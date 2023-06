¿Qué sabes de tu tarjeta gráfica? GPU-Z te lo cuenta todo

Es probable que en alguna ocasión hayas escuchado o leído algo sobre GPU-Z, pues es una aplicación de referencia en el mundo del hardware, concretamente en lo referido a las tarjetas gráficas. Además, desde hace ya bastantes años permite subir las especificaciones de tu adaptador gráfico a una base de datos online, lo que en ocasiones se ha traducido en que hemos visto publicarse especificaciones de tarjetas gráficas que todavía no habían sido presentadas oficialmente, o que sí que lo habían hecho pero todavía no habían llegado al mercado.

Tal fue el caso, por ejemplo, de las NVIDIA GeForce RTX 3050 y RTX 3050 Ti, allá por mayo de 2021. Como seguramente recordarás, eran unas tarjetas gráficas realmente muy esperadas, pues suponían el debut de las xx50, que reducían la inversión necesaria para dar el salto a la, entonces, última generación de GeForce. Aunque todavía no han sido presentadas, hace ya meses que empezamos a ver señales de las GeForce RTX 4050, que ya es el último modelo de la actual generación pendiente de ser presentado.

Sea como fuere, GPU-Z nos ha mostrado información de lo que está por venir, pero en verdad su razón principal de ser es permitir que hagamos un diagnóstico completo sobre nuestro adaptador gráfico. Ya sea para confirmar lo que ya sabemos, para averiguar datos que desconocemos o, incluso, para detectar si tu tarjeta gráfica es lo que afirma ser o si, por el contrario, te han «colado» una falsificación, algo que puede resultar clave si necesitas establecer algún tipo de reclamación.

Por norma general, existe la errónea creencia de que las aplicaciones de este tipo son muy complicadas, pero esto no es cierto. Sí que es verdad que sus interfaces en muchos casos, y GPU-Z no es una excepción, no son precisamente amigables. Ahora bien, si no te dejas avasallar por un enorme volumen de datos concentrado en un espacio muy, muy pequeño, esta sencilla pero potente aplicación te permitirá averiguarlo todo sobre tu adaptador gráfico.

Para comprobarlo, lo mejor que puedes hacer es experimentarlo por ti mismo, algo al alcance de cualquiera, ya que GPU-Z es una aplicación gratuita. Para bajarla haz click aquí, elige el servidor que prefieras y lleva a cabo la descarga del modo habitual. Una vez bajado haz doble click en el archivo que acabas de bajar

Entonces se mostrará un mensaje en el que se te ofrecerá ejecutar GPU-Z sin instalarlo (algo que podrás hacer siempre que quieras, no hay limitaciones en este sentido) o si prefieres instalarlo en el sistema, para que sea accesible desde el Menú Inicio (y opcionalmente también podrás crear un icono en el Escritorio). El funcionamiento del programa será similar en ambos casos, por lo que puedes elegir la opción que prefieras. Ya sea que ejecutes o instales, esto es lo que verás al abrirse el programa:

Por defecto, como puedes comprobar, GPU-Z se abre en la página dedicada a las especificaciones técnicas de tu tarjeta gráfica. Seguramente, en la misma, verás parámetros que te resultan conocidos, pero también es posible que desconozcas el significado de otros. No te preocupes, ya que si sitúas el puntero del ratón sobre cualquiera de los campos de esta ficha, se mostrará una descripción sobre el contenido de la misma, por ejemplo

¿Quieres ver cómo se compara tu tarjeta gráfica con otros modelos de la misma serie? También puedes hacerlo ya que, como te comentaba anteriormente, GPU-Z mantiene una extensa base de datos con las especificaciones de los adaptadores gráficos que han sido valorados con la aplicación. Así pues, para ello haz click en el botón «Lookup» que se muestra en la parte superior derecha de la aplicación. Entonces se abrirá una página web en tu navegador predefinido. En la parte superior de la misma podrás ver un completo resumen de los datos de tu GPU (con un estilo visualmente mucho más atractivo que el de la aplicación, además)

Y, bajo el mismo, se mostrará la lista de gráficas similares.

Por supuesto, para cada entrada de la lista hay una ficha completa, por lo que si lo deseas, podrás hacer click en cualquiera de ellas, y accederás a la misma.

De vuelta a la interfaz de GPU-Z, también puedes tomar una captura de pantalla de los datos de tu tarjeta gráfica. Para tal fin tan solo tienes que hacer click en el botón con el icono de la cámara fotográfica, en la parte superior derecha. Al hacerlo, se mostrará un mensaje que te permitirá guardar el pantallazo en tu PC, subirlo a la página web de GPU-Z (en tal caso, al subirla se te facilitará el enlace para poder acceder a ella) o cancelar la operación.

De momento hemos visto especificaciones pero, ¿sabes que con GPU-Z también puedes revisar la información obtenida en tiempo real por los sensores del sistema? Velocidades de trabajo, temperaturas y demás, podrás revisar todos los daros que desees de un vistazo. Para tal fin, busca las pestañas en la parte superior de la ventana de la aplicación y haz click en «Sensors». De este modo se mostrarán los valores actuales y una gráfica que representa su valor reciente de 21 parámetros relacionados con la GPU:

Este formato visual está muy bien para una revisión rápida, pero no es el más idóneo si lo que deseas es disponer de dichos datos para guardar un histórico, cruzarlos con otros datos, etcétera. No te preocupes, para tal fin GPU-Z te permite crear un completo log que guardará los 21 valores de los sensores una vez por segundo. Para tal fin marca la entrada «Log to file» en la parte inferior de la ventana, escoge el nombre del archivo y la ubicación del mismo y, mientras que la aplicación esté abierta, se irán guardando las mediciones:

Como puedes ver, los datos se guardarán separados por comas (CSV), lo que te permitirá importarlos posteriormente desde Excel, Access o cualquier otra aplicación compatible con este formato.

Si quieres profundizar aún más en el conocimiento sobre tu adaptador gráfico, GPU-Z todavía tiene más información que ofrecerte. Ten en cuenta, eso sí, que en este caso los desarrolladores dan por sentado que tienes conocimientos avanzados y, por lo tanto, no te mostrarán descripciones, como sí que hacen en la pestaña principal. En cualquier caso, ya sea por interés o pura curiosidad, haz click en la pestaña Advanced, lo que te llevará a una ficha con información de carácter general de la GPU. Ahora bien, esta es solo la primera de varias páginas de información. Así, si haces click en el desplegable que se muestra en la parte superior de la ventana (en el que está seleccionada la ficha «General»), se mostrarán todos los apartados disponibles aquí. Algunos muestran información, mientras que otros te permitirán llevar a cabo determinadas acciones en tu PC.

Por último, si deseas subir los datos de tu tarjeta gráfica a la base de datos de GPU-Z (este proceso es voluntario, claro), haz click en la pestaña Validation, introduce los datos que se indican (algunos son opcionales, como puedes ver), haz click en Submit y, en cuestión de segundos, los datos se subirán y obtendrás un enlace (también puedes seleccionar que se te envíe el mismo a tu buzón de correo electrónico) con los datos validados. Por ejemplo, en el caso de esta prueba con mi PC, puedes ver los datos validados (que son los que se muestran en algunas de las capturas de pantalla) en este enlace.