Flexispot E8 es una de las mejores soluciones de escritorio elevable eléctrico que tiene en catálogo esta empresa especializada y apunta al usuario que busque un espacio de trabajo atractivo, cómodo y funcional, que pueda usarse tanto sentado como de pie con cambio en pocos segundos.

Es notorio que el mobiliario informático ha ganado terreno los últimos años como también ha sucedido con el grupo de accesorios y periféricos. Aunque las mesas de trabajo existen desde siempre en empresas u oficinas, la pandemia del COVID y la vuelta masiva a los domicilios para controlar la pandemia ha mostrado la necesidad de contar con un escritorio dedicado, sea para trabajar, estudiar o jugar.

Y es que la era del ‘trabajo híbrido’ ha llegado para quedarse y necesitamos, también en casa, un tipo de mobiliario distinto y mejor que persiga las mejores prácticas en ergonomía. En varias ocasiones te hemos hablado de la importancia de una buena silla para evitar que esas jornadas interminables en posturas inadecuadas trabajando o jugando terminen pasando factura en cuello, espalda y unos lumbares que más de un día dicen basta. Hoy vamos a analizar otro tipo de mobiliario que aporta valor en productividad y también en salud.

Son los escritorios que permiten trabajar sentados o de pie gracias al ajuste de su altura. Decir que los escritorios de pie de uso general no son nuevos y se han venido usando a lo largo de la historia para dibujar, leer o escribir. Por ejemplo, se sabe que escritores como Dickens o Hemingway trabajaban de pie sobre pupitres o atriles especialmente fabricados para ellos. En un escritorio informático no es factible trabajar siempre de pie, pero sí es interesante contar con la posibilidad de poder variar la postura corporal durante la jornada.

Flexispot E8, características

La propuesta de Flexispot sigue la línea del modelo E7 que tuvimos oportunidad de probar el año pasado. Estamos ante un escritorio elevable robusto, eficiente y de calidad en la fabricación y en los acabados. El mismo transportista que te lleve a casa el soporte ya habrá comprobado que el acero es el material principal de fabricación. Pesa y bastante.

El fabricante monta dos motores eléctricos, uno por cada pata, que se mueven en dos etapas y tres segmentos. Ello facilita la elevación del tablero, los periféricos, accesorios y resto de material de oficina u estudio que situemos encima. El nivel de ruido de los motores es bastante contenido y su velocidad suficiente para variar su altura en pocos segundos.

Soporta hasta 125 kilogramos de peso, sobrado para cualquier puesto informático, incluyendo los usuarios que montan las pesadas computadora en formato torre encima del tablero. En altura, puede alcanzar hasta los 125 cm, también suficiente para colocar los brazos sobre el escritorio en trabajo de pie.

La elección de las dimensiones del tablero a montar es seguramente la primera decisión a tomar a la hora de su compra para no quedarse sin espacio a las primeras de cambio y el Flexispot E8 también está preparado ya que puede alojar tableros compactos desde 120 cm hasta los más grandes de 2 metros. En cuanto a profundidad, el fabricante establece soporte para tamaños de escritorio entre 60 y 80 cm, si bien se podrían montar tableros de fondo ligeramente superior.

Para la gestión de la altura el Flexispot E8 incluye una caja de control completa en funciones y muy fácil de usar, con distintas memorias que pueden preestablecerse para cubrir las necesidades de cada usuario y con detalles como un bloqueo para evitar movimientos accidentales o un puerto USB para conectar periféricos. Lo veremos más abajo con detalle, pero funciona muy bien.

Además de soportes como el que nos ocupa, el fabricante ofrece distintos accesorios para aumentar la flexibilidad de uso y personalización, comenzando por todo tipo de tableros de distintos tamaños, materiales y colores; sillas de trabajo a juego; gestores de cableado y otros que repasaremos después para conseguir esa oficina en casa, puesto de estudio o escritorio para juegos dedicado.

Te dejamos con el cuadro de especificaciones principales.

Flexispot E8 Formato Escritorio elevable ajustable en altura Motores 2 eléctricos Material y acabado Acero en blanco, negro o gris Ajustes en altura De 60 a 125 cm Ajuste horizontal De 110 a 190 cm Peso máximo 125 kg Velocidad de elevación 3,8 cm por segundo Nivel de ruido < 50 db Tamaño de escritorios De 120 a 200 cm de ancho

De 60 a 80 cm de profundidad Controles Eléctrico con 4 memorias Velocidad de elevación 3,8 cm por segundo Varios Gestor de cableado

Sistema anticolisión

Tableros y accesorios en opción Garantía Hasta 5 años Precio oficial PVP 499 euros – OFERTA actual: 369 euros

Diseño y montaje

El Flexispot E8 parte de un diseño modular y el fabricante entrega los componentes necesarios en una sola caja. Si compras también un tablero de la marca (es opcional ya que puedes usar cualquier otro) u otros accesorios, lo recibirás conjuntamente. Para la prueba hemos probado un tablero de la marca, con tamaño de 80 x 180 cm. Ambos pesan bastante y aunque podría realizar el montaje una sola persona se recomiendan que sean dos para hacerlo con mayor comodidad y seguridad.

Buscamos espacio suficiente para trabajar a gusto, idealmente en la misma dependencia donde lo vamos a situar para no tener que moverlo después. Colocamos un protector en el suelo, sacamos todos los elementos y nos ponemos a una tarea que entre dos personas se realiza en apenas 20 minutos.

El montaje no tiene ninguna complicación. El fabricante lo facilita con una guía en papel en varios idiomas (español incluido) que te indica los pasos a seguir. También incluye la tornillería necesaria para cada uno de los pasos del montaje. Los tornillos están etiquetados con números para facilitar aún más la instalación y se incluye una pequeña llave allen para que no tengas que usar ningún otro tipo de herramienta. La verdad es que es más complicado explicarlo que hacerlo…

El primer paso es fijar los largueros donde reposará el tablero a los pies de apoyo y éstos al bastidor principal. Los dos motores vienen instalados en cada una de las patas y también el grupo principal de la electrónica con la fuente de alimentación al bastidor. Verás 4 pequeños soportes engomados en cada uno de los largueros que posteriormente servirán para situar sobre ellos el tablero.

Después instalamos los soportes que irán en el suelo. Estos soportes cuentan con cuatro terminaciones de plástico duro, redondos y que se pueden girar para equilibrar el escritorio y salvar cualquier irregularidad que tengamos en el suelo.

El bastidor está preparado por defecto para tableros de 120 cm. Si vas a colocar alguno de mayor longitud (como en nuestro caso uno de 180 cm) tendrás que alargarlo para dejarlo preparado. Para ello, el bastidor principal cuenta con largueros de menor tamaño que se alargan hasta conseguir la medida deseada. Como el resto de pasos está muy bien explicado en la guía y no hay mayor dificultad.

Faltaría únicamente conectar el cableado de los motores a la caja principal y el mecanismo de control que instalaremos después. No hay manera de equivocarse porque cada conector está claramente descrito en la guía en papel y en la misma caja. El cable de alimentación general es de gran longitud para alcanzar una toma de energía.

Simplemente falta darle la vuelta al soporte para terminar la instalación principal, que, repetimos, no puede ser más sencilla y está al alcance de cualquiera con la mínima experiencia.

El escritorio cuenta con un gestor de cableado propio, un receptáculo de chapa con el que protegemos y ocultamos los cables de los motores, el de la caja de control y el de la alimentación. No sirve para la gestión de cableado de la torre del PC (si la ponemos encima) o de los periféricos que usemos. Flexispot vende accesorios adicionales para ello o podemos usar otros de cualquier fabricante.

Llega la hora de colocar el tablero elegido. Ya decíamos que puedes usar uno de la marca o cualquier otro. En nuestro caso, simplemente lo hemos situado encima de los pequeños soportes, engomados y muy efectivos por su diseño antideslizante. El tablero no se mueve absolutamente nada, aunque tiene por debajo unos pequeños orificios por si quieres cogerlo con tornillos al soporte para mayor seguridad.

Únicamente nos resta fijar el mecanismo de control al tablero. También tiene unos pequeños agujeros en las partes izquierda y derecha para sujetarlo con unos pequeños tornillos.

A pesar del gran peso del marco y del tablero, terminado el montaje es fácil arrastrarlo a su localización definitiva por los soportes de plástico del suelo. Obviamente, cuanto más cerca estemos de ella mejor y por eso recomendamos realizar el montaje in-situ donde vayamos a trabajar con él y que por su flexibilidad de uso puede ser variar entre dormitorios, salones o en nuestro caso en una dependencia dedicada como oficina en casa.

Estéticamente quedará muy bien en cualquier ambiente y para ello puedes elegir entre varios acabados de color y tableros. No busques nada revolucionario o espectacular, ya que, por ejemplo, no tiene un sistema de iluminación RGB integrado que montan otros más especializados en juegos, pero que no tienen el diseño simple y elegante de éste, su robustez y posibilidades que veremos a continuación.

Funcionamiento

Ya habíamos probado estos escritorios elevables en ferias y eventos, pero no habíamos tenido oportunidad de instalar uno en casa. Los que hace décadas que trabajamos en casa y ya padecemos las molestias típicas de estar tantas horas sentados sabemos de la importancia de observar ciertos componentes de esa ciencia de la ergonomía de la que se habla mucho, pero se practica poco.

Organizar bien la jornada laboral o esas jornadas interminables de estudio o juego es clave, estableciendo periodos de descanso para que los sufridos ojos descansen de las emisiones de las pantallas electrónicas. Y qué decir del cuello, espalda y lumbares que sufren en esos periodos interminables sentados. Poder seguir trabajando de pie, cada ciertas horas, es todo un lujo y cuesta muy poco acostumbrarse beneficiando la postura y ese sistema cardiovascular que también padece en una vida sedentaria, siempre sentados.

Los dos motores del Flexispot E8 cumplen su función subiendo o bajando el escritorio en pocos segundos y con seguridad. Las patas trabajan en dos etapas y con tres segmentos en longitud, en cargas de hasta 125 kg que no superará ningún escritorio tipo compuesto por la torre de PC, monitor y resto de periféricos y accesorios. Si tienes espacio para un tablero de gran tamaño, tendrás espacio adicional para el portátil, tablet o material típico de oficina

El ruido emitido es mínimo y la verdad es que no molesta teniendo en cuenta que lo usaremos de vez en cuando. La elevación no requiere una velocidad de F1 y pasar de los 75 cm que usamos por defecto sentados a los 125 cm máximos que puede elevarse para funcionamiento de pie, requiere apenas seis segundos.

El mecanismo de control electrónico facilita la tarea. La altura se puede variar hacia arriba o hacia abajo pulsando manualmente las teclas correspondientes. En el medio de la caja hay un display que muestra la altura del soporte en cada momento, mientras que un botón de memoria sirve para seleccionar hasta cuatro alturas predefinidas. Pasar de una a otra es tan simple como pulsar los botones 1 o 2, o los que muestran una imagen de usuario sentado o de pie, pero que pueden personalizarse igualmente a la altura deseada.

Como medidas de seguridad, el botón de memoria también sirve para bloquear el mecanismo de elevación y evitar movimientos accidentales por si los más pequeños de la casa les da por tocarlo. Y si ello sucediera hay que destacar que el escritorio dispone de un sistema anticolisión que paralizará el movimiento en caso de encontrarse con un obstáculo. Lo hemos probado, para arriba y para abajo y es efectivo. Como detalle adicional, la caja de control incluye un puerto USB en el lateral que siempre es de utilidad para cargar móviles, auriculares inalámbricos u otros periféricos.

En resumen: el escritorio cumple lo que promete. Se mueve en pocos segundos con un funcionamiento seguro y efectivo, mientras que la facilidad de uso es norma con un mecanismo de control que permite variar la altura y personalizar cuatro niveles a necesidad del usuario.

Tableros y complementos

El soporte del escritorio es la base de todo y si es de nivel premium como el que te hemos descrito, mejor, pero siempre necesitaremos colocar una parte superior que en definitiva será donde trabaremos. Junto a la oferta de escritorios, Flexispot ofrece un amplio catálogo de tableros. Alguno se vende incluido con la propia base, pero la mayoría se pueden adquirir por separado, tanto si se usan con los marcos del fabricante o con otros.

La marca incluye tableros de todos los tamaños, en longitudes que van de 120 a 180 cm o en profundidad desde 60 a 80 cm. Muchos de ellos tienen un formato rectangular, pero también ofrece tableros curvos o incluso los destinados a escritorios esquineros. En materiales hay de todo, incluyendo los certificados FSC que garantizan que la madera se ha obtenido de bosques gestionados de forma sostenible u otros que usan materiales especiales como el bambú.

En acabados de color también hay variedad de elección, aunque dependerá de la versión y tamaño. Vemos opciones de color en blanco, negro, gris, caoba, nuez, bambú, otro con efecto mármol y algunos mezclados combinando distintos colores en la superficie y en los bordes. El acabado elegido para las pruebas y que verás en las imágenes es el arce, que la verdad es que combina con casi todo y en cualquier dependencia, y que se ve muy bien tanto si eliges el marco en los dos colores disponibles, blanco o negro. Dependerá de tus gustos, pero tienes mucho donde elegir.

Hasta aquí lo esencial, pero si quieres complementar tu escritorio, el fabricante también dispone de un catálogo de accesorios. Hay varios administradores de cables; ruedas de escritorio por si necesitas mover el escritorio; cajoneras también con ruedas; esteras para uso de pie; soportes de monitor; enchufes o lámparas de levitación magnética. También vende sillas de trabajo (no la hemos probado, pero tienen muy buena pinta) y taburetes de diseño moderno. La guinda del catálogo de accesorios es una bicicleta estática por si quieres hacer ejercicio mientras sigues trabajando.

Conclusiones

Flexispot E8 es un escritorio elevable que apuesta por la simplicidad y elegancia en el diseño para instalarlo en cualquier dependencia de hogares u oficinas. Con buena calidad en materiales y acabados y la robustez de su base de acero, su instalación es sencilla con la guía y facilidades del fabricante, mientras que sus dos motores cumplen muy bien su función permitiendo trabajar de pie y descansar de la postura típica sentado. El mecanismo de control electrónico es efectivo, varía la altura en pocos segundos, pueden programarse cuatro memorias y bloquearse para impedir movimientos accidentales.

El fabricante ofrece un gran número de tableros, distintos en tamaño y acabados, muy bien rematados por lo que hemos podido comprobar en el de prueba, si bien no analizamos ya que el objeto es el propio escritorio elevable. El grupo de accesorios adicionales mejoran tanto el apartado visual como el de gestión y productividad. No estaría de más, teniendo en cuenta su uso preferente como escritorio informático, que la compañía incluyera por defecto junto al soporte un gestor de cableado para periféricos del usuario. En cuanto al precio de los complementos es bastante elevado y a nuestro juicio no ofrecen el valor que sí tiene el escritorio elevable que recomendamos.

Flexispot E8 está disponible en su página web y en opciones de color a elegir entre blanco, negro o gris. También está disponible en grandes minoristas como Amazon. Esta semana, hasta el 25 de junio, el fabricante está promocionando una buena parte de su catálogo con interesantes ofertas. Por ejemplo, el marco de escritorio probado (con precio oficial de 499,99 euros) está rebajado 130 euros aplicando el código ‘FSE8’ al tramitar el pedido. Ello nos deja un precio final con impuestos de 369,99 euros y con él realizamos la valoración final y la recomendación de compra.

Obviamente, no es tan económico como una mesa simple, pero lo consideramos un precio muy ajustado para las posibilidades de un escritorio elevable con doble motor. Una inversión de futuro que junto a un tablero de calidad te durará bastantes años como base de tu puesto de trabajo informático, oficina en casa, para estudiar o como centro de batalla para juegos.