Nothting Phone (2) se presentará oficialmente el 11 de julio

Pocas compañías han demostrado más control del marketing de guerrilla que Nothing, y el cercano lanzamiento de su esperado Nothing Phone (2) es un excelente ejemplo de ello. Su CEO y fundador, Carl Pei, que también lo fuera (fundador) de OnePlus, ya demostró un excelente conocimiento de este mercado con la primera de sus grandes marcas, y con los años de aprendizaje en OnePlus, ha sabido llevar la comunicación de Nothing, y en especial el arte de lograr que todos hablen de ellos con muy poco, a un nuevo nivel.

Ahora bien, de nada serviría incluso la mejor campaña de comunicación, si tras la misma no nos encontráramos con un buen producto, y a tenor de lo que se ha filtrado hasta el momento del Nothing Phone (2), parece que el segundo smartphone de la marca estará a la altura de las expectativas generadas hasta el momento. Como siempre, cuando hablamos de información no oficial, debemos actuar con ciertas reservas, pero todo apunta a que podemos esperar un smartphone claramente dirigido a la gama alta, frente a su predecesor el Phone (1), que encajaba más en la gama media.

Esperamos, como ya te hemos contado en anteriores ocasiones, que el Nothing Phone (2) se construya alrededor de un SoC Snapdragon 8+ Gen 1, es decir, no la última generación, pero sí la familia de Qualcomm dirigida a los topes de gama. En una declaración ofrecida por el propio Pei, podemos esperar una mejora de rendimiento con respecto a la anterior generación que cifra en un sorprendente 80%. Y para alimentar a esa nueva bestia, parece que también veremos cambios en su batería, que saltaría de los 4.500 miliamperios del Phone (1) a 4.700 en este Nothing Phone (2).

En cuanto a su diseño, la semana pasada te mostramos dos imágenes (renders) del que apunta a ser el diseño del nuevo smartphone de Nothing. Como ya te contamos entonces, y puedes comprobar si conoces el diseño del Phone (1), verás que se trata de una línea muy continuista, algo que sorprende un poco si tenemos en cuenta el salto, en lo referido a rendimiento, al que parece que apunta la compañía.

Sea como fuere, los rumores ya tienen los días contados, y es que la compañía ha anunciado en su web, el evento de presentación del Nothing Phone (2), un acto que se llevará a cabo el martes 11 de julio a las 17 horas y que será retrasmitido por la compañía a través de Internet. La misma página permite inscribirse para verlo llegado el momento, y también la configuración de un recordatorio para que no se nos pase el evento.

En la invitación, presidida por el texto «Ven al lado positivo», vemos el contorno de los indicadores LED Glyph de Nothing rodeados de tentáculos, algo que nos hace preguntarnos si se trata de una metáfora sobre algo que legará con el Nothing Phone (2) o sí, por el contrario, es un nuevo (y muy probablemente, acertado) truco para que todo el mundo vuelva a hablar de ellos.