Aprovecha las rebajas de mitad de año de Supercdk. Windows 10 100% original y para toda la vida, desde solo 12,5 euros

Parece que apenas han pasado unas semanas desde que despedimos la Navidad y, de repente, ya estamos a punto de llegar al ecuador de este 2023. El tiempo pasa deprisa, así que debemos adaptarnos y ser rápidos viviendo el momento y aprovechando todas las oportunidades a nuestro alcance. Un excelente recordatorio de ello son las rebajas mid-year de Supercdk.com, con las que podrás disfrutar de una licencia de Windows 10 legítima, para toda la vida y actualizable gratuitamente a Windows 11, desde tan solo 12,5 euros.

Como vas a comprobar a continuación, Supercdk.com nos ofrece una amplia selección de sistemas operativos y aplicaciones por unos precios excepcionales, muy por debajo de los oficiales, pero aún así totalmente legales y para toda la vida. Además, gracias al cupón de descuento que ofrecen a los lectores de MuyComputer, sus precios, ya de por sí bajos, tendrán además un sustancial descuento del 30%. Veamos qué nos ofrecen:

¿Cómo utilizar el cupón de Supercdk para obtener el descuento del 30%?

Como ya te hemos contado, tenemos un cupón de descuento para ti, que te permitirá ahorrarte un 30% del precio normal de aquello que quieres comprar en Supercdk.com. Utilizarlo, como vas a comprobar a continuación, es realmente sencillo, pero para asegurarnos de que no se le escapa a nadie, a continuación vamos ver cuándo y cómo debes hacer uso de él para disfrutar de este descuento.

Haz click, en la lista que se muestra más arriba, en el producto que quieres comprar. Para este ejemplo hemos elegido una licencia de Windows 10 Profesional, pero el proceso es similar con el resto de ofertas. De este modo, se abrirá una nueva pestaña en la que podrás ver lo que quieres comprar, con su precio inicial:

Para llevar un mayor control sobre tus compras, lo más recomendable es que te registres como usuario. El proceso es sencillísimo, tan solo tienes que hacer click en el enlace «Registrarse» que se muestra en la parte superior derecha de la web y seguir los pasos que se te indicarán. Una vez que te hayas registrado, hayas iniciado sesión y ya estés de vuelta en la página del producto, haz click en el botón «Comprar», lo que te llevará a la página de confirmación de pedido:

En la misma, localiza el apartado que hemos resaltado con el recuadro rojo, escribe «MUY» (sin las comillas) y haz click en el botón «Solicitar». De este modo se aplicará ya el descuento, y podrás proseguir con el proceso de compra de la manera habitual. Al finalizar, de manera prácticamente inmediata, recibirás la clave asociada a la licencia que acabas de adquirir.

¿Cómo usar la licencia de Windows 10?

Si has comprado una licencia original de Windows 10 es porque, obviamente, quieres activar una instalación del sistema operativo de Microsoft. Esta operación también es muy sencilla, pero claro, el proceso es distinto en función de si hablamos de un sistema que todavía no has instalado, o si se trata de una copia no activada de Windows 10 que ya está en uso.

En el primer caso, es decir, para una nueva instalación, inicia dicho proceso siguiendo los pasos que te indicará el asistente y, al llegar a este apartado

escribe en el recuadro de texto la clave que has recibido al finalizar la compra. A continuación prosigue con el proceso de instalación siguiendo los pasos predefinidos y, al finalizar, como podrás comprobar, esa instalación de Windows 10 ya estará activada.

Por su parte, si lo que quieres es activar una instalación ya existente, inicia el proceso de activación escribiendo «Activar Windows» en el recuadro de búsqueda de la barra de tareas y, en la lista de resultados, selecciona «Ver si Windows está activado». De esta manera se abrirá una ventana en la que debes localizar el enlace «Cambiar la clave de producto», haz click en él y, en el apartado que se mostrará

escribe la clave de producto de la licencia que acabas de comprar. Después de esto sigue los pasos que se te irán indicando para completar la activación y, al finalizarlo, tu instalación de Windows 10 ya estará activada y, por lo tanto, podrás disfrutar del 100% de las funciones del sistema operativo.

Mediamz is talent management & Influencer Marketing!

https://en.mediamz.com/