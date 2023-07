ElonJet «vuela» hasta Threads

Seguramente ya conoces la historia de ElonJet, aunque es posible que no la identifiques por su nombre, así que lo mejor será empezar como deben comenzar siempre las historias, por el principio. Elon Musk es el gran paladín de la libertad de expresión, el principal defensor de que la voz del pueblo es la voz de Dios y, quizá por mandato divino autoimpuesto, desde el primer día nos dejó claro que la censura jamás, pero jamás de los jamases, llegaría a Twitter. Con él al mando íbamos a aprender de verdad lo que era la libertad de expresión y la democracia participativa. Los aplausos de algunos frente a tal declaración de intenciones todavía resuenan en el ambiente.

El 7 de noviembre del año pasado, reafirmaba su compromiso con la libertad de expresión con este tweet, en el que afirmaba «Mi compromiso con la libertad de expresión se extiende incluso a no prohibir la cuenta que sigue a mi avión, aunque eso es un riesgo directo para la seguridad personal«. Y como persona honesta, comprometida con todo lo que dice estar comprometida, poco más de un mes después eliminó ElonJet, que es el nombre de la cuenta que había afirmado que no prohibiría. Ah, y para reafirmar su compromiso con la libertad de expresión, lo siguiente que hizo fue eliminar también varias cuentas de periodistas que habían informado sobre lo sucedido. ¿Es o no es el bueno de Elon el gran garante de la libertad de expresión?

La presión pública hizo bastante fuerza, logrando de este modo que gran parte de las cuentas eliminadas fueran restituidas, si bien entre medias Elon Musk amenazó con demandar a Jack Sweeney, el joven estudiante responsable de ElonJet. Su cuenta también pudo volver a la red social pero, eso sí, con el compromiso de aplicar un desfase temporal entre los vuelos del jet privado de Musk y su publicación en la cuenta. Esto, pese a que hablamos de una información de tipo público, accesible libremente desde Internet.

Post by @elonmusksjet View on Threads

Elon Musk está bastante enfadado con Meta por el lanzamiento de Threads, al punto de que, como contaban esta mañana nuestros compañeros de MuyComputerPRO, se está planteando interponer una demanda judicial. Algo que, ya lo siento por Musk, pero seguramente tendrá el efecto de amplificar el interés por la nueva red social de Meta. Y ahora el multimillonario tiene otra razón para estar molesto con este nuevo servicio, ya que ElonJet ya se ha dado de alta en Threads, donde podemos dar por seguro que seguirá publicando los desplazamientos del jet de Musk, en este caso sin tener que aplicar la norma creada en Twitter para limitar sus actividades.

De momento solo ha publicado tres mensajes, el primero anunciando su llegada al servicio, un segundo mensaje en el que cita a Mark Zuckerberg pidiéndole permiso para permanecer en Threads, y un tercero en el que se hace eco de la amenaza de demanda a Meta, aviso que relaciona con la amenaza en este sentido que sufrió el mismo, y que a día de hoy no parece haberse materializado.

La expulsión temporal de ElonJet de Twitter tuvo, sin duda, el efecto contrario al deseado por Musk, pues la popularidad de la cuenta y de su creador, Sweeney, alcanzaron máximos históricos, y ocasionó que diera el salto a otras muchas redes sociales en las que ha podido seguir informando libremente. Para ser un experto en Internet, parece que Musk faltó a clase el día que explicaron el efecto Streisand.