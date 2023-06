iOS 17 traducirá las etiquetas de lavado de la ropa

Hace unas semanas, en la inauguración de la WWDC 2023, Apple nos mostró algunas de las novedades de iOS 17, que no apunta a ser una gran renovación, pero sí una actualización con algunas funciones interesantes. Y además, también supimos qué terminales podrán actualizarse a esta nueva versión que se publicará, salvo enorme sorpresa, a mitades del mes de septiembre, unos días después de la keynote de presentación de los futuros iPhone 15.

Por norma general, en estas presentaciones se suelen adelantar las funciones y novedades más importantes que llegarán con la nueva versión del sistema operativo, en este caso de iOS 17. No obstante, ya hemos visto en otras ocasiones que Apple se reserva alguna sorpresa, quizá por marketing o quizá porque esperan a que dichas novedades estén más maduras antes de hacer que vean la luz. Así, en realidad no podemos dar por cerrada la lista de novedades de una nueva versión del SO hasta que se publica la última de sus propias actualizaciones.

También ocurre, en bastantes ocasiones, que algunas funciones no son anunciadas, o que en el mejor de los casos tienen cierto protagonismo en eventos menores, o que se publica alguna escueta nota de prensa que informa de ellas. Esto es perfectamente comprensible, claro, no debemos olvidar que el tiempo de las presentaciones es limitado y que, en consecuencia, es necesario ajustarse al mismo haciendo una selección de lo más importante. Aunque, en ocasiones como la que nos ocupa, otras novedades «menores» puedan terminar resultando mucho más útiles en nuestro día a día.

Tal es el caso de lo que podemos leer en Übergizmo, y es que iOS 17 «traducirá» automáticamente los símbolos de lavado del etiquetado de la ropa. Sí, ese conjunto de imágenes que solo algunas personas entienden, pero que al común de los mortales nos obliga a realizar una nueva búsqueda de su significado cada vez que vamos a lavar una pieza por primera vez, y en algunos casos también con aquellas que usamos de manera muy puntual.

Sé que, en primera instancia, esta novedad puede parecer algo menor, pero como ya he dicho en anteriores ocasiones, en realidad pienso que hablamos de avances que merecen ser profusamente reseñados, ya que tienen el potencial de facilitarnos las cosas. Por ejemplo, y hablando de iOS 17, la personalización de los elementos que se muestran en pantalla para cada contacto, y que tuvo gran protagonismo en la presentación, me parece una propuesta divertida y a la que seguramente le sacaré cierto partido. Pero, y en esto estoy seguro de que no soy el único, la traducción de las etiquetas de lavado me parece algo mucho más útil y destacable.

Tanto es así que, en verdad, pienso que este tipo de pequeñas pero muy prácticas novedades, deberían cobrar mucho más protagonismo, y no solo en lo referido a la comunicación sobre las mismas, sino también a cómo Apple, Google, Microsoft, etcétera, deberían poner el foco en el desarrollo de más de estas funciones que, al final, son las que pueden acabar marcando la diferencia para el usuario.