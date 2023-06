Paul McCartney emplea IA para recrear la voz de John Lennon

Paul McCartney es, sin lugar a dudas, uno de los artistas más reconocidos de todos los tiempos. Principalmente por haber formado parte de The Beatles, claro, pues los cuatro de Liverpool marcaron un antes y un después en la historia de la música, del fenómeno fan, de la difusión en occidente de las culturas orientales, etcétera. Es imposible hablar de la historia de la música contemporánea y no dedicar al menos un capítulo entero a McCartney, Lennon, Harrison y Starr.

Desde el mismo momento en el que se produjo la separación del grupo, empezaron a circular rumores y peticiones para que se produjera una nueva reunión de los mismos. Esto, claro, dejo de ser posible aquel nefasto lunes 8 de diciembre de 1980 cuando Lennon, que volvía a su casa en el emblemático edificio Dakota de Nueva York, fue tiroteado por Mark David Chapman. En algún momento se llegó a decir que Paul McCartney estaba en conversaciones con Julian Lennon para que asumiera el rol de su padre en una reunión, pero esto nunca se llegó a materializar y, de hecho, ni siquiera está del todo claro de dónde surgieron dichos rumores.

Tras abandonar The Beatles, Paul McCartney mantuvo una exitosa carrera musical, ya fuera con la siempre cambiante Wings, en colaboraciones con otros artistas y en solitario, el artista supo trazar su propia carrera lejos de la sombra de su anterior banda, si bien es imaginable, y comprensible, que el poso de haber formado parte de algo tan legendario como The Beatles siempre haya pesado, y lo siga haciendo, en sus tribulaciones. Y, claro, que en alguna ocasión haya soñado con el ya imposible reencuentro.

¿O quizá ya no es imposible? Pues efectivamente, parece que la inteligencia artificial va a hacer posible algo que parecía imposible. Según podemos leer en The Guardian, Paul McCartney ha empleado la IA para, partiendo de una «demo» (una grabación de prueba, generalmente de baja calidad) grabada por John Lennon, reconstruir su voz para grabar y publicar una nueva canción de The Beatles.

Durante los últimos meses hemos visto varios casos en los que se había empleado la inteligencia artificial para imitar la voz de artistas actuales interpretando otras canciones, algo que ha generado una respuesta bastante desigual entre los artistas. Sin embargo, este es el primer caso en el que vemos que el uso de la IA viene de la mano de una parte directamente implicada, en este caso Paul McCartney, para generar un contenido nuevo que se integre en su catálogo oficial.

Se especula con que la canción sea Now and Then, una maqueta grabada por Lennon en radiocasete, y que quedó almacenada en una cinta que el artista pretendía hacer llegar a McCartney, y ha estado bajo su posesión desde entonces. Y así llegamos a la publicación de The Beatles: Get Back, un documental filmado por Peter Jackson y que vio la luz en 2021. Para la realización del mismo, se empleó IA para segregar las voces de la banda del sonido de los instrumentos, algo que inspiró a McCartney a recuperar Now and Then para, de este modo, y con la ayuda de la IA, grabar en 2023 la última canción de The Beatles.