar misiones, realizar entrenamientos y superar desafíos para conseguir experiencia, aprender nuevos movimientos y conseguir recompensas. Está muy bien resuelto, y aporta un enorme valor al juego.

También es digno de mención el combate extremo por lo divertido que resulta, ya que podemos aplicar reglas particulares que deberemos cumplir para ganar el combate. Ya no venceremos por KO, sino por realizar acciones y movimientos concretos. Como habréis podido imaginar el juego online también está presente, y nos permitirá acceder o crear combates igualados y combates amistosos.

Por último, aunque no por ello menos importante, tenemos el «Battle Hub», que es un punto de encuentro en forma de recreativos virtuales donde podremos entrar con el personaje que hayamos creado en el World Tour, o crear directamente uno, y socializar con jugadores de otros países. Este lugar tiene también algo muy especial, y es que podremos jugar a clásicos arcade de Capcom como Super Street Fighter II Turbo y Final Fight.

Queda claro que Capcom ha hecho un trabajo excelente con Street Fighter 6 a nivel de contenidos y de jugabilidad, y que en esta ocasión sí estamos ante un título que vale cada céntimo que cuesta. Solo el modo «World Tour» os puede durar un mínimo de 20 horas, y luego tenemos que añadir el valor del modo arcade, el «Battle Hub» y, como no, el juego online.

Solo tengo una nota negativa que no puedo pasar por alto en este apartado, y es el número de personajes disponibles. En total tenemos disponibles 18 personajes, dos más que en el lanzamiento de Street Fighter V, una cifra que sigue siendo escasa, y que encima se ve agravada porque tenemos ausencias muy importantes. Sí, faltan personajes clave dentro de la franquicia, y está claro que estos llegarán en futuros DLCs de pago.

Notas finales

Street Fighter 6 es una gran evolución en todos los sentidos frente a Street Fighter V. Capcom ha sabido aprender de los errores que cometió con dicha entrega, y los ha resuelto casi todos con este nuevo título de la franquicia, prestando especial atención a uno de los aspectos que más polémica generó, la escasez de contenidos.

A nivel gráfico Street Fighter 6 es un juego sobresaliente. Tiene pequeñas carencias como hemos visto, pero esto no empaña el resultado final y se convierte, como ya he dicho anteriormente, en el juego con mejor calidad gráfica que he probado hasta el momento. Capcom ha hecho un trabajo excelente en general a nivel técnico, pero destacan especialmente el modelado y texturizado de los personajes, y también la geometría y el grado de detalle de los escenarios.

La jugabilidad es soberbia, el juego refleja con precisión cada movimiento y es muy fácil marcarlos. Esto hace que resulte bastante asequible, y que la curva de aprendizaje sea razonable incluso para los jugadores con menos experiencia. Por otro lado, y como ya he dicho anteriormente, la inclusión de los nuevos modos de juego y de los sistemas de control moderno y dinámico me parecen grandes aciertos.

Si todavía tienes dudas tenlo claro, Street Fighter 6 no solo es uno de los mejores juegos de la saga de Capcom, también es uno de los mejores juegos de lucha de la historia, y en todos los sentidos, tanto en el plano técnico como en contenidos y jugabilidad. Muy recomendable, tanto si eres un veterano como un recién llegado.