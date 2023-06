Nfortec SCUTUM X, análisis: potencia a buen precio y sin sacrificios

Las fuentes de alimentación Nfortec SCUTUM X debutaron con una propuesta muy interesante, ofrecer un buen valor en relación precio prestaciones y manteniendo, además, una calidad de construcción acorde a la gama en la que posicionan. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo, que su objetivo era convertirse en una propuesta sólida para usuarios que buscasen una buena fuente con un precio asequible.

Antes de continuar debemos dejar claro, y es que el concepto de fuente de alimentación asequible es muy amplio, y tenemos que evitar confusiones. Existen fuentes de alimentación muy baratas que, por la calidad de sus componentes y sus características, son opciones a evitar porque son un peligro al no estar realmente preparadas para las cargas de trabajo a las que se las suele asociar.

Por ejemplo, una fuente de alimentación de 750 vatios que cueste 20 euros no se podrá comparar en calidad a una fuente de 750 vatios que cueste 60 euros, y eso que no me he ido a un rango de precios elevado. La primera dará problemas en cuanto le empecemos a exigir que ofrezca esa potencia que promociona como máxima, o incluso cuando nos acerquemos a ella, mientras que la segunda funcionará con normalidad.

Teniendo en cuenta la diferencia de precio que hay entre ambas, y que la muerte de una fuente de alimentación puede llevarse consigo otros componentes, está claro que no vale la pena reducir tanto el presupuesto en nuestra nueva fuente de alimentación. Esta es la base de la que parten las Nfortec SCUTUM X, de ofrecer un valor ajustado entre calidad, precio y prestaciones sin incurrir en ningún tipo de sacrificio importante.

Nfortec SCUTUM X: primer vistazo y cableado

La marca española nos ha enviado una unidad de la Nfortec SCUTUM X en su versión de 850 vatios. Este modelo es el top de su gama, el más potente y el que mejor preparado está para mover configuraciones de alto rendimiento. Sí, he dicho configuraciones de alto rendimiento porque, tanto por calidad de componentes como por potencia y amperaje, con este modelo podríamos montar sin problemas tarjetas gráficas muy potentes.

Para que tengáis referencias concretas tanto la Radeon RX 7900 XTX como las GeForce RTX 3090 y GeForce RTX 4070 Ti funcionarían sin problema, siempre que utilicemos modelos limitados a dos conectores de alimentación adicional de 8 pines, ya que esta fuente solo incluye dos conectores de este tipo.

Por potencia esta fuente de alimentación también llegaría al nivel recomendado para mover tarjetas gráficas como la GeForce RTX 4080, pero en este caso tenemos un problema, y es que, como ya hemos dicho, la Nfortec SCUTUM X de 850 vatios solo incluye dos conectores de alimentación de 8 pines, y dicha tarjeta gráfica necesita tres conectores de alimentación adicional de 8 pines.

A nivel externo la Nfortec SCUTUM X presenta una estética bastante cuidada. El contraste que hace la placa metálica en color plateado con el resto del chasis, que está terminado en color negro, queda muy bien y le da un toque diferente que la aleja de otros diseños más genéricos. Las aperturas que trae permiten un buen flujo del aire, y en la parte posterior podemos ver un diseño semi modular bien planteado.

La modularidad afecta a los dos cables PCIe de 8 pines y a los conectores SATA-IDE de 6 pines, de los que tenemos un total de cuatro. No tienen diseño modular el resto de cables, es decir, los de 24 pines (placa base) y los de 8 pines para CPU. En la imagen adjunta podéis ver un desglose completo con los cables que incluye la Nfortec SCUTUM X, el total de conectores y las medidas de cada uno. Para que no tengáis dudas, os dejo un resumen:

Cable de 20 + 4 pines con una longitud de 550 mm, no modular.

Cable CPU 4 + 4 pines con dos conectores y una longitud de 680 mm + 180 mm, no modular.

Dos cables PCIe de 6 + 2 pines con una longitud de 500 mm cada uno, modular.

Cable SATA-IDE con tres conectores y una longitud de 450 mm + 150 mm + 150 mm, y otro cable SATA-IDE con cuatro conectores y una longitud de 450 mm + 150 mm + 150 mm + 150 mm. Siete conectores SATA en total.

Cable con dos conectores mólex y un floppy con una longitud de 450 mm + 150 mm + 150 mm.

El cable de 20 + 4 pines está mallado, mientras que el resto tienen una terminación plana, lo que facilita su utilización y la gestión del cableado. En líneas generales tenemos un abanico de conectores muy completo que nos permitirá afrontar sin problemas cualquier tipo de montaje, aunque debo decir que echo en falta un tercer conector de alimentación PCIe de 6 + 2 pines.

Calidad de componentes y medidas de protección

La Nfortec SCUTUM X de 850 vatios viene montada en un chasis bastante robusto que transmite una buena calidad de construcción. Al quitar la chapa superior queda expuesto un ventilador de 140 mm de rodamiento hidráulico con aspas alargadas, una propuesta efectiva para garantizar un buen flujo de aire al interior y para mantener una presión elevada.

En el interior vemos una disposición de componentes bastante ordenada y bien planteada, donde destacan sin duda los condensadores japoneses Toshin Kogyo (TK) LFW, que están preparados para trabajar sin problemas a un máximo de 105 grados centígrados, un detalle importante que confirma que estamos ante una fuente con una buena calidad de construcción para el precio que tiene. Para que os hagáis una idea, estos condensadores han tenido presencia también en fuentes de firmas como Thermaltake.

La calidad de las soldaduras y la integración de cada uno de los componentes también raya a un buen nivel para una fuente de este rango de precios, así que no tengo nada que objetar en este sentido. Terminado este vistazo al interior pasamos ahora a repasar otro aspecto importante, las diferentes medidas de protección que incluye la Nfortec SCUTUM X de 850 vatios:

Protección contra sobrevoltaje (OVP): apaga la fuente de alimentación en caso de que las salidas de CC (corriente continua) excedan un nivel establecido y determinado por el fabricante de la fuente de alimentación. Los niveles mínimos de tensión requeridos para el cumplimiento son 13,4V para los carriles de +12V, 5,74V para los carriles de +5V y 3,76V para los carriles de 3,3V.

apaga la fuente de alimentación en caso de que las salidas de CC (corriente continua) excedan un nivel establecido y determinado por el fabricante de la fuente de alimentación. Los niveles mínimos de tensión requeridos para el cumplimiento son 13,4V para los carriles de +12V, 5,74V para los carriles de +5V y 3,76V para los carriles de 3,3V. Protección contra cortocircuito (SCP): un cortocircuito se define como cualquier impedancia de salida de menos de 0,1 ohmios. Entre otras cosas, el SCP asegura que la fuente se apaga si los rieles de 3,3V, 5V y 12V se cortocircuitan con cualquier otro riel, o con la toma de tierra. También asegura que no se produzca ningún daño a la unidad o a los componentes del equipo en caso de un cortocircuito.

un cortocircuito se define como cualquier impedancia de salida de menos de 0,1 ohmios. Entre otras cosas, el SCP asegura que la fuente se apaga si los rieles de 3,3V, 5V y 12V se cortocircuitan con cualquier otro riel, o con la toma de tierra. También asegura que no se produzca ningún daño a la unidad o a los componentes del equipo en caso de un cortocircuito. Protección contra voltaje bajo (UVP) : afecta a las salidas de 12V, 5V y 3.3V DC. La UVP también apaga la fuente de alimentación en caso de que las salidas de CC excedan un nivel establecido y determinado por el fabricante de la fuente.

: afecta a las salidas de 12V, 5V y 3.3V DC. La UVP también apaga la fuente de alimentación en caso de que las salidas de CC excedan un nivel establecido y determinado por el fabricante de la fuente. Protección contra exceso de energía (OPP): se activa cuando la energía que se extrae de una fuente de alimentación excede su máxima capacidad nominal. Por lo general, los fabricantes dan un poco de espacio para sobrealimentar la fuente de alimentación, por lo que el umbral de OPP se establece en 50 a 100W (en algunos casos incluso más) por encima de la potencia nominal máxima de la fuente de alimentación. En las fuentes de alimentación de un solo carril de +12V, donde el OCP no tiene sentido en la mayoría de los casos, el OPP asume su papel y apaga la fuente de alimentación en caso de que el carril de +12V se sobrecargue.

Instalación, pruebas y experiencia de uso

El proceso de instalación de la Nfortec SCUTUM X de 850 vatios no tiene de particular, ya que es el mismo que el de cualquier otra fuente ATX. Tenemos cuatro tornillos que nos permitirán sujetarla al chasis y debemos orientarla siempre de tal manera que el ventilador mire hacia fuera.

Si colocamos el ventilador hacia abajo, que es lo normal en aquellos chasis donde el espacio para la fuente está en la parte inferior, los cables no modulares quedan en la cara exterior, así que os recomiendo que antes de montar y de atornillar la fuente tengáis ya conectados los cables modulares que pensáis utilizar, y que ocupéis primero los espacios más a la izquierda. Esto os facilitará mucho el trabajo, sobre todo en chasis donde el espacio es limitado.

En mi caso no he tenido problemas, ya que he montado la fuente utilizando el banco de pruebas y he podido dejarla fuera, pero tenedlo en cuenta si vais a utilizarla para llevar a cabo un montaje tradicional. Tener que instalar cables modulares una vez que la fuente está ya atornillada, y con otros cables estorbando, no es nada agradable. Por eso es mejor tenerlos ya conectados.

Para las pruebas he aprovechado dos tarjetas gráficas de gama media que todavía tengo por aquí, la GeForce RTX 4060 Ti y la Radeon RX 7600, ya que me era imposible montar la GeForce RTX 4090 porque la Nfortec SCUTUM X de 850 vatios no tiene los conectores de alimentación adicional de 8 pines necesarios.

No obstante, con dicha tarjeta gráfica la fuente habría ido justa a plena carga, porque el Intel Core i9-13900K ya puede superar los 300 vatios de consumo a plena carga, y la gráfica puede llegar a los 450 vatios. Con todo, esto no cambia el hecho de que, por potencia y amperaje, la fuente puede sin problemas con tarjetas gráficas muy exigentes, como ya os he dicho anteriormente.

Equipo de pruebas

Procesador Intel Core i9-13900K con 8 núcleos P y 16 núcleos E.

Placa base GIGABYTE Z790 AERO G.

Tarjeta gráfica Radeon RX 7600 con 8 GB de memoria gráfica.

Tarjeta gráfica GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Windforce OC con 8 GB de memoria gráfica.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

32 GB de memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6.000 MHz con latencias CL40.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4.

Fuente de alimentación Nfortec SCUTUM X de 850 vatios 80 Plus Bronze.

Windows 11 Home.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Con esta configuración tenemos un consumo medio de 515 vatios utilizando la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Windforce OC, y de 523 vatios utilizando la Radeon RX 7600. La fuente recomendada en este caso sería una de 550 vatios, lo que significa que la Nfortec SCUTUM X de 850 vatios va sobrada, y que se moverá en un nivel de carga del 61%, es decir, estará muy cerca del pico máximo de eficiencia de esta fuente que, como podemos ver en la gráfica adjunta, se alcanza al llegar a un 75% de carga.

La Nfortec SCUTUM X de 850 vatios funcionó sin ningún problema, mantuvo en todo momento los voltajes dentro de los niveles adecuados y ofreció una estabilidad total. Debo decir que el nivel de ruido también rayó a un buen nivel, gracias al ventilador de 140 mm de tipo PWM, lo que significa que regula su velocidad de giro, y por tanto el nivel de ruido, en función de la carga de trabajo del equipo en cada momento.

Su potencia máxima combinada es de 850 vatios, con un desglose de 90 vatios en los carriles +V5 y +3,3V, 768 vatios en el carril de +12V y 18,5 vatios en los carriles de -12V y +5VSB. Buenos números que confirman lo que hemos dicho, que estamos ante una fuente bastante capaz, aunque como he dicho echo de menos la presencia de un tercer cable de alimentación adicional de 6 + 2 pines, ya que nos permitiría montar tarjetas gráficas mucho más potentes para las que la fuente está perfectamente preparada.

En la gráfica superior podéis ver el amperaje. Tenemos 64 amperios en el carril de +12V, lo que confirma lo que ya os he dicho anteriormente, que la Nfortec SCUTUM X de 850 vatios está preparada para mover tarjetas gráficas muy potentes. Por ejemplo, para mover una GeForce RTX 3090 necesitaríamos una fuente de alimentación de 750 vatios y 38A, así que esta fuente podría con ella sin problema.

Notas finales: valor a un precio asequible

La Nfortec SCUTUM X de 850 vatios es una fuente económica pero con un conjunto de prestaciones muy sólido que hace gala, además, de una buena calidad de construcción para el rango de precios en el que se coloca. Por 79,99 euros tenemos una fuente de alimentación que va sobrada con tarjetas gráficas de gama media, y que puede sin problemas con muchas tarjetas gráficas de gama alta.

Sus valores de eficiencia son los propios de una fuente con certificación 80 Plus Bronze, y alcanza sus mejores cifras en dos franjas que son las más concurridas para una fuente de alimentación de este tipo, entre el 60% y el 80% de carga. Esto, unido a lo anterior, la colocan como un valor muy interesante y competitivo dentro de su gama, que es una de las más concurridas.

El diseño modular nos permite gestionar una parte del cableado y afecta a la sección más importante, los cables SATA-IDE y los PCIe, que son los más «opcionales». Al final la mayor parte del cableado no modular lo vamos a utilizar, así que no es un problema importante. Con todo, creo que la posición de los conectores modulares podría haberse espaciado un poco, dejando algo más de hueco entre ellos para facilitar su utilización.

Nfortec también ha cuidado el diseño y la estética de esta fuente de alimentación, y la inclusión de un ventilador PWM (velocidad de giro regulable) ha sido todo un acierto. En líneas generales esta fuente de alimentación es una buena opción para montar un PC potente pero con un presupuesto limitado, ya que nos permitirá disfrutar de una estabilidad total y nos abrirá las puertas a configuraciones de gama alta sin tener que hacer una gran inversión, y sin tener que hacer sacrificios importantes.