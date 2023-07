Descarga el wallpaper de tu móvil Android con esta aplicación

No te líes, porque esto es lo que es: cómo descargar el wallpaper ese que tienes puesto en tu móvil Android. Sí, el que ya tienes puesto. Lo descargas y así te lo guardas para más adelante, para compartirlo con alguien o lo que sea. ¿Suena un poco confuso? Seguro que sí.

Y es que parece una idea estúpida lo de instalar una aplicación para guardar el wallpaper que ya estás usando, porque si ya lo estás usando… de algún sitio lo habrás sacado ¿no? ¿Para qué hace falta una app? Por varias razones, aunque la principal es para no complicarse la vida, habida cuenta de que ya nos la complican por otros lados.

Así, mientras que habrá usuarios que se pongan de wallpaper imágenes propias o descargadas por ellos, muchos otros (la mayoría, me atrevería a decir) utilizarán apps específicas de wallpapers, las hayan descargado por su cuenta o las incluya el teléfono como parte de la típica capa de personalización que los diferentes fabricantes de teléfonos Android proporcionan.

En este último caso, hay ejemplos para todos los gustos: desde aquellas aplicaciones que facilitan hacer todo lo que desee el usuario, a otras que no permiten descargar o compartir la imagen, ofuscando la ruta en la que se sitúa para dificultar su acceso. Por supuesto, quien se conozca bien la estructura del sistema de archivos de Android sabe por dónde buscar, pero quien no…

Quien sea un neófito o no quiera complicarse la vida ni un poco, tiene a su disposición Get Current Wallpaper, una app para Android cuyo nombre lo dice todo y cuyo funcionamiento hace honor al mismo, tanto en lo que respecta al wallpaper como tal, como con la imagen que se tenga puesta en la pantalla de bloqueo, de no ser la misma.

El proceso es simple cual botijo:

Primero, instalas la aplicación Get Current Wallpaper en Play Store.

Segundo, la abres y le das a una de las dos opciones que tiene a la vis: «retrieve wallpaper» o «retrieve lock screen», según necesites.

Tercero, compartes la imagen por la vía que quieras: la guardas en un directorio del sistema para utilizarla, te la guardas en Google Fotos o donde sea para más adelante, la compartes por redes sociales o aplicaciones de mensajería…

Y no hay más. Esta es una buena muestra de cómo una app supersencilla puede llegar a ser un must have, aunque solo la uses de uvas a peras para no perder ese wallpaper tan chulo que ni sabes cómo instalaste, pero que quieres conservar.