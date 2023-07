Shazam para iOS ya reconoce contenido reproducido en el móvil

Shazam es una de esas apps «de toda la vida», de las que llevan estando presentes en nuestros smartphones… caray, prácticamente desde el primer momento en el que tuvimos smartphones. No en vano, como te contamos el año pasado al hacernos eco de los 20 años de este servicio, la suya fue una de las aplicaciones disponibles en la App Store de iOS desde su primer día de existencia. Esto explica que resulte extraño conocer a alguna persona que no sepa de su existencia y funciones.

Pero no es tan popular solo debido a su veteranía, la clave de su éxito es su utilidad. A prácticamente todos nos ha ocurrido, en múltiples ocasiones, escuchar una canción que nos gusta pero que no somos capaces de identificar en ese momento. Ya sea porque no la conocíamos o porque sí que nos resulta familiar pero se nos resisten sus metadatos, realmente puede llegar a resultar una situación un tanto frustrante. Antes, tenías que recurrir a las personas que se encontraban alrededor, confiando en que alguien pudiera sacarte de dudas, pero desde la llegada de Shazam, todo es muchísimo más sencillo.

Ocurre, no obstante, que en determinadas circunstancias no podemos emplear Shazam para identificar una canción, y uno de los casos más habituales es el que se da cuando el contenido está siendo reproducido en el mismo iPhone en el que utilizamos la app. Claro, siempre nos queda la opción de recurrir a un segundo dispositivo para reproducir el contenido, pero esto le resta bastante practicidad a al proceso, además de imposibilitarlo si no disponemos de un segundo dispositivo.

He iniciado el párrafo anterior hablando en presente aunque, en realidad, debería haberlo hecho en pretérrito, y es que Shazam ya permite la identificación de contenido que está siendo reproducido en el mismo dispositivo, como podemos ver en las notas de la actualización más reciente de la app en la tienda de iOS. De momento la función es compatible con Instagram, TikTok y YouTube, pero visto su funcionamiento, cabe esperar que su alcance se pueda extender en el futuro, haciendo de este modo que resulte todavía más útil. No tanto, eso sí, como la función de modo flotante que permite emplear Shazam desde cualquier app compatible en Android.

Para poder utilizar esta función en iOS debes asegurarte de tener la versión 15.36 (o posterior) de Shazam. Su funcionamiento es muy sencillo, simplemente abre Shazam, pulsa el botón de identificación, cambia entonces a la app en la que se encuentra el contenido y reprodúcelo de la manera normal. En unos segundos verás que se muestra el icono de micrófono en la barra superior y, si la identificación es positiva, la información se mostrará poco después en la parte superior de la pantalla, además de añadirse al registro de resultados de la app.