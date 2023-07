Devuelve el icono del pajarito a Twitter con esta extensión

Hay que reconocerlo: Elon Musk está demostrando no estar del todo bien de la cabeza. Es eso, o está tan bien que nos lleva ventaja al resto de la humanidad. Todo puede ser, que por algo es el hombre más rico del mundo. Sin embargo, lo que está haciendo en las últimas fechas con Twitter transita entre lo dramático y lo esperpéntico. En efecto, hablamos de la infame X que sigue y seguirá dando de que hablar un buen tiempo.

Parece todo un mal chiste, porque sí, Twitter ya no es Twitter, es X y en un futuro Musk espera hacer de la plataforma algo mucho más ambicioso de lo que es actualmente, pero lo cierto es que el cambio ha sido tan inesperado y tiene tan poco sentido en estos momentos -salvo por el logo principal del sitio, todo se mantiene como estaba, plagado de referencias a Twitter y con la redirección desde x.com a twitter.com, y no al revés- que todavía reina el desconcierto entre propios y extraños.

El desconcierto y el pitorreo, cuando no el enfado, y es que la X, muy probablemente para alegría de Musk, uno trending topic recurrente en los últimos días y no para bien. O sea, están los que no gustan del cambio, pero se lo toman con humor, y los que directa y constantemente están mentando al multimillonario con deseos poco halagüeños. En cierto modo, es comprensible: esa X recuerda a cualquier cosa, menos a una red social.

La broma con las páginas porno de turno no tardó en aparecer, pero lo que se tomaba a guasa en un principio ha comenzado a molestar a muchos, dado que el reemplazo del conocido pajarito azul se ha completado en tiempo récord y tanto en la aplicación web como en el cliente móvil, lo que se ve ahora es…

Lo mires como lo mires, se ve mal. Y, claro, ha molestado a muchos de los usuarios de Twitter por lo obvio. Esta es, de lejos, la mayor troleada de Elon Musk desde que amagase con comprar la red social. En todo caso y si te encuentras en el grupo de personas que usa Twitter, pero rechaza la nueva imagen de la plataforma, puedes hacer un apaño con poco esfuerzo.

Para Chrome (y derivados), por ejemplo, acaba de salir esta extensión, que devolverá al grácil pajarillo al frente de Twitter, eliminando la X de la vista. Como ves, aún no está ni disponible en la Chrome Store y hay que instalarla en modo desarrollador, pero su existencia se ha extendido por Twitter (por Twitter, sí, no por X) y es fiable. Además, no tardará mucho en incorporarse a la tienda de extensiones de Chrome con más opciones de las actuales y, con casi total seguridad, tampoco habrá que esperar mucho para verla en Firefox.

Por otro lado, los que más se están quejando son los usuarios de Android, donde el cambio de icono ya se ha hecho efectivo. ¿Qué hacer en ese caso? Depende. Hay launchers que permiten la modificación de los iconos de las aplicaciones de manera individual. De no ser así, solo queda cambiar el tema de iconos al completo por uno que conserve a Larry… O sea, al pajarito de Twitter.