Review ROCCAT Kone XP, experiencia superlativa

Empezaré diciendo que probar este ROCCAT Kone XP, presente en el mercado español desde marzo del año pasado, ha supuesto mi primera toma de contacto con los dispositivos de este fabricante del que, no obstante, ya tenía muchas y muy buenas referencias. Fundada en Hamburgo, Alemania, en 2007, desde su nacimiento ROCCAT ha puesto el foco en el mundo del gaming, un entorno en el que los fundadores de la empresa ya estaban muy implicados antes incluso de constituir ROCCAT. Más recientemente, en 2019, fue adquirida por la estadounidense Turtle Beach, pero esto no ha supuesto cambio alguno en su vocación gamer.

De su amplio catálogo de productos, el ratón Kone XP es uno de los más reconocidos, al punto de ser considerado por muchos como la punta de lanza de la compañía. Y lo cierto es que no faltan razones para ello, pues basta con observarlo y probarlo unos pocos minutos para comprobar que todo parece calculado al milímetro, con el fin de proporcionar el mayor rendimiento posible y, al tiempo, una experiencia muy gratificante gracias a la enorme cantidad de ajustes de configuración que pone en tu mano (nunca mejor dicho en este caso).

Esto es importante no solo por lo obvio, es decir, que se trata de una excelente elección para gamers, sino también por su contraparte, y es que si buscamos un ratón de propósito general y jugamos poco o nada, y a juegos en los que las funciones y prestaciones de un dispositivo de este tipo son irrelevantes, puede no ser la mejor opción, tanto porque no estaremos sacando partido de sus virtudes, como porque algunos de sus elementos pueden no encajar con nuestro perfil de usuario.

Pero antes de ir a eso, que se explicará con mayor detalle más adelante, empecemos revisando las especificaciones técnicas de este Kone XP.

Roccat Kone XP: especificaciones técnicas

ROCCAT Kone XP Diseño Gaming, para diestros Sensor ROCCAT Owl-Eye 19K óptico Botones 11 controles físicos, para un total de hasta 29 funciones Resolución mínima / máxima 50 / 19.000 puntos por pulgada Aceleración máxima 50g Frecuencia de muestreo 1.000 hercios Switches ROCCAT Titan ópticos Conectividad Cableada por USB-A Iluminación LED RGB Sí, 22 leds, configurable y con AIMO Software ROCCAT Swarm Dimensiones y peso 126 x 76 x 40 milímetros, 104 gramos

Antes en entrar a valorar sus especificaciones y las repercusiones de las mismas en el rendimiento y la usabilidad, es importante recordar que nos encontramos frente a un ratón diseñado específicamente para ser utilizado con la mano derecha, es decir, para diestros y ambidiestros, así como para usuarios zurdos que, pese a ello, emplean el ratón habitualmente con la mano derecha.

Dicho esto, llega el momento de poner el foco en su sensor, un ROCCAT Owl-Eye 19K óptico que, como su propio nombre indica, puede llegar a ofrecer una resolución de hasta 19.000 puntos por pulgada, aunque el software permite seleccionar la resolución deseada entre 50 y 19.000 DPIs. Ofrece una frecuencia de sondeo de 1.000 hercios, es decir, que es capaz de actualizar su posición una vez cada milisegundo y, para garantizar su fiabilidad frente a movimientos extremos, soporta una velocidad de aceleración de hasta 50G.

Para los dos botones principales (click izquierdo y click derecho), el Kone XP monta switches ópticos ROCCAT Titan, que garantizan una vida útil de al menos 100 millones de pulsaciones. Además, gracias al uso de tecnología óptica, su tiempo de respuesta es excepcionalmente rápido.

En cuanto a su diseño, claramente gamer, nos encontramos frente a un ratón muy cómodo y ligero (104 gramos), con muy buena accesibilidad a todos los botones (quizá un poco menos para los dos del frontal izquierdo, los enumerados como 8 y 9 en la imagen inferior, así como la pulsación combinada de Easy-Shift y la botonera del lateral izquierdo). Para su conexión, ROCCAT ha optado por USB-A mediante un cable trenzado flexible de 1,8 metros. Es posible conectarlo y emplearlo sin instalar ROCCAT Swarm, su software de gestión, pero actuar de este modo nos impedirá acceder a su configuración, por lo que no es recomendable.

La cantidad de botones, el rendimiento de los mismos y, por supuesto, las opciones de personalización de sus funciones, son un elemento clave para los jugadores más exigentes, ya que tener al alcance del dedo una función para la que, de otra manera, tendríamos que emplear una combinación de teclas o puede que incluso una secuencia de pulsaciones, puede marcar una enorme diferencia en muchos tipos y contextos de juego.

ROCCAT ha tenido esto muy en cuenta y, en consecuencia, ofrece una propuesta de primer nivel que, eso sí, necesita ser aclarada para que se comprenda mejor. Me explico, el fabricante afirma que el Kone XP cuenta con 15 botones que, gracias a la función Easy-Shift, pueden llegar a ofrecer hasta 29 funciones accesibles directamente desde los controles del ratón, una cantidad sencillamente enorme. Desconozco, siendo sincero, si hay otros ratones que ofrezcan un número superior de botones/funciones, pero en cualquier caso me parece una cantidad más que suficiente incluso para los más exigentes en este sentido.

Ahora bien, si lees que el ratón tiene 15 botones y observas las fotografías del mismo, lo más probable es que no te salgan las cuentas. Esto se debe a que, al hablar de botones, ROCCAT suma a esa lista los distintos movimientos de la rueda del ratón en sus tres ejes, lo que da un total de cinco movimientos (click, desplazamiento hacia delante, hacia atrás, a la izquierda y a la derecha, pues a todos ellos es posible asignarles dos funciones). Así pues, esta es la lista de todos los controles físicos con los que cuenta el Kone XP, junto con los dedos con los que podemos accionarlos y, entre paréntesis, el o los números que les corresponden en la imagen que se muestra dos párrafos sobre éste:

Click izquierdo (1) : yema del dedo índice.

: yema del dedo índice. Click derecho (2) : yema del dedo corazón.

: yema del dedo corazón. Rueda (3, 4, 5, 6 y 7) : yema del dedo índice o del corazón.

: yema del dedo índice o del corazón. Dos botones del frontal izquierdo (8 y 9) : yema del dedo índice.

: yema del dedo índice. Cuatro botones del lateral izquierdo superior (10, 11, 12 y 13) : yema del dedo pulgar.

: yema del dedo pulgar. Lateral izquierdo inferior (14) : yema o lateral de falange distal del dedo pulgar.

: yema o lateral de falange distal del dedo pulgar. Botón central (15): yema del dedo índice o falange media o proximal del índice o del corazón.

Así pues, hablamos de un conjunto de once controles físicos, uno de los cuales (la rueda) ofrece cinco movimientos, para un total de 15 posibles acciones, que con el uso de la función Easy-Shift (configurada por defecto en el botón lateral inferior izquierdo) proporcionan acceso a 29 acciones. Más adelante, cuando hablemos del software, explicaré cómo funciona y cómo se configuran los botones.

Software

ROCCAT centraliza la gestión de todos sus dispositivos en ROCCAT Swarm, aplicación que descarga los módulos propios de ellos cuando los conectamos al PC por primera vez. Así, lo más recomendable es que empieces por descargar el programa (puedes hacerlo desde aquí) y, una vez bajado e instalado, procedas a conectar el ratón por primera vez. En ese momento Swarm te ofrecerá descargar el módulo para gestionar el ROCCAT Kone XP, un proceso automático y que llevará menos de un minuto.

Con todo listo, Swarm te ofrecerá acceso a dos grandes apartados, Kone XP y AIMO. Desde el segundo podrás gestionar el sistema de iluminación inteligente de ROCCAT, una propuesta que permite sincronizar la iluminación de los dispositivos de ROCCAT conectados al PC con el contenido que se está mostrando en el mismo, proporcionando de este modo una experiencia muy interesante. En mi caso lo he probado de manera conjunta con un teclado ROCCAT Vulcan II MAX, y reconozco que me ha gustado mucho.

Al acceder por primera vez a la configuración del ratón, reconozco que al principio me sentí un poco intimidado, pues su estética es bastante pro. A diferencia de otras aplicaciones de gestión, dirigidas a un perfil de usuario más generalista, se nota desde el primer momento que Swarm está dirigido, al igual que los dispositivos de la marca, a jugadores que quieren-necesitan un alto nivel de configuración. Así, es necesario dedicar al menos unos minutos para explorar todos sus apartados y averiguar qué es lo que estaremos configurando exactamente en cada apartado.

La primera de las pestañas que encontrarás en la parte superior, bajo el selector de Kone XP y AIMO (y también de otros dispositivos de ROCCAT que puedas tener configurados en tu PC), denominada Ajustes, con cinco de ellos que resultarán clave en tu experiencia de uso del ratón. En mi caso, lo primero que procedí a ajustar fueron las diferentes resoluciones del conmutador de resolución. Una vez ajustadas, con la configuración de botones por defecto, puedes moverte entre las mismas con los botones 8 y 9. Los otros cuatro ajustes te permitirán configurar la respuesta de las aplicaciones y el sistema operativo a las acciones básicas del ratón,

Este apartado es clave en la configuración del ROCCAT Kone XP. Recordarás que, al inicio de esta review, enumeramos los controles del ratón, ¿verdad? Pues bien, en este apartado es donde podrás configurar, a tu gusto, la función de cada uno de ellos. Para ello tan solo tendrás que hacer click en aquel que deseas modificar, y de ese modo se desplegará un muy extenso menú con todas las acciones que puedas asociar al uso de dicho botón/control.

Como puedes ver, se muestran dos columnas, Botones Estándar y Easy-Shift+, y en la asignación por defecto del pulsador 14 en la columna de botones estándar (la de la izquierda) se muestra también dicho nombre. Eso significa que, cuando estés pulsando dicho botón, el color de la iluminación cambiará para confirmártelo y la función de los controles restantes cambiará, pasando a ser la de la segunda columna. De este modo, con los 10 botones y la rueda del ratón, el Kone XP puede proporcionar acceso directo a un total de 29 funciones de todo tipo, incluidas macros. Esta es una de las funciones especialmente destacables de este dispositivo.

Desde este apartado, como se puede deducir de inmediato, se gestiona la iluminación LED RGB del Kone XP. Para tal fin, el software ofrece un total de siete modos (AIMO, Ola, Completamente iluminado, Latido, Aliento, Parpadeo y Photon_FX), todos ellos con sus respectivos ajustes, que pueden ser todos o alguno de los siguientes: color, velocidad e intensidad.

Los efectos disponibles me han gustado, pero a este respecto sí que debo decir que esperaba una mayor lista de modos. Los siete que podemos encontrar están muy bien, no me malinterpretes, pero creo que una lista más amplia o incluso un editor para crear esquemas de iluminación personalizados marcarían una diferencia muy importante en este sentido.

En el apartado de configuración avanzada nos encontramos, como es fácilmente imaginable, ajustes que permiten afinar a la micra el comportamiento del ratón en determinadas circunstancias, las notificaciones cuando llevamos a cabo determinadas acciones (como modificar la resolución o cambiar de perfil). Una configuración a medida de los parámetros de este apartado proporcionará una respuesta que se ajustará como un guante a tu perfil de uso, si bien esto requerirá de un cierto tiempo hasta que des con dicha configuración ideal.

La herramienta de gestión de macros de ROCCAT Swarm es, sin duda, una de sus principales bazas. Como puedes comprobar, incluye un enorme conjunto de las mismas agrupadas por juegos (y también para algunas aplicaciones y para el propio sistema operativo). Al expandir cualquiera de dichas entradas se mostrarán todas las macros ya disponibles, lo que te permitirá revisarlas, activar las que desees y, claro, asignarlas a los botones del ratón.

Además, claro, también podrás crear tus propias macros, ya sea para incluirlas en alguno de los grupos ya existentes o, si lo prefieres, para crear uno nuevo (o varios, tampoco hay límites a este respecto). De este modo, tanto si alguno de tus juegos no se encuentra en la lista, como si quieres emplear el Kone XP en otras tareas y con otras aplicaciones, podrás ir creando macros para las acciones que llevas a cabo de manera más habitual, y asignarlas a los botones del ratón.

La parte inferior de la ventana de Swarm te muestra el selector de perfiles que, como puedes imaginar, te permiten guardar todos los ajustes de configuración (asignación de teclas, configuraciones, macros, etcétera) que desees para un uso determinado. La aplicación te permite configurar que uno de ellos sea el utilizado por defecto y, si no modificas la asignación de funciones de los botones, podrás cambiar rápidamente entre los cinco pulsando el botón central (15).

Ahora bien, que se muestren cinco no significa que este sea el número máximo de ellos que puedes gestionar, estos solo son los disponibles para acceso rápido. Si haces click en la pestaña «Administrador de perfiles» que se muestra sobre los mismos, accederás a una nueva ventana desde la que podrás crear tantos como desees y elegir, en cada momento, cuáles son los cinco que quieres que sean accesibles desde la barra y con el botón para alternar entre ellos.

Experiencia de uso

En la introducción de esta review afirmaba que el Kone XP puede no ser la mejor opción para determinado perfil de usuarios, algo que sin duda se entenderá mejor al hablar de mi experiencia de uso con el icónico ratón de ROCCAT y, especialmente, de la primera toma de contacto. Para asegurarme de que dispositivo podía emplearse sin utilizar el software, lo conecté a un puerto USB del PC y lo pude usar, sin problemas, durante unos minutos.

Hecho esto, lo desconecté, descargué e instalé ROCCAT Swarm y, volví a conectar el ratón. Entonces se inició la descarga e instalación del módulo de gestión del mismo y, al concluir, pude verlo por primera vez. Y, como ya he comentado anteriormente, la primera toma de contacto fue un tanto impactante, pues esta herramienta va directamente al grano, sin concesiones para el usuario casual. Y claro, a esto debemos sumar la enorme cantidad de controles integrados en el ratón, y las más que probables pulsaciones accidentales que harás al principio.

Este efecto se intensifica, de manera exponencial, si nunca antes has empleado algún dispositivo dirigido especialmente al ecosistema del gaming, pero en este punto debemos tener en cuenta algo importante, y es que esto es algo achacable exclusivamente a ROCCAT, del mismo modo que no podemos culpar al fabricante de coches ultradeportivos de que su estética y manejo puedan resultar chocantes y complejos a usuarios que, durante toda su vida, han empleado otro tipo de vehículos de diseño y propósito más general.

Ahí es donde entra la casuística personal de cada uno. Puedes decidir que es demasiado para ti y/o que no va contigo, que no encaja con tus necesidades y preferencias, lo que resulta perfectamente legítimo y sensato. O puedes decidir que sí, que puedes y quieres pasar por el proceso de adaptación-aprendizaje, porque sabes que, una vez completado, le vas a sacar mucho partido y, en consecuencia, que vas a disfrutar mucho más que con un turismo convencional.

Ojo, que esto tampoco te haga pensar que es necesaria una doble ingeniería para emplear el Kone XP. En lo que pretendo poner el foco es en que, a diferencia de la experiencia de uso de un ratón estándar, que podemos conectar y empezar a usar sin complicaciones, con un dispositivo como éste es necesario que valoremos si vamos a sacar partido a sus funciones y si, por lo tanto, nos compensa el tiempo que tendremos que dedicar a afinar su configuración y a adaptarnos al uso de su diseño y todos sus controles.

Observarás, eso sí, que he planteado la premisa de si vas a sacar partido de sus funciones, en vez de decir «si eres gamer», y esto se debe a que, durante los días que lo he probado, he confirmado algo que ya pensaba previamente, y es que su utilidad va mucho más allá de los juegos, aunque ROCCAT haya diseñado el Kone XP pensando en los mismos. Como primera muestra de ello, ya encontramos, en el apartado de gestión de macros, varios grupos no dedicados a juegos, sino a Photoshop, Windows y otras acciones del sistema. Algo que podemos complementar creando nuestras propias macros para las aplicaciones con las que trabajamos de manera habitual, por ejemplo:

Este es un caso real de uso, y es que a la hora de haber empezado a probarlo, cuando ya empezaba a familiarizarme con el uso de los botones del ratón, decidí crear unas cuantas macros con las funciones que empleo de manera más habitual en WordPress, y también otro grupo con los atajos de teclado y las funciones más comunes en GIMP, y desde entonces he hecho bastante uso de todas ellas, pues me resultan de lo más cómodo y, al menos en mi percepción personal, sí que me han permitido optimizar mi flujo de trabajo de todos los días.

Ahora bien, si podemos configurar el ROCCAT Kone XP para que resulte muy útil en cualquier contexto, es a la hora de jugar cuando verdaderamente le estaremos sacando todo el partido, y es que en este contexto, probablemente más que en cualquier otro (salvo quizá en los de creación artística de imágenes), la precisión con la que podemos configurar la respuesta del ratón a nuestros movimientos y acciones se traduce en una experiencia sin par.

Mencionaba, al principio, que hay juegos que permiten aprovechar estas funciones, y otros en los que éstas no plantean mejora alguna, aunque en realidad sería más justo decir que sí que lo hacen, pero que éstas no son tan determinantes en esos juegos como en otros, es decir, que sí que nos proporcionan una experiencia más cómoda, pero que por norma general no influirán en el desarrollo de la partida. Por ejemplo, quienes me leen habitualmente saben de mi debilidad por Stardew Valley, que es un buen ejemplo de ello, como también lo son This War of Mine (obra maestra), Papers Please (obra maestra) o Shapez (incomprendida obra maestra), por citar algunos títulos en los que contar con un ratón como éste no supone una gran diferencia.

En otros, sin embargo, y si vienes de un ratón convencional, tendrás la sensación de haber pasado toda tu vida entre tinieblas, y de haber empezado a ver la luz por primera vez. Imagino que lo primero en lo que pensarán la mayoría es en los shooters, así como en juegos online como Fortnite, World of Warcraft, League of Legends, etcétera, y no se equivocan. Títulos en los que la velocidad de respuesta marca la diferencia, el manejo con soltura del Kone XP configurado con macros específicas y con una respuesta ajustada a nuestras preferencias supone una ventaja competitiva espectacular.

Pero no es el único tipo de juego que puede sacar partido de este ratón. Vuelvo a mis títulos de referencia para fijarme ahora en Minecraft, un título que ofrece distintos modos de juego, todos los cuales se pueden beneficiar sustancialmente de lo que ofrece este dispositivo. En mi caso, lo he probado tanto en creativo como en supervivencia, y en ambos casos he podido comprobar no solo que la experiencia de juego resulta mucho más cómoda, también que mi tiempo de acción-respuesta se veía reducido con respecto a mis marcas con un ratón convencional.

Quiero decir, con esto, que también le sacaremos mucho partido con los juegos con una componente de diseño, edición y demás, juegos en los que normalmente se emplean muchas teclas, combinaciones y atajos de teclado, así como todos aquellos que requieren del uso de una gran cantidad de controles. A este respecto, por ejemplo, he podido confirmar que tener 29 acciones accesibles directamente desde el ratón marca un diferencia alucinante a la hora de jugar a Microsoft Flight Simulator. A falta de poder hacerme con el cockpit completo, panel overhead incluido, de mis sueños (el de un Airbus A320, por si te lo estabas preguntando), la combinación de las funciones de un joystick como mi Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition con la personalización de los botones del Kone XP eleva la experiencia a otro nivel.

Así pues, el Kone XP es un dispositivo que nos exige de un trabajo de adaptación y aprendizaje, un proceso que puede llevarnos cierto tiempo. Desde el primer momento, claro, podremos hacer un uso básico del mismo, pero tendremos que entrenar nuestras capacidades y nuestra agilidad para disfrutar, de verdad, de todo lo que nos ofrece. Y en mi caso, y pese a que todavía me queda trabajo en ese sentido, tengo clarísimo que el «esfuerzo» (lo entrecomillo porque, al final, ni hablamos de aprobar una ingeniería ni de levantar 200 kilos con un solo brazo, es solo cuestión de perseverancia) merece la pena. Mucho.

¿Volveré, después de esta prueba, a un ratón convencional? Al menos de momento no, no es mi intención. Dedico menos horas a jugar de las que me gustaría (supongo que como todo el mundo), pero procuro sacar un ratillo de vez en cuando para ello, y en esos momentos, realmente disfruto de la experiencia de usuario que me proporciona este ratón. Pero es que, como decía anteriormente, la utilidad de sus funciones también se pone de manifiesto al utilizar el PC para otros fines, demostrando de ese modo que su propuesta es bastante más polivalente de lo que pudiera parecer en un primer momento.

Conclusiones

Como decía al principio, ésta ha sido mi primera toma de contacto con ROCCAT, una marca con la que tenía grandes expectativas a tenor del feedback que había recibido hasta el momento, y ahora ya puedo confirmar, sin duda alguna, que el Kone XP está a la altura de las mismas, e incluso las ha superado en algunos aspectos. Así pues, el sabor de boca que me ha dejado no podría ser más positivo, y tengo claro que esa es una sensación que se debe ir acrecentando con el paso del tiempo y el mayor control del dispositivo.

La primera toma de contacto no es la experiencia más amigable del mundo, ya lo he mencionado anteriormente, por lo que aquellos usuarios que prefieran una experiencia de enchufar y listo, pueden verse un tanto intimidados por el software y la cantidad de botones del ratón, una experiencia por la que quizá prefieran no pasar. Un planteamiento más que entendible si, al valorar las actividades que realizan de manera habitual con el PC, no encuentran algunas que le puedan sacar partido a las funciones de este dispositivo.

Ahora bien, si juegas, si necesitas un control fino sobre el funcionamiento del ratón, si empleas muchos atajos de teclado de manera habitual, si llevas a cabo acciones y tareas repetitivas que podrías resolver mediante macros… en fin, si mientras que estabas leyendo esta review (muchas gracias por hacerlo) te han venido a la cabeza algunos usos que le podrías dar, entonces no te lo pienses, porque estoy seguro de que, con un poquito de trabajo, podrás sacarle un enorme partido. Ese es mi caso, y estoy convencido de que también será el tuyo.

El ratón ROCCAT Kone XP está a la venta en la página web de ROCCAT, así como en los principales minoristas, con versiones en negro (el que puedes ver en las imágenes de esta review) y blanco, y su precio recomendado es de 79,99 euros.