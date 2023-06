Cómo eliminar o desactivar tu historial de búsqueda en Amazon

Si eres suscriptor de Amazon Prime, es muy probable que compres a menudo en el sitio, como es probable que compartas la cuenta con alguien porque la conveniencia, y es que no hace falta pagar por duplicado o triplicado para realizar compras o disfrutar de servicios como Prime Video. El problema, claro, es el de la privacidad.

Ponle por ejemplo que quieres hacerle algún regalo a alguien con quien compartes la cuenta de Amazon: una vez pedido, no hay problema… salvo que ese alguien entre antes a mirar cosas y lo primero que vea las sugerencias esas de «continúa desde donde lo dejaste» o «sigue comprando» que aparecen en primer plano en la web o la app. Poco se puede ocultar en ese caso.

Es cierto que las posibles situaciones son muchas y muy variadas, pero lo simplificamos con el anterior ejemplo -ni siquiera tienes por qué comprar lo que sea en Amazon, puedes simplemente estar buscando ideas- para no darle más vueltas e ir directos al grano, que es cómo eliminar o desactivar el historial de búsqueda en Amazon para evitar pilladas indeseadas.

Pues bien, hay una forma sencilla de hacer lo uno o lo otro y para ello solo tienes que entrar en la página de Tu historial de búsqueda, desplegar la opción de «gestión del historial» y elegir si «activar/desactivar el historial de navegación», algo que puedes hacer temporalmente para que nada quede registrado», o elegir la solución final: «eliminar todos los artículos de la vista».

Recuerda, eso sí, que una vez realizado el pedido la compra se muestra por otros sitios dentro de Amazon, pero te libras de que todo aparezca nada más acceder a Amazon y no solo en los bloques señalados, también en «ofertas inspiradas en tu historial reciente», «más productos a tener en cuenta», «relacionado con artículos que has visto», «los clientes que han visto productos que aparecen en tu historial de navegación también han visto», etc.

Recuerda también que puedes suscribirte gratis a Amazon Prime durante un mes.