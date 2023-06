iOS 17, actualización menor, pero interesante

Si hay algo que estaba clarísimo que veríamos hoy en la WWDC 2023, era la primera toma de contacto con iOS 17, la futura versión del sistema operativo de Apple para el iPhone que, como no podía ser de otra manera, ha sido mostrada por el inefable Craig Federighi, vicepresidente sénior de Ingeniería de Software de Apple y, además, uno de los responsables de aportar, siempre que participa en una presentación, alguna nota divertida y llamativa. Hoy, por ejemplo, hemos visto como se ponía manos a la obra con una guitarra de tres mástiles (dos y medio más de los que yo soy capaz de usar con un mínimo de soltura).

Al final, y como ya se empezó a rumorear hace meses, nos encontramos ante una actualización que no pasará a la historia como especialmente destacable, al menos teniendo en cuenta lo que nos han adelantado hoy sobre la misma. Y es que, claro, cabe la posibilidad de que de aquí a su lanzamiento, o incluso en actualizaciones de la misma, aparezcan más novedades interesantes y destacables. Lo que hemos visto hoy es, no obstante, interesante, pues puede marcar ciertas diferencias y mejoras en el uso diario del iPhone.

Teléfono y FaceTime

Sé que lo digo cada cierto tiempo, pero es que me sorprende la gran cantidad de personas que utilizan el iPhone para todo… menos para hablar por teléfono. No obstante, Apple no se olvida de los que recordamos lo que significa el texto que se muestra a la derecha de la i del icónico dispositivo y, en consecuencia, ofrecerá algunas novedades interesantes relacionadas con esta función que aporta lo de phone al concepto de smartphone.

Lo primero a este respecto es que iOS 17 nos permitirá configurar, de manera individual (para los contactos que queramos, claro) los elementos que se mostrarán cuando recibamos una llamada de dicha persona, concretamente la imagen que queremos que aparezca y el texto y su ubicación. A falta de verlo en acción, recuerda mucho al editor de pantalla de bloqueo, por lo que podemos imaginar que la composición de estas nuevas pantallas de llamada se editarán de manera similar.

Otra novedad interesante es Live Voicemail, que nos permitirá ver transcripciones a texto en tiempo real cuando alguien que nos está llamando decida dejarnos un mensaje de voz y, además, al igual que ocurría cuando se empleaban contestadores automáticos físicos, tendremos la posibilidad de coger la llamada cuando el usuario ya está dejando dicho mensaje. Y para la tranquilidad de los más preocupados por la privacidad, la transcripción de voz a texto se realizará en el propio dispositivo.

También en relación con Live Voicemail, Apple nos cuenta que iOS 17, cuando recibamos una llamada que tenga la consideración de spam por parte de los operadores, éstas no se redirigirán al buzón de voz, sino que se rechazarán directamente. Habrá que comprobar cómo funciona exactamente este filtro, pero si la información proporcionada por los operadores es correcta y está actualizada, la verdad es que esto puede suponer un enorme descanso.

Con respecto a FaceTime, el servicio de videollamadas de Apple, con iOS 17 empezará a permitir los mensajes de audio y de vídeo cuando llamemos a un contacto y no esté disponible, y en las conversaciones se podrán emplear reacciones como corazones, globos, fuegos artificiales, rayos láser, gotas de lluvia, etcétera, al estilo de lo que ya podemos ver en servicios más relacionados con los directos. Según Apple, estas reacciones son compatibles con apps de videollamadas de terceros.

Mensajes

Son varias las novedades que llegan a esta otra veterana función de comunicación del iPhone. Personalmente, me parece que la más importante y por tanto destacable es el Registro de Llegada. Con la misma, el usuario del iPhone puede confirmar a familiares y amigos de que ha llegado bien a su destino, algo que puede resultar muy útil en multitud de contextos, y que sin duda servirá para tranquilizar a muchas personas, o bien para ponerlas en alerta de manera temprana si se produce algún incidente.

Para este último y crucial fin, si el usuario cuyo desplazamiento se está siguiendo no parece dirigirse hacia su destino, la app compartirá automáticamente información útil como la ubicación del dispositivo, el estado de la batería y el de la cobertura. Estos datos solo se compartirán con la persona que se haya seleccionado, y de manera temporal. Todos estos datos se compartirán empleando cifrado de extremo a extremo.

En un aspecto más lúdico y divertido, Mensajes ahora permitirá crear Live Stickers a partir de imágenes. Para tal fin, será capaz de separar el sujeto de una foto del fondo de la misma, y una vez hecho esto se podrán añadir efectos para animar dichas imágenes. Además, también será posible añadir emojis y stickers a las imágenes.

App Diario

Esta es una novedad esperada, pues su existencia ya se había filtrado hace algún tiempo. La app Diario, que debuta en iOS 17, pretende ser una herramienta que nos permitirá, como su propio nombre indica, llevar un registro de nuestras actividades y tribulaciones diarias. Según podemos deducir de lo planteado por Apple, su orientación tiende al optimismo y la gratitud como vía para mejorar nuestro bienestar. No obstante, claro, corresponderá al usuario escoger qué es lo que quiere anotar en el mismo en cada ocasión.

Para enriquecer la experiencia, la app ofrecerá sugerencias personalizadas a partir de las actividades recientes del usuario, y en ellas podremos encontrar fotos, personas, lugares, entrenamientos y demás, facilitando de este modo el traslado de nuestra actividad diaria desde las apps y funciones de iOS 17 al diario.

Dado lo sensible del tipo de información que puede contener una app así, será posible bloquear el acceso a la misma, todas sus actividades y sugerencias se procesarán exclusivamente de manera local y, en caso de que compartamos algo de información de la misma con terceras personas, en estas comunicaciones se empleará cifrado de extremo a extremo. Mediante el uso de una API, los desarrolladores podrán integrar sugerencias de temas, que serán mostradas a los usuarios de sus apps.

Otras novedades de iOS 17

Aún quedan unas cuantas novedades más, que repasamos en esta lista:

Mejoras en AirDrop y NameDrop : el sistema para compartir activos digitales on the go entre dispositivos de Apple, mejora al permitir, mediante la función NameDrop, compartir la información de contacto simplemente acercando un iPhone a otro o a un Apple Watch.

: el sistema para compartir activos digitales on the go entre dispositivos de Apple, mejora al permitir, mediante la función NameDrop, compartir la información de contacto simplemente acercando un iPhone a otro o a un Apple Watch. Salud mental en Salud : la app dedicada al seguimiento de la salud del usuario, suma finalmente funciones relacionadas con el control y seguimiento del estado de ánimo y las emociones, además de ofrecer acceso a criterios de evaluación de la depresión y la ansiedad utilizadas en centros sanitarios, así como a recursos disponibles en el área del usuario.

: la app dedicada al seguimiento de la salud del usuario, suma finalmente funciones relacionadas con el control y seguimiento del estado de ánimo y las emociones, además de ofrecer acceso a criterios de evaluación de la depresión y la ansiedad utilizadas en centros sanitarios, así como a recursos disponibles en el área del usuario. Mejoras en autocorrección y Dictado : dos elementos del sistema operativo que llevaban tiempo necesitando una buena actualización, que por fin llega con iOS 17. Según Apple, además de un cambio en la interfaz que facilitará el uso de las sugerencias, n proceso de aprendizaje automático integrado en el OS hará que sugerencias y correcciones sean más acertadas. Por su parte, Dictado también emplea un nuevo modelo que aumentará su nivel de precisión.

: dos elementos del sistema operativo que llevaban tiempo necesitando una buena actualización, que por fin llega con iOS 17. Según Apple, además de un cambio en la interfaz que facilitará el uso de las sugerencias, n proceso de aprendizaje automático integrado en el OS hará que sugerencias y correcciones sean más acertadas. Por su parte, Dictado también emplea un nuevo modelo que aumentará su nivel de precisión. En reposo : los usuarios de iPhone 14 Pro podrán sacarle más partido a la pantalla always on, con esta función que mostrará información a pantalla completa mientras que el dispositivo se encuentra en carga. Este modo puede mostrar «relojes muy llamativos, las fotos favoritas del usuario, widgets e incluso Grupos Inteligentes que muestren los widgets adecuados para cada ocasión. Como también es compatible con Actividades en directo, Siri, las llamadas entrantes y las notificaciones en formato grande«.

: los usuarios de iPhone 14 Pro podrán sacarle más partido a la pantalla always on, con esta función que mostrará información a pantalla completa mientras que el dispositivo se encuentra en carga. Este modo puede mostrar «relojes muy llamativos, las fotos favoritas del usuario, widgets e incluso Grupos Inteligentes que muestren los widgets adecuados para cada ocasión. Como también es compatible con Actividades en directo, Siri, las llamadas entrantes y las notificaciones en formato grande«. Siri: tal y como te adelantamos anteayer, Siri se despedirá del «Hola» que entonamos siempre que queremos invocarla. De esta manera, Apple pretende incentivar las interacciones más cortas y directas con el asistente de voz de iOS 17.

Estas son las novedades más reseñables de iOS 17 de lo mostrado hoy por Apple. Así, como puedes comprobar, no hay cambios ni novedades especialmente destacables, ni que vayan a cambiar de manera sustancial la experiencia de uso del iPhone. Sin embargo, en conjunto, sí que proporcionan algunas mejoras que justifican el cambio de versión.

