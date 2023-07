El Ryzen 5 5600X3D llegará el 7 de julio con un precio de 229 dólares

Hace apenas tres semanas os conté que AMD podría dar una segunda vida al socket AM4 con el Ryzen 5 5600X3D, un procesador que estará basado en la arquitectura Zen 3, lo que significa que tendrá un IPC al nivel del Ryzen 5 5600X, que estará fabricado en el nodo de 7 nm de TSMC y que contará con una configuración de seis núcleos y doce hilos.

Pues bien, esta información se ha confirmado, aunque parece que dicho procesador será exclusivo de Estados Unidos, y concretamente de la tienda Micro Center. Su lanzamiento tendrá lugar el 7 de julio, es decir, dentro de una semana.

La diferencia fundamental entre este procesador y el Ryzen 5 5600X estará en que el Ryzen 5 5600X3D tendrá 64 MB de caché adicionales apilados en 3D, lo que significa que en total este chip contará con 96 MB de caché L3, además de los 3 MB de caché L2, lo que nos deja con 99 MB de caché (L2+L3). Su TDP será de 105 vatios, 40 vatios mayor que el del modelo sin caché 3D.

Ese incremento de caché L3 se traducirá en una mejora importante del rendimiento en juegos de este procesador. Viendo el rendimiento que ofrece el Ryzen 7 5800X3D cuando lo comparamos con el Ryzen 7 7700X creo que, a grandes rasgos, podemos esperar que el Ryzen 5 5600X3D ofrezca un rendimiento similar en juegos al que tendríamos con un Ryzen 5 7600X.

Si hablamos de pruebas sintéticas y aplicaciones procesionales, el rendimiento del Ryzen 5 5600X3D será inferior al de un Ryzen 5 5600X porque en dichas aplicaciones la caché L3 no tiene ningún impacto, y porque el primero tendrá una frecuencia de trabajo inferior (correrá a 300 MHz menos). Su precio será de 229,99 dólares, cifra que tras aplicar impuestos y convertir divisa se traduciría en unos 255 euros en España, aunque como he dicho no parece que vaya a salir de Estados Unidos.

Por ese dinero podríamos conseguir un Ryzen 7 7600X, así que la verdad es que al final ese Ryzen 5 5600X3D ocuparía una posición muy específica y solo sería realmente interesante para un tipo de usuario concreto, aquel que quiera actualizar un PC basado en una plataforma AM4 y que vaya a utilizarlo sobre todo para jugar. Antes de terminar os dejo las especificaciones completas de este procesador: