Lord of the Rings: Gollum ha sido uno más de los lanzamientos fallidos que hemos vivido en esta primera mitad de 2023. Es cierto que prácticamente todos los años se produce algún lanzamiento de este tipo, pero al menos en mi percepción personal, los últimos dos-tres años están resultando especialmente intensos en este sentido. No obstante, en algún caso contado (en realidad solo me viene uno claro a la cabeza), sí que hemos visto cómo es posible redimirse y ofrecer un gran juego. Y sí, me refiero a Cyberpunk 2077.

Para lograr esto, es sabido que CD Projekt RED ha tenido que volcarse, durante bastante tiempo, en arreglar todo lo que estaba mal, así como en incorporar al menos parte de lo prometido inicialmente. Es cierto que la prometida vida en vertical (es decir, la enorme cantidad de contenidos y elementos en los edificios) nunca ha llegado a ser lo que nos vendieron antes de su lanzamiento, pero bueno, podemos hacer la vista gorda, ya que la evolución del título, desde su lanzamiento en 2020, ha sido espectacular, algo a lo que ha contribuido en buena parte el asumir que la anterior generación de consolas estaba lastrando seriamente su desarrollo y sus posibilidades.

Cyberpunk 2077 tenía bugs y le faltaban elementos, pero desde el primer momento sí que mostraba posibilidades (que se han confirmado con el tiempo), algo que no ha ocurrido con Lord of the Rings: Gollum, que si fuera una mesa de seis patas, cojearía de siete. Técnicamente es un desastre, argumentalmente está solo dos puntos por encima de libreto de compra por catálogo, las mecánicas, además de limitadas, son absurdas, y lo peor de todo es que la única manera de arreglarlo para convertirlo en un buen juego sería volver a empezar. Sí, desde cero. Es un desastre irresoluble.

Su estudio tuvo que publicar una disculpa tras el lanzamiento, y en la misma afirmó que había tomado buena nota de todo el feedback y que ya estaba manos a la obra para resolver los problemas. De esto hace poco más de un mes, pero seguimos en las mismas. Y, según podemos leer en DSOG, ya no podemos esperar redención de Lord of the Rings: Gollum, ya que Daedalic Entertainment ha anunciado el cierre de su departamento de desarrollo. Así, debemos esperar que al menos solucionen los bugs, pero desde luego está claro que no llegarán expansiones ni mejoras en el futuro.

La buena noticia, si eres seguidor del universo creado por Tolkien y este tipo de productos te revuelven el estómago, es que el cierre del estudio de Daedalic Entertainment se traduce en la cancelación del proyecto de otro título basado en El Señor de los Anillos que estaba previsto para el futuro. Y es que, visto lo que han hecho con Lord of the Rings: Gollum, da miedo pensar lo que podría haber sido ese futuro desarrollo.

Daedalic Entertainment no desaparece como empresa, pero a partir de ahora solo actuará como distribuidora-publisher de títulos desarrollados por terceros, una actividad en la que ya tiene experiencia y en la que no le ha ido tan mal en el pasado.